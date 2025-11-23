Capturaron a hombre en Cocorná por abusar sexualmente de sus dos hermanas: el sujeto ya había estado bajo la lupa de las autoridades

Las víctimas son menores de 14 años - crédito @heidy_up/X

Los agresores sexuales de menores de edad siguen estando bajo la lupa de las autoridades. En Cocorná (Antioquia), un hombre fue capturado por presuntamente abusar sexualmente de dos de sus hermanas, ambas menores de 14 años.

De acuerdo con el medio local Tele Medellín, la detención sel señalado criminal se produjo luego de que una nueva orden judicial fuera emitida por un juez. La orden de captura surgió gracias a la denuncia que hizo una de las víctimas y a la recopilación de pruebas que permitieron reabrir el proceso penal en su contra.

El comandante de Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que la intervención de la patrulla púrpura –que se centra en la protección de las mujeres y la familia, con un enfoque de género– resultó determinante para la aprehensión del implicado. “Gracias a las labores investigativas de la patrulla púrpura fue capturado un sujeto por orden judicial el pasado 18 de noviembre, el cual había abusado sexualmente de una de sus hermanas menores de 14 años”, expuso el uniformado, citado por el informativo.

La investigación reveló que el procesado ya había cumplido un año de prisión por un primer caso de abuso sexual contra otra de sus hermanas. Sin embargo, tras quedar en libertad por vencimiento de términos, reincidió en el mismo delito, esta vez, agrediendo sexualmente a su segunda hermana.

El comandante Rico precisó que el señalado agresor sexual podría enfrentar muchos años de privación de la libertad por estos hechos. “Y vuelve a reincidir en el mismo hecho accediendo violentamente a su segunda hermana, también menor de 14 años, gracias a la denuncia y a la información oportuna, nuevamente el proceso anterior que tenía este sujeto se reapertura por el cual recibe una condena de 18 años de prisión”, detalló.

Alerta en Bogotá por abusos sexuales a menores de edad

Este tipo de casos tienen en alerta a la institucionalidad debido al incremento de hechos de violencia sexual que han podido documentar. La situación es particularmente alarmante en Bogotá, donde, según la Secretaría Distrital de Educación, se han presentado 6.997 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 3.577 se han registrado en colegios públicos y privados, lo que representa el 51,13% de la totalidad de las denuncias.

En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación instaló mesa de trabajo con autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Personería de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), con el fin de evaluar el panorama actual de la problemática y verificar si se está tomando acción para prevenir y atender este tipo de casos.

“La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, desde su función preventiva, solicitó a las autoridades información específica acerca de estrategias, planes y rutas de atención establecidas para los infantes, las familias y las instituciones educativas ante un presunto caso de abuso o acoso sexual en los colegios de la ciudad”, precisó el organismo de control e inspección.

Uno de los hechos de violencia sexual más recientes que se han documentado en la capital colombiana fue revelado el 20 de noviembre de 2025. Un hombre fue enviado a prisión tras ser cobijado con una medida de aseguramiento por ser señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de sus hijas en el suroccidente de Bogotá.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la investigación, liderada por un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, permitió establecer que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Primavera, en la localidad de Kennedy, donde las dos menores convivían con el acusado. De acuerdo con la información recolectada por el ente investigativo, el hombre aprovechaba los momentos en que quedaba a cargo de las niñas para perpetrar los abusos.

Además, la Fiscalía determinó que el agresor obligaba a las menores a ver videos pornográficos y, posteriormente, las sometía a vejámenes, haciéndoles creer que se trataba de un juego.