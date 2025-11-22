“Me pillaron ahí”: Petro se refirió a compras en almacenes de lujo y gasto en un club de ‘striptease’

El presidente aseguró que no se ha demostrado que tenga nexos con el narcotráfico - crédito Luisa González/Reuters

En la entrega del Multicampus universitario de La Ladera en Cali, llevada a cabo el 21 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que surgió alrededor de los gastos que ha hecho con su sueldo entre 2022 y 2025. Los rubros fueron revelados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en un informe.

“¿Qué es la estrategia, entonces? Tratar de mostrarle al mundo que el presidente progresista está ligado a narcos. Saqué todas mis cuentas, todas mis cuentas bancarias que son poquitísimas, desde el año 2022, después de elecciones, hasta la fecha”, indicó el jefe de Estado

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según explicó, su objetivo con exponer sus movimientos bancarios era uno: demostrar que no tiene ningún nexo con el narcotráfico o con otro negocio ilícito que incremente sus ingresos. Esto, a manera de respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluirlo en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

El Gobierno norteamericano sustentó la inclusión del mandatario en el listado en sus decisiones políticas que, desde su perspectiva, estarían contribuyendo al fortalecimiento del tráfico de estupefacientes.

Pese a que Petro tenía un fin específico con la divulgación de sus transacciones, otras cosas llamaron la atención del informe que publicó la Uiaf. En el documento quedaron en evidencia varias compras que hizo Petro en tiendas de lujo (Gucci, Prada, Ralph Lauren, La Rinascente, El Corte Inglés, Casa dei Tessuti), lo que no constituye un crimen, pero sí generó críticas entre los políticos de la oposición.

“Lo único que me han dicho es que compré en unos almacenes de lujo, que no compré para mí, porque yo siempre uso estas ropas. Estas botas no cuestan mucho, me las regaló el Ejército, pero es que son buenas y cómodas; estas las hacen los gringos”, detalló entre risas.

En el informe de la Uiaf aparece un gasto de Gustavo Petro en el Ménage Strip Club - crédito Redes sociales/X

Asimismo, hizo un comentario que podría estar relacionado con otro rubro que aparece en el informe: un gasto en un club de striptease en Lisboa, Portugal, llamado Ménage Strip Club, por el cual también ha sido blanco de señalamientos y ataques. El mandatario hizo una declaración vaga e indicó que posteriormente revelará mayor información al respecto.

“No, pues me pillaron ahí, porque… después les cuento”, añadió el jefe de Estado, riendo.

Eso mismo aseguró en su cuenta de X, donde confirmó que sí hizo una compra en el establecimiento nocturno. No obstante, se abstuvo de aclarar en qué se gastó su dinero.

“Bueno, algún día contaré porque me gaste 40 euros en ese sitio (sic)”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, explicando que su intención es que se haga una revisión de sus cuentas para determinar si hay indicios de actividades ilícitas. “¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, cuestionó en la red social.

El presidente Gustavo Petro confirmó que gastó 40 euros en el Ménage Strip Club - crédito @petrogustavo/X

En su discurso, el presidente aseguró que tras varios días de haberse publicado el informe, ninguna persona ni medios de comunicación han podido demostrar que tiene nexos con el narcotráfico y, por ende, tampoco han podido dar claridad de los motivos por los cuales fue incluido en la Lista Clinton.

Así las cosas, confirmó que tiene pensado tomar acciones legales por la decisión de Trump de ubicarlo en la lista y señalarlo de ser un “narcotraficante”. Petro calificó estas acusaciones como una calumnia.

“Tengo muchísimas ganas, voy a dar un lapso de negociación, un lapso de tiempo, porque soy coherente con lo que pienso, pero si no, me voy a pelear jurídicamente en los Estados Unidos, ya tendré tiempo para eso porque dejo de ser presidente de la República”, señaló el primer mandatario.