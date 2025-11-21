Colombia

Resultados Súper Chontico Noche jueves 20 de noviembre 2025: Sorteo 6364

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

El sorteo colombiano de Súper
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.

El sorteo del Súper Chontico Millonario, originado a partir de los conocidos Chontico Día y Chontico Noche, se emite en directo cada jueves a las 21:30 horas (hora de Colombia) por el canal TelePacífico.

El único comprobante válido para reclamar el premio es el boleto ganador, por lo que conservarlo resulta imprescindible en caso de obtener un premio.

En el sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre de 2025, los participantes eligieron un número de cuatro cifras, y la distribución de premios depende tanto del monto apostado como de los aciertos obtenidos en el sorteo. A continuación se presentan los números ganadores.

Resultados Súper Chontico Millonario Noche

  • Fecha: jueves 20 de noviembre 2025
  • Sorteo: 6364
  • Combinación ganadora: 3 0 0 6.
  • Quinta: 0.

Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.
  • Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia.

