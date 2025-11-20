Colombia

Resultados de la Lotería del Chontico Día y Noche de hoy, jueves 20 de noviembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

Con gran tradición en el sur de Colombia, las Loterías del Chontico son de los juegos más jugados del país. Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 y 19:00 horas locales.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los números del sorteo celebrado este 20 de noviembre. Si resulta ganador, asegúrese de conservar su boleto, pues es el documento que lo acredita como el ganador.

Resultados del Chontico Día

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 20 de noviembre de 2025 en el sorteo de Chontico Día Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Número ganador: 7578

Quinta: 7

Números ganadores del Chontico Noche

Resultados
Resultados

Número ganador: 9937

Quinta: 9

¿Cómo jugar Chontico de Colombia?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.Tres aciertos: 400 veces lo apostado.Dos aciertos: 50 veces lo apostado.Un acierto: 5 veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 21 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

En qué barrios de Bogotá

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este viernes 21 de noviembre

Cuáles son los automóviles que no transitan este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cali:

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 21 de noviembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Este es el Pico y

Resultados Súper Chontico Noche jueves 20 de noviembre 2025: Sorteo 6364

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 21 de noviembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Prima de Karol G contó

Prima de Karol G contó por qué terminó condenada a 26 años de prisión y si ha recibido apoyo de la cantante

Así le fue a la colombiana Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025: aunque no pasó al top 5, destacó por su carisma y pasarela

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Deportes

Atlético Nacional volvió a superar

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo