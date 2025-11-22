Colombia

Carlos Lehder desprestigió la fama que existe sobre el conocimiento de Pablo Escobar:“Valentía no es inteligencia”

Uno de los fundadores del cartel de Medellín habló sobre las dificultades que tenía a la hora de “trabajar” con ‘El Patrón’

Guardar
Este es el adelanto que se expuso de la entrevista - crédito Más allá del silencio

A pesar de las muertes y la era de violencia que provocó sus acciones, en Colombia hay un sector de personas que habla de manera positiva sobre la inteligencia de Pablo Escobar, asegurando que podría haber sido exitosos en otros aspectos de la vida si no se hubiera decantado por ser narcotraficante.

Esto es uno de los aspectos con los que buscan terminar algunos políticos en el país, que indican que cualquier tipo de reconocimiento a Escobar, incluyendo el narcoturismo que se registra en algunas zonas en las que vivió o tenía propiedades, envían un mensaje negativo sobre Colombia al resto del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A esta opinión se sumó la del exnarcotraficante Carlos Lehder, que después de cumplir con una condena en Estados Unidos retornó en 2025 a Colombia. En el adelanto de una entrevista que el oriundo de Armenia realizó con Más allá del silencio, el colombo-alemán indicó que la mayor característica de Pablo Escobar no incluía la inteligencia.

Las revelaciones de Lehder

Lehder reveló como engañó a
Lehder reveló como engañó a su cerebro durante gran parte de su tiempo en prisión - crédito Montaje Infobae (Colprensa)

En primer lugar, Lehder, buscando demostrar que no está buscando alejarse de sus responsabilidades por lo registrado en los 80 en Colombia, recordó que cuando fue capturado por primera vez tenía 24 años y ya lograba enviar hasta 100 toneladas de droga a Estados Unidos.

“Yo logré introducir cerca de 100 toneladas a Estados Unidos. En esa época que yo comencé, en California pagaban 70.000 dólares por un kilo de cocaína”, indicó Carlos Lehder.

Después de ello, decidió describir a Pablo Escobar, sobre el que no tuvo comentarios positivos, sino que se encargó de resaltar lo negativo que representaba el antioqueño.

“Él era un comandante natural, innato, que creció dando más puñaladas que el vecino, matando más que el vecino, robando más que el vecino”.

Carlos Leher fue uno de
Carlos Leher fue uno de los fundadores del cartel de Medellín - crédito Edgar "El Chino" Jiménez

En su relato, Lehder indicó que en todo el tiempo que estuvo en el cartel de Medellín priorizó hablar de negocios con Gustavo Gaviria, al que describió como una persona más inteligente que Pablo Escobar.

“Primero conocí a Gustavo Gaviria, que era su primo. Él me dijo «venga que le voy a presentar a alguien que quiere conocerlo». Era un personaje sumamente difícil, sumamente difícil de calificar. Yo prefería negociar con Gustavo Gaviria, él era mucho más inteligente que Pablo“.

Debido a la fama que se menciona sobre la inteligencia que tenía Escobar, Carlos Lehder corrigió a quienes afirman esto, y afirmó que, para él, “El Patrón” era valiente hasta llegar a ser estúpido.

“Valentía no quiere decir inteligencia. Gustavo Gaviria era muchísimo más inteligente que Pablo Escobar. En el campo de la violencia sí. Eran tan valiente que llegaba a la estupidez, como el que se tira a un río y lo va a cruzar sin saber nadar”.

Lehder indicó que Pablo Escobar
Lehder indicó que Pablo Escobar era estúpido por enfrentar al Estado de manera directa - crédito Colprensa

Por último, Carlos Lehder aseguró que Pablo Escobar era un “traicionero”, asegurando que el antioqueño fue el que entregó su ubicación para que terminara preso y extraditado a Estados Unidos.

“Trato de asesinarme y después me entregó a las autoridades de Colombia y de la DEA. Pablo mató a más narcos que la policía y que la DEA. El término que le cabe es que era satánico”.

Cabe recordar que Carlos Lehder fue el primer narcotraficante extraditado en Colombia; después de ser condenado en Norteamérica, accedió a trabajar como informante y recibió un descuento del castigo que había recibido inicialmente.

Se conoce poco sobre la información que Lehder entregó sobre los capos colombianos, puesto que el caso más importante del que habló fue sobre la importancia del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que recibió a la cúpula del cartel de Medellín en su país tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla.

Temas Relacionados

Carlos LehderPablo EscobarInteligenciaCartel de MedellínNarcotráficoEstados UnidosGustavo GaviriaColombia-Noticias

Más Noticias

Procesados podrán acogerse más fácilmente al principio de oportunidad: Fiscalía amplió su aplicación con nueva resolución

El ente acusador dispuso que los imputados puedan acceder a esta figura sin depender de la categoría del fiscal. Además, estableció procedimientos claros para su trámite, seguimiento y legalización ante los jueces

Procesados podrán acogerse más fácilmente

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Pese a que el delantero fue eliminado en cuartos de final junto a los manizaleños, se llevó un importante reconocimiento a los 40 años y con el deseo de seguir haciendo historia en 2026

Dayro Moreno terminó como protagonista

Caos aéreo por alerta de EE. UU.: Vuelos nacionales hacia Venezuela suspendidos, estas son las aerolíneas con cambios en sus rutas y las alternativas

La advertencia de la FAA sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano desató una ola de cancelaciones y obligó a las autoridades colombianas a activar controles especiales mientras las aerolíneas revisan sus operaciones

Caos aéreo por alerta de

Shakira despidió a su sobrino de la gira mundial, este fue el motivo

Tarik Mebarak, de 25 años, hacía parte del equipo técnico del tour ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira despidió a su sobrino

La historia del atleta que cambió participar en los Juegos Olímpicos por defender a su país

Jhon Edison Sinisterra Motta llegó a ser campeón del mundo en su disciplina, pero optó por seguir ligado al Ejército Nacional en lugar de darle prioridad al atletismo

La historia del atleta que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Shakira despidió a su sobrino

Shakira despidió a su sobrino de la gira mundial, este fue el motivo

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

Deportes

Se aburrieron del fracaso del

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La selección Colombia jugaría un nuevo campeonato en Sudamérica: la Conmebol reveló detalles

Clasificación de Haití a la Copa del Mundo 2026 disparó venta de su camiseta, confeccionada por firma nacional: esto cuesta comprarla en Colombia

Este es el detalle que falta para el amistoso entre la selección Colombia y Francia: “Estamos en negociaciones avanzadas”