Petro acusó a Álvaro Uribe de aliarse con narcos para comprar votos y posicionarse en cargos públicos: “Por eso gobernó Antioquia y Colombia”

El 21 de noviembre de 2025, en Cali, Valle del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, asistió a la inauguración del Multicampus de la Ladera en Cali.

En su intervención, el jefe de Estado habló sobre la importancia de la construcción de espacios par fomentar la educación en el territorio colombiano. Petro aprovechó el escenario para lanzar duras acusaciones contra políticos del país.

Según el gobernante de los colombianos, se utilizaron dineros ilegales provenientes de negocios ilícitos para la compra de votos en elecciones gubernamentales. En ese sentido, señaló que esas prácticas fueron la puerta de entrada para que los narcotraficantes alcanzaran influencia en la política y gobernanza colombiana.

“¡Largo! ¡Largo! ¡Colombia, Largo! Como recuerdan que para ganar elecciones, ellos lo compraban el voto a los pobres, que ese dinero tenían que sacarlo robando solo al Estado y/o da-- pidiéndole al narcotráfico que les diera el billete para comprar los votos. Y por eso el narcotráfico en Colombia tiene poder político y por eso una gobernanza paramilitar”, expuso Petro.

Incluso, señaló a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, de estar implicado en estas prácticas cuando fue elegido gobernador de Antioquia y jefe de Estado colombiano: “Y por eso el señor Álvaro Uribe, sí gobernó en Antioquia y en Colombia con narco-terroristas”.

El presidente Petro también cuestionó los acercamientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con personas que tienen presuntos vínculos con narco-terroristas.

“Le recojo la palabra al señor Trump. Entonces, ¿el señor Trump qué está haciendo con los amigos de los narco-terroristas colombianos? Pregunto yo. Porque narco-terrorista es el que exporta cocaína y mata en masa a colombianos en Colombia. ¿Y quiénes serán esos?”, cuestionó.

Y agregó: “A esos, que se hizo un proceso de paz que yo he respetado, a eso le llamo, a esos políticos que gobernaron con gente que exportaba cocaína a Estados Unidos y mataba en masa a Colombianos en Colombia, yo les llamo gobernanza paramilitar”.

En paralelo, el primer mandatario habló sobre su inclusión en la Lista Clinton por presuntos nexos con el narcotráfico y las consecuencias que le ha traído la decisión del Gobierno de los Estados Unidos.

Su aparición en el listado lo excluye de la red financiera y bancaria en múltiples zonas a nivel mundial, Petro reveló que aún no sabe como va a mantenerse económicamente cuando abandone la Presidencia y deje de recibir su salario.

“Creyó que le estaba diciendo a la Policía de Nueva York que no le obedecieran a él y ahora estoy en la lista de los narcotraficantes. No sé cómo voy a vivir después de que salga el gobierno, pero Dios proveerá. Dice la Biblia”.

Incluso, señaló que el pueblo colombiano será una pieza clave en su futuro inmediato, puesto que siempre ha recibido el apoyo de los colombianos, por lo que los motivó a no dejarlo solo.

“Y en verdad mi experiencia me ha enseñado que, en cuestiones de sobrevivencia, si uno tiene el apoyo del pueblo, no hay problema. Siempre alguien dará la mano en cualquier lugar del mundo, siempre”, expuso.

Durante su intervención, el jefe de Estado habló sobre la gestión en la pandemia por covid-19 de su predecesor Iván Duque, que catálogo de nefasta. Además, afirmó que Colombia fue el único país que durante ese periodo tomó un crédito de USD 5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deuda que su Gobierno está terminando de pagar.

Así mismo, señaló que, al cambio actual, el costo total supera los 90 billones de pesos, recursos que, según dijo, se destinaron principalmente a financiar nóminas de grandes empresas durante la emergencia sanitaria.