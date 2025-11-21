Colombia

Colombia brilla en Washington: restaurante Elcielo renueva su estrella Michelin, esto es lo que cuesta comer en el lugar

La propuesta del chef Juan Manuel Barrientos volvió a destacarse por su enfoque sensorial y su lectura contemporánea de la cocina colombiana

Elcielo Washington D.C. conserva su
Elcielo Washington D.C. conserva su estrella Michelin por quinto año consecutivo, consolidando la cocina colombiana en Estados Unidos - crédito @juanmaelcielo/Instagram

La escena gastronómica de Estados Unidos recibió nuevamente un mensaje contundente sobre el lugar que ha ido ganando la cocina de origen colombiano. Esta vez, el anuncio llegó desde Washington D.C., donde uno de los restaurantes más influyentes del país volvió a figurar entre los galardonados por la prestigiosa guía Michelin, Elcielo, dirigido por el chef Juan Manuel Barrientos, logró conservar por quinta ocasión la codiciada estrella.

Aunque la noticia celebra al restaurante de la capital estadounidense, su impacto trasciende esa ciudad. El reconocimiento reafirma el lugar que ocupa Barrientos como uno de los cocineros latinoamericanos más propositivos de la última década. Su sello, en el que mezcla investigación, neurociencia, sensibilidad artística y una lectura contemporánea de los sabores colombianos, convirtió a Elcielo en un laboratorio creativo que sirve experiencias y no solo platos.

El chef Juan Manuel Barrientos
El chef Juan Manuel Barrientos reafirma su liderazgo en la gastronomía latinoamericana con la distinción de la guía Michelin - elcielo Washington

“Recibir nuevamente la Estrella Michelin en 2025 es un orgullo inmenso y un tributo al trabajo incansable de todo nuestro equipo. Nuestro compromiso es llevar la esencia de Colombia a cada plato, creando experiencias que conecten con las emociones, la memoria y la identidad de nuestros comensales”, aseguró el chef, al conocerse la noticia. Sus palabras describen bien la filosofía con la que ha construido su proyecto, un homenaje a la tradición desde una mirada completamente moderna.

La propuesta de Elcielo Washington D.C. no se define únicamente por su menú. Parte de su atractivo está en el recorrido sensorial que acompaña cada servicio, un formato que el grupo ha perfeccionado a través de los años. Lo que llega a la mesa no solo está pensado para ser degustado, también para activar recuerdos, despertar curiosidad y contar historias de una Colombia diversa, donde ingredientes ancestrales conviven con técnicas de vanguardia.

Esa mezcla, que puede incluir texturas inesperadas, preparaciones intervenidas por herramientas de laboratorio o montajes casi escultóricos, es la que seduce a los inspectores Michelin y a los comensales que lo visitan desde distintos países. La nueva distinción, además, llega en un momento en el que Colombia sigue consolidándose como un destino culinario relevante para el turismo de lujo.

La propuesta de Elcielo fusiona
La propuesta de Elcielo fusiona investigación, neurociencia y arte para ofrecer experiencias sensoriales únicas basadas en sabores colombianos - crédito Restaurante Elcielo

La expansión del proyecto también ayuda a entender su influencia. Elcielo ya no es una única cocina ni un restaurante aislado, hace parte de un grupo con sedes en Medellín, Bogotá, Miami, Washington D.C. y Nueva York. En cada ciudad replicaron la esencia del concepto, pero con adaptaciones que responden al entorno y al tipo de comensal que los visita. Aun así, la sede de la capital estadounidense conserva un lugar especial por haber sido la primera en obtener la estrella, un hito que abrió camino para la visibilidad internacional del grupo.

Más allá del reconocimiento, para muchos curiosos la pregunta inevitable es cuánto cuesta acceder a esta experiencia. La respuesta es que los precios en Elcielo Washington D.C. oscilan entre los USD198 ($740.811) y los USD289 (1.081.284) por persona, dependiendo del tipo de recorrido gastronómico que elija cada visitante. Los valores se mantienen dentro del rango habitual de restaurantes con una estrella Michelin en esa ciudad, donde la exigencia técnica, el diseño de la experiencia y la estructura del servicio influyen en la tarifa final.

El menú de Elcielo Washington
El menú de Elcielo Washington D.C. destaca por su recorrido sensorial, que conecta emociones, memoria e identidad a través de la gastronomía - crédito ElCielo Washington

La celebración de la quinta estrella, sin embargo, no se limita a los titulares sobre precios ni a la lista de logros del chef. Para la escena culinaria colombiana, representa un símbolo de cómo los sabores del país lograron escalar hasta las mesas más rigurosas del mundo. El equilibrio entre investigación y emoción, que caracteriza la cocina de Barrientos, permite que ingredientes tradicionales, algunos de ellos poco conocidos fuera de Colombia, encuentren un espacio legítimo en escenarios globales.

