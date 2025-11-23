7 presuntos delincuentes se hacían pasar por trabajadores de Air-e para robar cableado en Barranquilla

Los presuntos delincuentes fueron dejados a disposición de las autoridades competentes - crédito Redes sociales/Facebook

Las autoridades realizaron un importante golpe contra la delincuencia común en Barranquilla (Atlántico), donde un grupo de delincuentes tenía un modus operandi establecido para el robo de cableado.

Fueron en total siete personas capturadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla en la carrera 82 con calle 74, en el norte de la ciudad, tras un operativo enfocado en la comunidad y la prevención del hurto calificado y agravado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los detenidos son señalados del hurto de aproximadamente 300 metros de cable, valorados en $30 millones, del centro de convenciones del sector, utilizando uniformes similares a los de la empresa de energía Air-e, aunque no pertenecerían a dicha entidad.

Los hombres se hacían pasar por cuadrilla del Air-e - crédito Julia Demaree Nikhinson/AP Foto

La intervención policial se produjo después de que residentes del sector alertaron a los uniformados sobre la presencia de sujetos sospechosos, según información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla. Tras el llamado, los agentes acudieron al lugar y hallaron a los sospechosos en flagrancia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los elementos recuperados y los siete capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente encargada de la judicialización.

Por último, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana e instaron a la comunidad a denunciar hechos similares a través de la línea de emergencia 123 o los números de los cuadrantes.

De acuerdo con información compartida por Zona Cero, los presuntos malhechores fueron identificados como: Carlos Eduardo Castilla Pérez, Luis Arturo Álvarez Gonzales, Alfonso Castro Verdugo, William Ortiz Puello, Estivenson Fontalvo Vizcaíno, Iván Acosta Fontalvo y Willian Ever Ortiz Flórez.

Tres empleados de la empresa Metro fueron detenidos tras ser sorprendidos sustrayendo 400 metros de cable - Crédito Metro de Bogotá

Capturan tres trabajadores del metro de Bogotá por hurto de cableado

El hurto de aproximadamente 400 metros de cable en las obras de la primera línea del metro de Bogotá generó conmoción en la ciudad luego de que tres trabajadores de la empresa Metro fueran detenidos y judicializados tras ser sorprendidos mientras sustraían el material, cuyo valor supera los $150 millones.

Los hechos ocurrieron en el sector del barrio Brasilia, en la localidad de Bosa, específicamente en el área conocida como metro Taller, según informó City TV.

La denuncia oportuna de los propios compañeros de los implicados permitió a las autoridades actuar de manera inmediata y frustrar el delito.

De acuerdo con la información difundida por el medio mencionado, los trabajadores dieron aviso cuando detectaron que uno de los involucrados intentaba escapar con el cable hurtado.

Las autoridades trabajan por evitar que los criminales continúen robando la infraestructura de la ciudad - crédito Secretaría de Seguridad

Esto posibilitó la rápida intervención de la Policía, que logró recuperar el cableado robado y detener a los responsables, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

El impacto económico del material incautado, valorado en más de $150 millones de pesos, representa un golpe significativo para el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá.

La reacción inmediata de los trabajadores, que notificaron la situación sin demora, fue clave tanto para la aprehensión de los sospechosos como para el aseguramiento del material.

Por su parte, el comandante de la policía de la localidad de Bosa hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123, recordando la importancia de la denuncia para preservar la seguridad en la ciudad.

La investigación fue ampliada para determinar si los detenidos han participado anteriormente en otros hurtos similares en las obras del metro.

Un vocero policial señaló a City TV que se están adelantando indagaciones junto con personal de la empresa responsable del metro de Bogotá para establecer posibles patrones sistemáticos en el robo de cableado en la zona.

“Estamos adelantando las investigaciones, también con las unidades del metro de Bogotá, para saber si estas personas venían haciendo sistemáticamente el hurto a estas redes”, dijo puntualmente la Policía.