Colombia

Trabajadora de un hotel en Medellín fue agredida por un turista tras rechazar una de sus peticiones: el hecho quedó registrado en video

Un incidente registrado en un hospedaje de la ciudad dejó a una empleada lesionada, lo que generó reacciones y demandas de acciones preventivas por parte de la comunidad

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El ataque se registró la madrugada del 4 de mayo en el Hotel Plaza Mayor 44, generando indignación y llamados a reforzar la seguridad en Medellín - crédito Tripadvisor/Captura video
El ataque se registró la madrugada del 4 de mayo en el Hotel Plaza Mayor 44, generando indignación y llamados a reforzar la seguridad en Medellín - crédito Tripadvisor/Captura video

Un grave caso de agresión dentro de un hotel en Medellín terminó con la captura del presunto atacante, luego de que la denuncia circulara ampliamente en redes sociales y generara un fuerte reclamo ciudadano.

Según las imágenes difundidas, el incidente ocurrió a las 4:43 a. m. del lunes 4 de mayo de 2026 en la recepción del Hotel Plaza Mayor 44, donde una empleada fue golpeada por un hombre que, tras un intercambio de palabras, la agredió físicamente y arrojó un objeto contra ella.

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En el video revelado por Denuncias Antioquia se logra ver cómo la trabajadora intentó resguardarse en otra parte de la recepción, pero el agresor la siguió y continuó con ofensas verbales.

La denuncia en redes sociales detalló que el motivo del conflicto habría sido la negativa de la mujer a ingresar a una habitación, luego de entregar ropa lavada al huésped.

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