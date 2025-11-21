Colombia

Migración Colombia habría negado el ingreso del abogado de “Papá Pitufo” al país

Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o “el zar del contrabando”, es investigaciones en Colombia, y su relación con el abogado Boyem su defensor, ha despertado el interés de las autoridades colombianas

Guardar
El abogado Gonzalo Boye, conocido
El abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a Diego Marín, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales

El Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de impedir el ingreso a Colombia del abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a Diego Marín, alias Papá Pitufo, y por su vínculo profesional con personas cercanas al catalán Xavier Vendrell.

Esta medida se adoptó tras una reunión sostenida en España entre un agente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y Diego Marín, según informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La inadmisión de Boye, documentada en un acta oficial, se produjo en un contexto de creciente atención sobre las relaciones entre figuras del entorno político colombiano y asesores extranjeros.

Boye, cuya firma aparece en los documentos revisados por El Tiempo, ha ejercido la defensa de individuos vinculados a investigaciones de alto perfil, entre ellos, personas próximas a Vendrell, quien mantiene una relación cercana con la primera dama, Verónica Alcocer.

De acuerdo con la información recabada por El Tiempo, la decisión de negar la entrada a Boye se tomó después de que un representante de la Uiaf, identificado como Isaac de León Beltrán Pacheco, mantuviera un encuentro con Diego Marín en territorio español.

Posteriormente, se habría realizado una reunión en la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano, donde se discutieron los pormenores del caso.

La figura de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, ha sido objeto de investigaciones en Colombia, y su relación con Boye ha despertado el interés de las autoridades.

Por su parte, Xavier Vendrell, de nacionalidad catalana, ha sido señalado por su proximidad a la primera dama, lo que añade un matiz político a la decisión gubernamental.

El Tiempo accedió a la firma de Boye y al acta de inadmisión, documentos que confirman la actuación de las autoridades migratorias.

La medida ha generado interrogantes sobre el alcance de la colaboración entre organismos de inteligencia y la influencia de asesores extranjeros en el entorno presidencial colombiano.

La información proporcionada por El Tiempo detalla que la inadmisión de Boye no solo responde a su papel como abogado de Marín, sino también a su historial de representación de personas vinculadas a figuras políticas relevantes.

La presencia de Isaac de León Beltrán Pacheco, exagente de la Uiaf, en las reuniones previas a la decisión, refuerza la hipótesis de una coordinación institucional para restringir el acceso de Boye al país.

El caso pone de relieve la compleja red de relaciones entre abogados, asesores internacionales y funcionarios del gobierno colombiano, así como el papel de la UIAF en la vigilancia de movimientos considerados sensibles para la seguridad nacional.

Temas Relacionados

Abogado Gonzalo BoyePapá PitufoDiego MarínMigración negó ingresó de abogadoColombia-Noticias

Más Noticias

Desafío 2025: se filtra información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

A pocos días de la final, una posible eliminación adelantada genera rumores y expectativas entre los seguidores del ‘reality’, donde las alianzas y estrategias definen la contienda

Desafío 2025: se filtra información

Alerta en Medellín por extranjeros inadmitidos con objetos sexuales: un hombre traía casi 100 condones en su maleta

Las autoridades intensifican la vigilancia en el aeropuerto José María Córdova luego de que un ciudadano estadounidense fuera rechazado por portar sorpresiva cantidad de preservativos en su equipaje

Alerta en Medellín por extranjeros

Leopoldo Múnera renunció a la rectoría de la Universidad Nacional: “Me voy para facilitar todo el proceso de transición”

La renuncia de Leopoldo Múnera, presentada luego del fallo del Consejo de Estado que anuló su designación, abre paso al retorno de José Ismael Peña y busca evitar más incertidumbre en la Universidad Nacional

Leopoldo Múnera renunció a la

Polémica en redes por video de la gobernadora del Chocó pasando filtros del aeropuerto El Dorado, al parecer, sin hacer fila

Con un video, un usuario denunció que la funcionaria no hizo la fila en el aeropuerto bogotano, aunque las imágenes sí la muestran entregando sus pertenencias en las bandas detectoras de seguridad

Polémica en redes por video

Polémica por adquisición de aviones Gripen a Suecia: importante firma de abogados explicó su papel en el contrato con el Ministerio de Defensa

El bufete de abogados afirma que su intervención se limitó a revisar aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo entre Colombia y Suecia, sin participar en la selección del proveedor ni en la estructuración del contrato

Polémica por adquisición de aviones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a un canadiense en

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala se pronunció tras

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala: “Una situación extremadamente difícil”

Hijo de Marcelo Cezán y Michelle Gutty está hospitalizado: cuál es el diagnóstico

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

Michelle Rouillard compartió el detrás de escenas de la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’: así es la convivencia con sus compañeras

Manelyk González y su médico mostraron los detalles de su reciente cirugía en Colombia: “Van a ser una gran diferencia”

Deportes

El colombiano Kevin Mier es

El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”

Millonarios contrataría director deportivo extranjero: es argentino y trabajó con River

Este es el polémico afiche de la FIFA sobre el Mundial 2026 donde aparecía James Rodríguez pero sacaron a Cristiano Ronaldo

Nuevo presidente del Deportivo Cali se refirió a la continuidad de Alberto Gamero en el 2026: “Hablamos claramente”

Atlético Nacional confirmó la sede del partido contra el Junior de Barranquilla: no saldrá de Antioquia