Petrobras mueve sus fichas en el Caribe: junto a Ecopetrol perfora un nuevo pozo mientras avanza Sirius

El desarrollo del megaproyecto de gas natural Sirius, ubicado en aguas profundas del Caribe colombiano, avanza entre retos técnicos, sociales y regulatorios que definirán el futuro energético del país en un momento de alta incertidumbre por el abastecimiento.

Mientras se concreta la hoja de ruta para este bloque, Petrobras y Ecopetrol ya dieron el siguiente paso: la perforación de nuevos pozos exploratorios que buscan ampliar el potencial gasífero de la región.

Así lo confirmó Alcindo Moritz, presidente de Petrobras en Colombia, en entrevista con El Tiempo. El directivo explicó que la perforación del pozo Papayuela —ejecutada en conjunto con Ecopetrol— ya concluyó y se encuentra en etapa de evaluación técnica.

Aunque aún no hay una fecha definida para divulgar resultados, Moritz destacó que este avance es clave para comprender la dinámica geológica del bloque y proyectar la sostenibilidad de una eventual producción comercial.

En paralelo, hace una semana comenzó la perforación del pozo Copoazu, ubicado cerca de la acumulación de Sirius y en aguas que superan los mil metros de profundidad. Petrobras estima que esta operación finalizará entre febrero y marzo de 2026.

El propósito es encontrar gas con características similares a las de Sirius, lo que permitiría integrar las operaciones y facilitar el procesamiento del recurso. La compañía calcula que perforar un pozo de este tipo puede costar entre 50 y 150 millones de dólares, una cifra que revela la complejidad y el alto riesgo geológico de las actividades offshore.

Además, Moritz confirmó que la empresa evalúa la perforación de un pozo adicional en otra acumulación dentro del bloque.

Sin embargo, la decisión dependerá de los resultados finales de Papayuela y Copoazu, que determinarán si existe un potencial suficientemente atractivo para ampliar el portafolio exploratorio.

Sirius avanza, pero enfrenta un desafío monumental: 120 consultas previas

A pesar del impulso técnico, el futuro inmediato de Sirius depende de un componente social y regulatorio crítico: la realización de 120 consultas previas con comunidades locales antes de julio de 2026, requisito indispensable para obtener una de las tres licencias ambientales necesarias para iniciar su desarrollo comercial.

El proceso de consulta previa —el más sensible y complejo del cronograma— comenzó el año pasado y actualmente involucra cerca de 60 comunidades, aproximadamente la mitad de las previstas. No obstante, Moritz advirtió que la estabilidad en ese número es decisiva para el cumplimiento de los plazos.

“Es importante que tengamos estabilidad sobre el número de comunidades”, subrayó. Cualquier modificación en el universo de grupos étnicos a consultar podría alterar el cronograma general. “Nosotros planeamos con base en un dato, y si eso cambia, también puede cambiar la planeación. Ahora no puedo afirmar si la planeación cambiará si se adiciona una comunidad o diez”.

El directivo insistió en que la consulta previa requiere un proceso meticuloso, respetuoso con las dinámicas territoriales y articulado con las autoridades. Aun así, reconoció que el reto es significativo por la magnitud del proyecto y la expectativa de que Sirius se convierta en el principal desarrollo de gas natural en el país durante la próxima década.

Venezuela anuncia que está lista para exportar gas a Colombia

La discusión energética entre Colombia y la región sumó otro capítulo esta semana tras el anuncio del dictador Nicolás Maduro de que Venezuela está lista para iniciar la exportación de gas hacia Colombia. Según Maduro, el envío se encuentra ya en la frontera, pendiente únicamente de la resolución de detalles técnicos para concretar la operación.

El anuncio se produjo en medio de la reactivación progresiva de los lazos comerciales entre ambos países, que desde mediados de junio acordaron la creación de una zona económica binacional con énfasis en la producción y el comercio energético.

Durante una transmisión televisiva, Maduro afirmó: “La primera exportación de gas para Colombia está lista”, y añadió: “De ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos”.

La estatal Pdvsa había fijado hace un año una meta de producción de cerca de 2.000 millones de pies cúbicos diarios para 2025, tras años de crisis en el sector petrolero venezolano. Aunque el gobierno responsabiliza al embargo estadounidense, expertos apuntan también a la desinversión y a casos de corrupción.

Históricamente, Colombia fue uno de los principales socios comerciales de Venezuela. Tras la llegada de Gustavo Petro en 2022, el intercambio bilateral comenzó a restablecerse. En el primer semestre de 2025, el comercio binacional sumó 660,9 millones de dólares, con un saldo ampliamente favorable para Colombia.