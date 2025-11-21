Colombia

Una cámara de seguridad captó el momento en que el conductor de un vehículo atropelló a un perro, lo arrastró varios metros y luego huyó del lugar sin prestarle ayuda, en Neiva

Un perro abandonado conocido como Max murió atropellado por una camioneta en el barrio Nueva Granada, de la capital del Huila, sin que el conductor se detuvieron después del incidente

Tras el fallecimiento de Max, residentes de Nueva Granada lanzan una iniciativa para identificar a quienes lo atropellaron y abandonaron, reclamando medidas urgentes ante la impunidad en casos de crueldad animal - crédito Redes Sociales

Un perro abandonado, conocido como Max, murió esta mañana tras ser atropellado por una camioneta en el barrio Nueva Granada, en Neiva.

El conductor del vehículo y su acompañante no se detuvieron después del incidente y, según testigos, actuaron sin mostrar remordimiento.

La comunidad ha iniciado una campaña para identificar a los responsables y exige justicia ante lo que consideran un caso de maltrato animal.

El suceso ocurrió en horas tempranas, cuando la camioneta, cuyas placas corresponden a OFS-629, circulaba por una de las calles del barrio.

De acuerdo con familiares que cuidaban al animal, el conductor y su pasajera arrollaron a Max y abandonaron la escena sin prestar ayuda ni asumir responsabilidad.

Max había sido abandonado en el sector tres semanas antes del incidente. Desde entonces, vecinos y familiares, entre ellos, un joven y una mujer mayor, se encargaron de brindarle alimento y refugio.

La comunidad exige identificar al
La comunidad exige identificar al conductor y su acompañante que arrollaron a Max, un perro abandonado, y huyeron sin prestar ayuda, generando protestas y llamados a la acción contra el maltrato animal - crédito captura de pantalla

La noticia de su muerte ha generado indignación entre los habitantes de Nueva Granada, quienes lamentan la pérdida y denuncian la falta de sensibilidad de los implicados.

La reacción de la comunidad no se ha hecho esperar. Residentes del barrio han expresado su repudio al acto y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y a su acompañante.

Consideran que la impunidad en casos de maltrato animal no puede continuar y piden que se tomen medidas para sancionar a los responsables.

El vehículo involucrado, una camioneta con placas OFS-629, se ha convertido en el principal elemento de búsqueda para dar con el paradero de los implicados.

Los vecinos insisten en la importancia de la denuncia ciudadana y en la necesidad de reforzar la responsabilidad vial en zonas residenciales.

Ante la gravedad del hecho, los habitantes de Nueva Granada reiteran su llamado a quienes puedan aportar información sobre el conductor o la pasajera, con el objetivo de que respondan por sus actos y se haga justicia en memoria de Max.

Denuncian presunto maltrato animal en Chapinero, Bogotá

Un caso de presunto maltrato animal en la localidad de Chapinero, Bogotá, ha generado preocupación tras la denuncia pública del concejal Rolando González, quien alertó sobre un perro que habría permanecido más de 8 días amarrado, sin acceso autónomo a comida ni agua y expuesto a condiciones climáticas adversas.

En los videos divulgados se observa a una de las mascotas expuesta a la intemperie - crédito @RolandoGonGa/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el 20 de noviembre la creación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamiento de Animales, un espacio interinstitucional que buscará reducir la mortalidad animal causada por accidentes de tránsito.

Según Galán, el 64% de las emergencias veterinarias atendidas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) corresponde a atropellamientos, y más de la mitad de estos casos entre 2019 y 2025 requirieron eutanasia compasiva debido a la gravedad de las lesiones.

“Es hora de bajar la velocidad y de tomar conciencia. La seguridad y la vida de los animales está en nuestras manos”, afirmó el mandatario.

La denuncia de González incluyó videos en los que se observa, según sus palabras, “agresión por parte de un hombre”, calificando la situación como “totalmente inaceptable” y solicitando la intervención inmediata del Idpyba. El concejal indicó que ya existen dos denuncias formales para que las autoridades actúen y protejan al animal afectado.

La situación ha movilizado a ciudadanos y usuarios en redes sociales, quienes también han pedido acciones urgentes de las autoridades de protección animal. Entre los mensajes dirigidos al concejal, uno de los interesados manifestó:

Un hombre toma con brusquedad a la mascota y la amarra - crédito @RolandoGonGa/X

Concejal, conozco de cerca el caso y nos informan que requieren entregar el animal, agradecemos su ayuda para ponernos en contacto con las personas, ya que estamos interesados en darle un hogar y nos haremos cargo de los gastos durante su adaptación”.

