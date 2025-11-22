Expresidente Uribe acompaña inscripción de la primera lista Cámara Bolívar del Centro Democrático y MIRA

- crédito Reuters

El Centro Democrático y el partido MIRA formalizaron en Cartagena la inscripción de la primera lista conjunta a la Cámara de Representantes por Bolívar para las elecciones legislativas del próximo año, en un acto que contó con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y dirigentes de ambas colectividades.

La presentación se realizó como parte de las alianzas territoriales anunciadas para consolidar coaliciones previas al proceso electoral de 2026, en el que los partidos buscan fortalecer su presencia en regiones con dinámicas políticas diversas.

La lista presentada será abierta y con voto preferente, integrada por seis aspirantes respaldados por ambas organizaciones.

Según los partidos, la selección incorpora perfiles provenientes de sectores sociales, empresariales, rurales, culturales, educativos y de seguridad, con el propósito de articular liderazgos regionales presentes en el departamento de Bolívar.

Durante el evento participaron Manuel Virgüez, presidente del partido MIRA, y el senador Enrique Cabrales, junto con otros miembros del Centro Democrático que hicieron presencia en la jornada de inscripción.

Las organizaciones políticas mencionaron que los nombres incluidos reflejan trayectorias desarrolladas en distintos espacios comunitarios y profesionales. Los aspirantes inscritos fueron Marta Arrázola (101), Fabio Orlando Mendoza Barreto (102), Shirley Sanjuan, del partido MIRA (103), Karelis Carolina Caraballo Salinas (104), Sonia María del Rosario Villa Lascarro (105) y José Ricardo Ardila Pinedo (106).

Cada uno fue presentado como representante de un sector específico que, según los partidos, aporta una visión territorial para la conformación de la lista.

En su intervención durante el evento, el senador Enrique Cabrales destacó la articulación entre las colectividades y defendió la conformación presentada.

“Hoy nuestra fuerza política está en su punto más alto. Esta coalición no improvisa: está compuesta por personas con carácter, trayectoria y convicciones firmes, capaces de enfrentar los desafíos del país y defender sin titubeos los principios democráticos y las necesidades reales de la ciudadanía”, afirmó Cabrales ante los asistentes.

La declaración fue utilizada por los partidos para resaltar la intención de proyectar una lista con presencia territorial clara y con perfiles que, según explicaron, conocen las dinámicas locales.

El anuncio se dio en un contexto en el que distintas organizaciones políticas han iniciado la inscripción de candidaturas y consolidación de acuerdos regionales para las elecciones legislativas.

De acuerdo con reportes recientes divulgados por Semana, el panorama electoral ha estado marcado por alertas sobre hechos de violencia contra liderazgos políticos en varias zonas del país, situación que ha generado preocupaciones frente al proceso de inscripción y al desarrollo de las campañas territoriales.

En ese escenario, la presentación de listas conjuntas ha sido planteada por varias colectividades como una estrategia para reforzar su presencia en los departamentos.

Durante el acto en Cartagena, el Centro Democrático y el partido MIRA reiteraron que la experiencia territorial fue el criterio principal para integrar la lista. Según señalaron, los seis aspirantes han desarrollado actividades comunitarias, sociales o institucionales en distintos municipios de Bolívar, lo que, a juicio de las colectividades, garantiza conocimiento de las necesidades locales.

Las organizaciones indicaron que este enfoque pretende fortalecer el vínculo entre los candidatos y las comunidades del departamento, en un momento en el que se definen las alianzas regionales para el Congreso.

El evento de inscripción también reunió a equipos políticos locales que acompañaron la presentación y destacaron el inicio formal del proceso preparatorio para las elecciones del próximo año.

Las colectividades explicaron que esta es la primera lista inscrita en Bolívar dentro de las alianzas establecidas para la Cámara de Representantes, señalando que el objetivo es consolidar un trabajo conjunto que permita ampliar la representación política en el territorio.

Los dirigentes enfatizaron que la articulación entre Centro Democrático y MIRA forma parte de las estrategias definidas por ambas organizaciones en varias regiones del país.

Con la inscripción realizada, los partidos anunciaron que continuarán el proceso de socialización de la lista en los municipios de Bolívar como parte de las actividades previas a la apertura oficial de campañas.

Indicaron que en las próximas semanas desarrollarán encuentros territoriales para presentar propuestas y avanzar en la coordinación de equipos.

Asimismo, resaltaron que la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el acto de inscripción forma parte de la agenda programada para acompañar las coaliciones territoriales impulsadas por el Centro Democrático de cara al proceso electoral.