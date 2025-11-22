Colombia

“Me pillaron ahí”: Petro se refirió a compras en almacenes de lujo y gasto en un club de ‘striptease’

El presidente aseguró que las compras que hizo en tiendas como Gucci no eran para él

Guardar
El presidente aseguró que no
El presidente aseguró que no se ha demostrado que tenga nexos con el narcotráfico - crédito Luisa González/Reuters

En la entrega del Multicampus universitario de La Ladera en Cali, llevada a cabo el 21 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que surgió alrededor de los gastos que ha hecho con su sueldo entre 2022 y 2025. Los rubros fueron revelados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en un informe.

“¿Qué es la estrategia, entonces? Tratar de mostrarle al mundo que el presidente progresista está ligado a narcos. Saqué todas mis cuentas, todas mis cuentas bancarias que son poquitísimas, desde el año 2022, después de elecciones, hasta la fecha”, indicó el jefe de Estado

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según explicó, su objetivo con exponer sus movimientos bancarios era uno: demostrar que no tiene ningún nexo con el narcotráfico o con otro negocio ilícito que incremente sus ingresos. Esto, a manera de respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluirlo en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

El presidente Gustavo Petro aparece
El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

El Gobierno norteamericano sustentó la inclusión del mandatario en el listado en sus decisiones políticas que, desde su perspectiva, estarían contribuyendo al fortalecimiento del tráfico de estupefacientes.

Pese a que Petro tenía un fin específico con la divulgación de sus transacciones, otras cosas llamaron la atención del informe que publicó la Uiaf. En el documento quedaron en evidencia varias compras que hizo Petro en tiendas de lujo (Gucci, Prada, Ralph Lauren, La Rinascente, El Corte Inglés, Casa dei Tessuti), lo que no constituye un crimen, pero sí generó críticas entre los políticos de la oposición.

“Lo único que me han dicho es que compré en unos almacenes de lujo, que no compré para mí, porque yo siempre uso estas ropas. Estas botas no cuestan mucho, me las regaló el Ejército, pero es que son buenas y cómodas; estas las hacen los gringos”, detalló entre risas.

En el informe de la
En el informe de la Uiaf aparece un gasto de Gustavo Petro en el Ménage Strip Club - crédito Redes sociales/X

Asimismo, hizo un comentario que podría estar relacionado con otro rubro que aparece en el informe: un gasto en un club de striptease en Lisboa, Portugal, llamado Ménage Strip Club, por el cual también ha sido blanco de señalamientos y ataques. El mandatario hizo una declaración vaga e indicó que posteriormente revelará mayor información al respecto.

No, pues me pillaron ahí, porque… después les cuento”, añadió el jefe de Estado, riendo.

Eso mismo aseguró en su cuenta de X, donde confirmó que sí hizo una compra en el establecimiento nocturno. No obstante, se abstuvo de aclarar en qué se gastó su dinero.

Bueno, algún día contaré porque me gaste 40 euros en ese sitio (sic)”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, explicando que su intención es que se haga una revisión de sus cuentas para determinar si hay indicios de actividades ilícitas. “¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, cuestionó en la red social.

El presidente Gustavo Petro confirmó
El presidente Gustavo Petro confirmó que gastó 40 euros en el Ménage Strip Club - crédito @petrogustavo/X

En su discurso, el presidente aseguró que tras varios días de haberse publicado el informe, ninguna persona ni medios de comunicación han podido demostrar que tiene nexos con el narcotráfico y, por ende, tampoco han podido dar claridad de los motivos por los cuales fue incluido en la Lista Clinton.

Así las cosas, confirmó que tiene pensado tomar acciones legales por la decisión de Trump de ubicarlo en la lista y señalarlo de ser un “narcotraficante”. Petro calificó estas acusaciones como una calumnia.

“Tengo muchísimas ganas, voy a dar un lapso de negociación, un lapso de tiempo, porque soy coherente con lo que pienso, pero si no, me voy a pelear jurídicamente en los Estados Unidos, ya tendré tiempo para eso porque dejo de ser presidente de la República”, señaló el primer mandatario.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCompras de lujoClub de ‘striptease’Ménage Strip ClubNarcotráficoLista ClintonColombia-Noticias

Más Noticias

Petro acusó a Álvaro Uribe de aliarse con narcos para comprar votos y posicionarse en cargos públicos: “Por eso gobernó Antioquia y Colombia”

El jefe de Estado señaló que las alianzas entre políticos y grupos ilegales abrió la puerta a prácticas corruptas

Petro acusó a Álvaro Uribe

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés Cepeda, se le medirá a ser influenciadora a los 72 años: “Voy a ser mi propia jefe”

La periodista colombiana ya consiguió un coach que le enseñará todo lo que necesita aprender para entrar en el negocio de las redes sociales

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés

Colombia está lista para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: lleva 430 deportistas para repetir título

La delegación cafetera se quedó con el primer lugar del medallero en las ediciones de 2013, 2017 y 2022, por lo que quiere repetir en territorio peruano y con varios atletas destacados

Colombia está lista para los

“Mil nombres”, el criminal que suplantaba abuelos para vaciar sus pensiones en Bogotá: un par de zapatos talla 42 lo delató

Durante meses, el delincuente logró burlar sistemas y crear perfiles falsos. La clave para su captura estuvo en un descuido mínimo y la colaboración ciudadana. Investigador reveló las claves para evitar ser víctima de suplantación

“Mil nombres”, el criminal que

Las claves del preacuerdo que podría cambiar el rumbo del juicio por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Rogelio Roldán indicó que la defensa podría buscar una condena de menos de nueve años de cárcel

Las claves del preacuerdo que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conocen los videos de

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés Cepeda, se le medirá a ser influenciadora a los 72 años: “Voy a ser mi propia jefe”

Kevin James y Alan Ritchson triunfan en Prime Video Colombia con esta película de comedia

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Sobrino de Shakira fue despedido de la gira de la barranquillera, este fue el motivo

Deportes

Colombia está lista para los

Colombia está lista para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: lleva 430 deportistas para repetir título

La Liga BetPlay entregaría título al líder de la reclasificación, copiando al fútbol argentino: vea la propuesta

Final de la Copa Sudamericana tuvo como protagonista a Shakira: esta es la razón

Bucaramanga quedó “varado” en el aeropuerto El Dorado: en riesgo el partido contra Tolima por cuadrangulares de Liga BetPlay

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol: hay novedades