Consuelo Cepeda, hermana de Andrés Cepeda, se le medirá a ser influenciadora a los 72 años: “Voy a ser mi propia jefe”

La periodista colombiana ya consiguió un coach que le enseñará todo lo que necesita aprender para entrar en el negocio de las redes sociales

La hermana del artista dio un reporte sobre el avance de la situación - crédito Consuelo Cepeda / Instagram

Consuelo Cepeda, periodista y hermana del cantante bogotano de pop rock Andrés Cepeda, confesó a través de sus redes sociales que ha tenido serias dificultades para encontrar trabajo debido a su edad. Tiene 72 años y una larga experiencia en televisión; durante años fue la defensora del televidente en el canal RCN, pero dejó de trabajar allí hace ocho o nueve meses, aproximadamente.

Pese a que no es nueva en el entorno laboral, no ha logrado conseguir empleo. “Ha sido muy complicado encontrar un trabajo a pesar de las ganas, de la buena salud, del profesionalismo y de la experiencia”, contó.

Ante la situación en la que se encontraba, decidió asistir a una feria del empleo organizada por la Secretaría de Desarrollo del Distrito, pero no encontró ofertas de su interés o de su campo. “Sobre lo mío no había nada, aunque me buscaron algunas opciones, pero con relación con periodismo y comunicación y todo eso, no había nada”, detalló.

Consuelo Cepeda aseguró que quiere
Consuelo Cepeda aseguró que quiere hacer contenido con propósito - crédito @consuece/Instagram

Consuelo Cepeda le apunta a la creación de contenido

Pero, la falta de oportunidades que se ajusten a su experiencia no la detuvo. En un video publicado en su cuenta de Instagram confirmó que una nueva etapa de trabajo como creadora de contenido digital, con el que busca enviar un mensaje de reinvención y autoempleo en la vejez.

Consuelo Cepeda explicó a detalle el proceso que la llevó a tomar esta decisión. “Hace como nueve meses me quedé sin trabajo y ante las circunstancias, pues decidí autoemplearme. Voy a ser mi propia jefe, voy a hacer mi propio trabajo y decidí convertirme en generadora de contenido con propósito. Voy a ser la defensora de las personas mayores”, dijo.

La hermana de Andrés Cepeda pidió a las personas seguirla en sus redes sociales para impulsar su contenido - crédito @consuece/IG

Según reveló, ya empezó a gestionar todo lo que se requiere para entrar en el mercado laboral de las redes sociales, que está lleno de todo tipo de influenciadores, incluso, de varios que son personas mayores y muestran a sus seguidores su diario vivir. Cepeda contó que ya consiguió a un maestro que le enseñará todo lo que debe saber sobre el tema.

¿Será que lograré a los 72 años aprender a manejar todo este negocio de las redes sociales? Tengo mi coach, mi profesor. Se llama Juan Pablo Correa. Y le pregunto, Juan Pablo, ¿será que lo lograremos?”, expresó, haciendo hincapié en su intención de convertirse en una voz para las personas mayores y de desafiar los estereotipos asociados a la edad.

Juan Pablo Correa, que estaba conectado a través de una videollamada con ella, dio una respuesta alentadora, asegurando que con los conocimientos que le suministrará, logrará tener éxito en las plataformas digitales, cumpliendo con su objetivo de presentar contenido con propósito.

El coach de Consuelo Cepeda
El coach de Consuelo Cepeda aseguró que las personas mayores pueden innovar en redes sociales - crédito Pixabay

Además, afirmó que es necesario derribar prejuicios sobre las capacidades de las personas mayores y reconocer su potencial para aprender y adaptarse a nuevas tecnologías. Esto, a su juicio, lo demostrará Cepeda con su nuevo proyecto.

“Por supuesto, créame que yo sé que usted puede lograr este objetivo. Ser parte de la tercera edad no quiere decir que estén habilitadas las personas para lograr lo que quieran, es todo lo contrario. Están en una edad con mucha lucidez y yo feliz de acompañarla en este proceso. Yo sé que usted va a poder cumplir con toda este objetivo que usted tiene”, explicó.

En su mensaje final, Consuelo Cepeda hizo un llamado a la comunidad digital para que la acompañen en este proceso, y así lograr impulsar el contenido que empezará a crear con la asesoría de su coach.

Consuelo Cepeda pidió a las
Consuelo Cepeda pidió a las personas seguirla en redes y comprobar que sí puede convertirse en una buena influenciadora - crédito Tusdatos.co

Necesito que ustedes me sigan, que vean y que comprueben que sí es posible, a los 72 años, aprender a ser una buena influenciadora. Los adultos mayores necesitamos tener nuevos propósitos”, afirmó.

