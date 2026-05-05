Colombia

Sergio Fajardo arremetió contra Paloma Valencia tras su llamada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Payasada política”

En diálogo con Infobae Colombia, el candidato presidencial lamentó las tensiones entre ambas naciones y señaló que en una eventual administración suya retomará los diálogos con el país vecino para evitar afectaciones al comercio binacional

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El candidato presidencial cuestionó que su rival se haya anticipado a las gestiones entre las Cancillerías - crédito Colprensa
El candidato presidencial cuestionó que su rival se haya anticipado a las gestiones entre las Cancillerías - crédito Colprensa

La comunicación sostenida entre la candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien confirmó una reducción al 75% de la tasa de aranceles a los productos colombianos en el vecino país, sigue generando diferentes reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y hoy aspirante presidencial que, en declaraciones a Infobae Colombia, no solamente cuestionó la posición de la senadora del Centro Democrático, sino que lanzó críticas contra el manejo de las relaciones con Ecuador por parte del gobierno de Gustavo Petro.

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Para el también exalcalde de Medellín, las dificultades no pasan por el trato entre mandatarios, sino en la afectación al comercio en la zona de frontera.

“La relación con Ecuador es una relación diplomática y hay que saber tramitar eso en el mundo diplomático, de las relaciones exteriores. Esto que está pasando es innecesario. ¿Cuánta está sufriendo? ¿Cuántas personas en Nariño están sufriendo? ¿Cuántas están sufriendo hoy de cuenta de esta forma de confrontarse? ¿Cuántas personas se ven afectadas en los dos países por una incapacidad de resolver los problemas de manera racional? Puede haber diferencias, que el problema no, no es que haya diferencias, el problema es cómo tramitamos esas diferencias”, expresó Fajardo a este medio de comunicación.

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Frente a la actuación de Valencia, al llamar a Noboa para reducir la tarifa arancelaria, el candidato de centro señaló: “Perdón, es una payasada política. ¿Ahora van a votar entonces porque Paloma se iba a arreglar con Ecuador? ¡Paja! Eso es populismo barato que no tiene sentido”.

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