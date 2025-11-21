Migración Colombia habría negado el ingreso del abogado de “Papá Pitufo” al país

El abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a Diego Marín, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales

El Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de impedir el ingreso a Colombia del abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a Diego Marín, alias Papá Pitufo, y por su vínculo profesional con personas cercanas al catalán Xavier Vendrell.

Esta medida se adoptó tras una reunión sostenida en España entre un agente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y Diego Marín, según informó El Tiempo.

La inadmisión de Boye, documentada en un acta oficial, se produjo en un contexto de creciente atención sobre las relaciones entre figuras del entorno político colombiano y asesores extranjeros.

Boye, cuya firma aparece en los documentos revisados por El Tiempo, ha ejercido la defensa de individuos vinculados a investigaciones de alto perfil, entre ellos, personas próximas a Vendrell, quien mantiene una relación cercana con la primera dama, Verónica Alcocer.

De acuerdo con la información recabada por El Tiempo, la decisión de negar la entrada a Boye se tomó después de que un representante de la Uiaf, identificado como Isaac de León Beltrán Pacheco, mantuviera un encuentro con Diego Marín en territorio español.

Posteriormente, se habría realizado una reunión en la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano, donde se discutieron los pormenores del caso.

La figura de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, ha sido objeto de investigaciones en Colombia, y su relación con Boye ha despertado el interés de las autoridades.

Por su parte, Xavier Vendrell, de nacionalidad catalana, ha sido señalado por su proximidad a la primera dama, lo que añade un matiz político a la decisión gubernamental.

El Tiempo accedió a la firma de Boye y al acta de inadmisión, documentos que confirman la actuación de las autoridades migratorias.

La medida ha generado interrogantes sobre el alcance de la colaboración entre organismos de inteligencia y la influencia de asesores extranjeros en el entorno presidencial colombiano.

La información proporcionada por El Tiempo detalla que la inadmisión de Boye no solo responde a su papel como abogado de Marín, sino también a su historial de representación de personas vinculadas a figuras políticas relevantes.

La presencia de Isaac de León Beltrán Pacheco, exagente de la Uiaf, en las reuniones previas a la decisión, refuerza la hipótesis de una coordinación institucional para restringir el acceso de Boye al país.

El caso pone de relieve la compleja red de relaciones entre abogados, asesores internacionales y funcionarios del gobierno colombiano, así como el papel de la UIAF en la vigilancia de movimientos considerados sensibles para la seguridad nacional.