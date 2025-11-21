Colombia

Colombia impulsa expansión de la siembra de soya para reducir su dependencia de importaciones

Colombia avanza en nuevos programas de siembra de soya para disminuir su dependencia de las importaciones y apoyar a productores locales

Guardar
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Colombia enfrenta un desafío relevante en materia de seguridad agroalimentaria: la alta dependencia de la soya importada.

Este insumo, fundamental para la agroindustria y para los sectores avícola, porcino y bovino, continúa llegando en grandes volúmenes desde otros países. Durante 2024,

la demanda nacional alcanzó 2,95 millones de toneladas entre grano y derivados, un consumo que superó ampliamente la capacidad productiva local y que depende en más del 90 % de las importaciones.

Colombia exportó más de 4.000
Colombia exportó más de 4.000 toneladas de cereales, leguminosas y soya en 2024 - crédito Fenalce

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Aunque la Altillanura ha liderado la expansión del cultivo en el país, la producción sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la industria.

Ante este escenario, distintos gremios han consolidado programas que buscan incentivar la siembra nacional y abrir nuevas oportunidades productivas en más regiones. Uno de los proyectos más recientes es la iniciativa que desarrolla Fenalce en los departamentos de Huila y Tolima.

En esta etapa, 115 agricultores iniciarán la siembra de 575 hectáreas, con el respaldo de un esquema que contempla entrega de semillas certificadas, acompañamiento técnico permanente y apoyo para facilitar la comercialización.

(Revista Chacra)
(Revista Chacra)

El propósito es introducir la soya como alternativa dentro de los ciclos de rotación, una práctica que contribuye al manejo adecuado del suelo y mejora la disponibilidad de opciones para los productores.

Estas acciones coinciden con el interés de diversas instituciones de promover cultivos que ofrezcan estabilidad económica y reduzcan la exposición a la volatilidad internacional.

La soya continúa posicionándose como una opción atractiva para agricultores que enfrentan dificultades en otros cultivos, especialmente en contextos de fluctuación de precios o exceso de oferta.

En este sentido, la rotación con soya se ha convertido en una herramienta para diversificar ingresos y mantener la productividad en zonas con condiciones agroclimáticas favorables.

A este esfuerzo se suma un programa desarrollado en conjunto con la Bolsa Mercantil de Colombia, mediante el cual 750 productores del Meta recibirán semillas para 1.500 hectáreas adicionales hasta 2026.

La apuesta es demostrar que el cultivo puede expandirse hacia regiones distintas a la Altillanura y consolidar un mapa agrícola más amplio, con participación de pequeños y medianos agricultores. La identificación de nuevas zonas con potencial para la siembra constituye uno de los elementos centrales de esta estrategia.

Soya - VisualesIA- (Imagen Ilustrativa
Soya - VisualesIA- (Imagen Ilustrativa Infobae).

El comportamiento reciente del cultivo muestra señales de crecimiento. Durante el primer semestre de 2025, se reportaron 93.728 hectáreas sembradas, lo que representa un incremento del 11,8 % frente al mismo periodo del año anterior.

No obstante, el país continúa siendo un importador estructural. Entre enero y julio de ese año, ingresaron 372.976 toneladas de grano, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, además de más de un millón de toneladas de torta de soya destinadas a la elaboración de alimentos balanceados.

En materia de precios, la tendencia reciente evidencia una recuperación leve. En septiembre de 2025, el valor promedio nacional se situó en $1.751 por kilo, tras varios periodos marcados por fluctuaciones relacionadas con factores externos, como la oferta internacional y los costos logísticos globales.

Las iniciativas impulsadas por los gremios y entidades del sector apuntan a crear un entorno en el que la siembra de soya pueda consolidarse como una opción permanente dentro de la economía agrícola.

El fortalecimiento de los programas de asistencia, la ampliación de áreas sembradas y el acceso a semillas certificadas representan elementos clave para proyectar un crecimiento sostenido. Además, estas medidas buscan acompañar a productores que requieren alternativas productivas para enfrentar los desafíos de la agricultura regional.

Los programas también buscan contribuir a disminuir la dependencia de importaciones, un objetivo relevante para garantizar estabilidad frente a cambios internacionales en la oferta o en los precios.

De igual manera, se espera que estas iniciativas promuevan condiciones para que más regiones se sumen a la producción, ampliando la diversidad geográfica del cultivo y generando nuevas oportunidades para comunidades rurales.

En conjunto, estas acciones representan un avance dentro de los esfuerzos del sector por consolidar la soya como un cultivo estratégico y con potencial de crecimiento en Colombia.

Temas Relacionados

soya en Colombiaproducción nacionalFenalceagricultoresAltillanuraColombia-noticias

Más Noticias

Diplomado nacional conecta a más de 300 personas privadas de la libertad en Colombia con formación en Derechos Humanos

Un diplomado virtual reúne a más de 309 personas privadas de la libertad en 46 establecimientos del país, con formación en Derechos Humanos, justicia, resolución de conflictos y herramientas para impulsar procesos de resocialización

Diplomado nacional conecta a más

Corte mantiene medidas sobre finca de alias Barbie y ordena nuevo análisis sobre su restitución

La Corte Suprema anuló un fallo que revertía la transferencia de la finca La América, antigua propiedad de alias Barbie, y ordenó que se resuelva una solicitud pendiente sobre las medidas cautelares, mientras el predio continúa bajo control del Estado

Corte mantiene medidas sobre finca

Ideam advierte por qué se están registrando aguaceros en el país y qué podría ocurrir en los próximos días

Colombia atraviesa condiciones Tipo La Niña desde octubre, un escenario que está intensificando las lluvias en varias regiones del país

Ideam advierte por qué se

Estos serán los alumbrados navideños 2025 en Medellín: fechas, temáticas y todos los puntos iluminados

Medellín alista el encendido de sus alumbrados navideños 2025 con figuras tejidas, nuevos recorridos y un despliegue luminoso que cubrirá comunas, corregimientos y municipios aliados durante 46 días consecutivos

Estos serán los alumbrados navideños

Ismael Peña pide unidad en la Universidad Nacional tras decisión del Consejo de Estado

El fallo del Consejo de Estado confirmó la legalidad de su nombramiento y anuló el de Leopoldo Múnera

Ismael Peña pide unidad en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Prima de Karol G contó

Prima de Karol G contó por qué terminó condenada a 26 años de prisión y si ha recibido apoyo de la cantante

Así le fue a la colombiana Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025: no pasó al top 5 y México se llevó la corona

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Deportes

Atlético Nacional volvió a superar

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo