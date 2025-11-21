Colombia

Empresa de Canadá busca colombianos para trabajar y ofrece salarios de $13 millones de pago

A pesar de los cambios migratorios en Canadá, aún siguen abiertas las puertas para los colombianos que quieren trabajar en ese país

Los colombianos interesados en la vacante deben aplicar a través de la página de Empleo del Sena - crédito Johan Largo/Infobae

La Agencia Pública de Empleo del Sena estableció una alianza con una organización autorizada por las autoridades migratorias de Canadá para facilitar la vinculación laboral de tecnólogos electromecánicos colombianos en la ciudad de Montreal.

La convocatoria surge ante el aumento sostenido de la demanda de trabajadores especializados en el sector industrial de esa zona, ubicada en la provincia de Quebec.

La Agencia Pública de Empleo del Sena informó que la oferta continuará abierta hasta completar el número de hojas de vida requerido por la empresa canadiense o hasta el 30 de noviembre de 2025.

La inscripción solo es válida si se realiza a través de la plataforma oficial del Servicio Nacional de Aprendiza; las aplicaciones enviadas por correo electrónico, portales privados, redes sociales u otros canales serán excluidas del proceso.

Los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida y seleccionar la ocupación acorde en el campo de “Intereses ocupacionales”.

El proceso de selección contempla la revisión de perfiles, preselección y convocatoria a entrevistas, que pueden desarrollarse en modalidad presencial o virtual. Quienes sean citados presencialmente deberán gestionar su desplazamiento.

Para evaluaciones virtuales, el aspirante debe disponer del tiempo necesario conforme a la citación de la compañía extranjera.

¿De qué se tratan las vacantes en Canadá?

Las vacantes están dirigidas a tecnólogos en mantenimiento electromecánico industrial con un mínimo de tres años de experiencia.

  • El personal seleccionado tendrá responsabilidades que incluyen:
  • Inspeccionar, probar y reparar motores, generadores, transformadores y otro tipo de maquinaria industrial.
  • Reemplazo de piezas como ejes y rodamientos.
  • Bobinar motores o transformadores.
  • Equilibrar rotores o armaduras.
  • Realizar tareas mecánicas básicas requeridas en el entorno industrial.

El cargo exige identificar anomalías en el cableado eléctrico, confirmar el funcionamiento de los equipos tras reparaciones y ofrecer soporte técnico en las instalaciones de los clientes cuando corresponda.

El contrato ofrecido es de tipo fijo con una duración que alcanza los tres años y posibilidad de renovación.

El rango salarial, establecido entre 3.520 y 4.800 dólares canadienses mensuales, aproximadamente entre 9,5 y 13 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio vigente. La variación es en función a la experiencia y el perfil del candidato.

La jornada laboral será de 40 horas a la semana, con la probabilidad de requerir disponibilidad extraordinaria durante los fines de semana.

¿Cómo aplicar a la vacante en Canadá?

Para aplicar a la convocatoria, no se exige conocimiento previo de inglés o francés. Sin embargo, el trabajo se desarrollará en alguno de estos idiomas.

Si el aspirante resulta elegido y no domina el francés, accederá a un curso intensivo de doscientos horas previo al inicio de labores, ofrecido por la empresa solo para ese idioma.

El paquete de beneficios incluye las prestaciones legales establecidas en Canadá, asistencia durante el proceso migratorio, tiquetes aéreos y un contrato cerrado con todas las garantías de la ley canadiense.

La empresa se compromete a acompañar a los seleccionados en todas las etapas del traslado y la adaptación laboral.

La Agencia Pública de Empleo del Sena publica este tipo de ofertas una, dos o tres veces al mes y no solo en Canadá, la intermediación laboral se amplia a Estados Unidos, Alemania y otros países que requieren profesionales en diferentes áreas como medicina, enfermería, electricidad, carpintería, tecnología y otras.

Lo ideal es cumplir con los requerimientos exigidos en cuestión de profesión y experiencia, pero sobre todo en la parte del idioma, que aunque en la mayoría de casos no es obligatorio si da un plus importante durante la entrevista y los procesos migratorios, incluso de prolongación de la estancia de los colombianos en esos países y más ahora cuando varios países del mundo se han cerrado a la migración a través de estudios internacionales.

