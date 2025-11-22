Colombia

Un recluso murió tras caer del tercer piso en la cárcel Modelo de Bucaramanga

La investigación judicial busca esclarecer si se trató de un accidente, suicidio o intervención de terceros en el hecho ocurrido el sábado

Un hombre de 35 años
Un hombre de 35 años perdió la vida luego de precipitarse desde una estructura elevada en el penal santandereano, mientras las autoridades investigan si fue un accidente, un acto voluntario o hubo intervención de otros - crédito Inpec

Un recluso falleció tras caer desde el tercer piso del patio 2 en la cárcel Modelo de Bucaramanga la mañana del sábado 22 de noviembre.

La víctima fue identificada preliminarmente como Cristian Mauricio Bustos, de 35 años. Las circunstancias de la caída no han sido esclarecidas y las autoridades han iniciado una investigación para determinar si se trató de un accidente, un suicidio o si hubo intervención de terceros.

De acuerdo con los reportes de medios regionales, varios internos presenciaron el momento en que el cuerpo de un hombre de 35 años cayó desde el tercer piso del patio 2. El incidente se registró alrededor de las 10:40 a. m.

La víctima, identificada por algunos medios regionales como Cristian Mauricio Bustos, fue hallada gravemente herida y recibió atención inmediata por parte del personal de salud y los guardianes del penal.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo y su traslado al Hospital Universitario de Santander, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Pese a eso, medios como El Frente señalan que la identidad del interno no ha sido oficialmente revelada, aunque coincide en que el deceso se produjo tras el traslado al centro hospitalario.

La identidad del recluso, presuntamente,
La identidad del recluso, presuntamente, sería Cristian Mauricio Bustos. Murió tras caer desde el tercer piso, mientras equipos forenses y judiciales buscan esclarecer si se trató de un hecho intencional, accidental o provocado - crédito Colprensa

Las versiones sobre cómo ocurrió la caída presentan matices y dudas. Qhubo y Vanguardia subrayan que hasta el momento no existe claridad sobre si el recluso se lanzó voluntariamente, cayó de manera accidental o fue empujado por terceros.

Sin embargo, Ke se dice recoge que, según las primeras versiones, el hombre habría decidido lanzarse de manera voluntaria desde una de las estructuras internas del penal, sugiriendo la hipótesis de suicidio.

Tras el suceso, las autoridades penitenciarias y judiciales activaron los protocolos de investigación. La investigación se encuentra en curso para determinar con precisión lo sucedido.

Unidades de criminalística y la Sijín se desplazaron al centro penitenciario para realizar la inspección, recopilar pruebas y levantar la escena, con el objetivo de establecer si la caída fue accidental, voluntaria o provocada por terceros. Ke se dice añade que el cuerpo será trasladado a Medicina Legal para la realización de exámenes forenses, mientras se espera un reporte oficial que confirme las circunstancias exactas del suceso.

Tensión en La Tramacúa por conducta de John Poulos

El ciudadano estadounidense John Poulos, condenado a 42 años y ocho meses de prisión por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, enfrenta una situación complicada en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde su comportamiento ha sido calificado como “insoportable” por fuentes internas, tras protagonizar varios episodios de conflicto con guardias y otros reclusos.

El caso provocó repudio a
El caso provocó repudio a nivel nacional, por cuenta de los macabros detalles que se conocieron luego de la recolección de pruebas que las autoridades presentaron en el juicio que concluyó con su condena por el delito de feminicidio - crédito Inpec | Dijín e Interpol / Policía Nacional | Lina Gasca / Colprensa

El traslado de Poulos desde Bogotá a este penal, conocido por sus temperaturas que alcanzan los 45º C, generó polémica y reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron las duras condiciones climáticas y de seguridad del centro penitenciario.

El estadounidense, que no domina el español y ha alegado problemas médicos como alergia a insectos, solicitó comunicarse con la embajada de Estados Unidos en Colombia para conocer los motivos de su traslado y buscar protección bajo sus derechos como ciudadano norteamericano, sin obtener resultados favorables.

Actualmente, Poulos permanece en la Unidad de Sanidad del penal, ya que aún no ha sido asignado a una celda, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a medios regionales.

Su llegada a La Tramacúa se produjo el 15 de noviembre de 2025, junto a otros reclusos trasladados desde la cárcel La Picota de Bogotá. Durante su estancia en La Picota, Poulos fue objeto de agresiones físicas y enfrentó acusaciones de racismo y conducta conflictiva hacia otros internos, según información publicada por Las 2 orillas.

John Poulos fue capturado el
John Poulos fue capturado el 24 de enero de 2023 en Panamá cuando intentaba huir a Turquía, y en medio del juicio se señaló que ejercía violencia sobre su pareja (la DJ colombiana) a través de las conversaciones que sostenían cuando estaban en países distintos, debido a que él mantenía una segunda relación en su país de origen - crédito Colprensa

Una fotografía difundida en redes sociales muestra al estadounidense con lesiones visibles en el rostro. El Inpec confirmó a Noticias Caracol que fue golpeado por otro recluso tras lanzar insultos en inglés, aunque aclaró que las heridas no comprometieron su salud. Por su parte, Revista Semana reportó que la agresión podría estar relacionada con deudas y presiones de líderes del pabellón.

