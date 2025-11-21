Tesla instalará supercargadores en Colombia: esta es la diferencia con cargar el carro en casa

Las zonas de carga de Tesla serán instaladas en Medellín y Bogotá - crédito Tesla

Además de los aspectos positivos, la llegada de las tiendas oficiales de Tesla a Colombia ha generado que las personas busquen conocer más detalles sobre el funcionamiento de los vehículos eléctricos.

Uno de los temas de mayor interés es el nivel de autonomía de cada modelo y el tiempo que tarda en ser recargado. Al respecto, se ha informado que una casa convencional se demora entre 11 y 36 horas en completar su energía al 100%.

Por otra parte, si se busca reducir el tiempo, una persona puede adquirir un cargador de nivel dos, que es de 240 voltios y reduce a entre ocho y 12 horas llegar a la carga total del vehículo.

Por último, también está la posibilidad de adquirir un cargador de pared de la marca norteamericana, que puede cargar completamente un modelo como el Tesla Model 3 en aproximadamente ocho horas.

Cabe mencionar que la autonomía de los vehículos presentados por Tesla van desde los 450 y hasta los 600 kilómetros por carga, suficiente para viajar desde Bogotá hasta Medellín.

Tesla instalará supercargadores en Colombia

Además del anuncio de la venta de vehículos en el territorio nacional, desde la empresa de Elon Musk también presentaron como será el despliegue de la red de supercargadores en Bogotá y Medellín, ciudades en las que están las tiendas físicas por el momento; sin embargo, no mencionaron las ubicaciones específicas en las que serán instaladas.

Desde Tesla indicaron que se trata de una muestra del compromiso que tienen con los potenciales clientes en Colombia, que tendrán a su disposición una zona de carga rápida y confiable para sus carros eléctricos.

Sobre la ventaja de estas zonas, en comparación con cargar el carro en una vivienda, la marca destaca que manejan una corriente continua que permite que la recarga sea más rápida, puesto que esta alimenta directamente la batería del carro.

Se estima que con un supercargador un Tesla recarga hasta 282 kilómetros de autonomía en 15 minutos; mientras que la carga total es completada en menos de 40 minutos.

Opciones para cargar un vehículo eléctrico en Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, en Colombia ha aumentado en un 35% el registro de zonas para cargar vehículos eléctricos, siendo Bogotá, Medellín y Cali las ciudades en las que hay más de estos espacios.

La cartera recomienda utilizar la aplicación Electromaps, en la que los usuarios pueden visualizar un mapa interactivo con los diferentes puntos de carga disponibles.

Sumado a ello, los usuarios pueden dejar sus opiniones sobre el sitio visitado y otro tipo de recomendaciones para personas que están comenzando a usar vehículos eléctricos en Colombia.

En ese aspecto, se menciona que la planificación de las rutas, cuando se trata de viajes largos, es una de las claves para no tener que cargar el vehículo en el recorrido o escoger un punto de confianza para hacerlo.

Estas son algunas zonas de carga en el país:

En Bogotá: calle 58 a bis con calle 37; Terminal de Transportes del Salitre (calle 22c con carrera 68f); Hotel Hilton (carrera 7 con calle 72); avenida El Dorado con calle 69; calle 146 con carrera 15 o la calle 20 con carrera 52.

En Cali: Renault Automotora de Chipichape; Avenida 2 con calle 3 o la calle 14 con carrera 29 en la vía que conecta a Cali con Yumbo.

En Medellín: carrera 52 con calle 65; calle 39c con carrera 72; transversal 39b con calle 71, Voltex Terpel de La 33 o la carrera 66 con calle 49a.