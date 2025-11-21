Sobrino de Shakira fue despedido de la gira de la barranquillera, este fue el motivo

Tarik Mebarak, de 25 años, indicó que no estaba molesto por haber sido retirado de la gira - crédito Reuters/RedesSociales

Desde febrero de 2025, Shakira se ha presentado en varios países como parte de su gira Las mujeres ya no lloran, que comenzó de manera exitosa en Barranquilla, su ciudad natal.

Además, en noviembre ha sumado un trabajo adicional por el estreno de Zootopia 2, película en la que compartió junto con sus hijos, Milan y Sasha, motivo por el que ha encabezado las primeras planas de la prensa en el mundo.

Además de las noticias positivas que rodean a la barranquillera en la actualidad, Vanitatis reveló que Shakira tomó una difícil decisión que afecta directamente lo que resta de su gira.

El medio citado indicó que la artista ha prescindido de los servicios de su sobrino Tarik Mebarak, que hacía parte del equipo técnico del tour.

La gira de la barranquillera ha sido un exito en el mundo - crédito Reuters

¿Qué se sabe sobre el despido del sobrino de Shakira?

El joven de 25 años ha acompañado a Shakira en todas las ciudades en las que se ha presentado en la gira y se esperaba que hiciera parte del equipo que ayudaría a la artista el 28 de diciembre en el Hard Rock Live de Hollywood, en la Florida, que marcará el final del 2025 para el tour de la barranquillera.

Sin embargo, Mebarak ha sido descartado de seguir con sus funciones en el área de bienestar para los fans, en la que se encargaba de que la experiencia del público fuera segura y “memorable”.

En diálogo con Vanitatis, Tarik Mebarak reveló que el despido se registró debido a que sus superiores consideraron que no se “manejaba” de la manera correcta en los conciertos de la barranquillera.

“Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia… cumplí con mi trabajo, pero no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente”, declaró el sobrino de Shakira.

Mebarak acompañó a Shakira en todos los conciertos de la gira - crédito Redes Sociales

Sobre Tarik Mebarak, se sabe que hace parte del círculo cercano de la artista, es hijo de Tonino Mebarak, hermano mayor de Shakira y mano derecha de la barranquillera, por lo que la acompaña en la mayoría de viajes.

La cercanía de Tarik con su tía hizo que cuando ella vivía en Barcelona, antes y después de terminar su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, el joven se quedó a vivir durante varios meses en la residencia de la cantante.

Al hablar de su salida de la gira, Mebarak indicó que solo podía exponer su agradecimiento con Shakira por haberle permitido ser parte de uno de los proyectos más grandes de la industria musical en la actualidad.

En cifras: así ha sido el éxito de Shakira con su tour

La colombiana se consolida como una de las artistas más populares de la actualidad - crédito AFP

Shakira mantiene el ritmo con su Las mujeres ya no lloran, una gira que ha marcado cifras históricas. Por ejemplo, en Lima, Perú, con su retorno en noviembre, tras agotar entradas en tres fechas previas de febrero, sumó seis conciertos en total en el Estadio Nacional, en el que reunió a más de 180.000.

A nivel general, el tour ha superado los 82 espectáculos a nivel mundial y ha vendido más de 2.5 millones de entradas, confirmando la vigencia de Shakira en la escena internacional. De acuerdo con Billboard Boxscore, las primeras 64 fechas recaudaron más de 327 millones de dólares.

Estos resultados convierten a la gira en la más lucrativa para una artista latina y la segunda más taquillera en la historia para un artista latino, siendo superada, por el momento, por el mexicano Luis Miguel.