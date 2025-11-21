Manelyk González y el doctor Javier Soto mostraron los detalles de su reciente cirugía en Colombia: así quedó la mexicana

Manelyk González dejó ver los resultados de sus recientes operaciones - crédito @manelyk_oficial/IG

Manelyk González, conocida modelo y figura pública mexicana, se sometió recientemente a varias cirugías estéticas en Colombia a manos del doctor Javier Soto.

Ambos compartieron detalles del procedimiento y reflexionaron sobre la importancia de tomar decisiones informadas al considerar intervenciones de este tipo.

“Por fin llegó el gran día. Quería tanto esto que es como... ya... Yo creo que con Javier voy a rebasar mis expectativas”, expresó González al inicio del proceso, mostrando entusiasmo y confianza en el resultado de la intervención.

La influenciadora, quien ya contaba con experiencia previa en cirugías estéticas, destacó la relevancia personal que tenía este nuevo paso en su transformación en un reciente video, mientras que el doctor Javier Soto explicó los aspectos técnicos de la operación.

Manelyk González sorprende al contar cada detalle de su cirugía estética en Cartagena - crédito @drjaviersoto/IG

“Estamos en la cirugía de Manelyk. Vamos a hacer una cirugía reconstructiva de senos. Retirar los implantes que tiene hace diez años. Reconstruir todo el bolsillo en la parte interna, cambiar los implantes, darle un poquito más de tensión a los senitos. Un retoquecito en el abdomen de unas cirugías de contorno corporal previa, que tenía hecha. Por último, hacemos una remodelación costal. Detallitos pequeños, pero que van a ser una gran diferencia", explicó el profesional.

En ese momento, Manelyk se tomó un tiempo para dirigirse a quienes consideran someterse a procedimientos similares y les ofreció un consejo directo.

“Si a usted no les gusta algo de su cuerpo, cámbienlo. Si quieren mejorar, háganlo, pero lo que quieran hacer, háganlo, pero con la persona correcta.”, mencionó la mexicana, quien en varias oportunidades dijo que a pesar de los nervios que sentía estaba tranquila porque consideraba que iba a ser operada por “las mejores manos”.

Fue por eso que la modelo y también empresaria subrayó la importancia de buscar profesionales calificados y tomar decisiones responsables en el ámbito de la cirugía estética.

Así quedó Manelyk González con las cirugías que se realizó en Colombia - crédito @drjaviersoto/IG

En la grabación también se puede ver el momento en el que Mane entra al quirófano, cuando le están aplicando los medicamentos y la anestesia, también el proceso previo que vivió con el famoso doctor colombiano para realizar la marcación de las zonas que iban a intervenir y la sesión de fotos que le hicieron con el antes, pues después de la cirugía también hacen el registro y así se comparan los resultados.