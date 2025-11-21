Andrés Cabas reveló detalles de cómo se recuperó tras perderlo todo por sus adicciones: “Había hecho tantos intentos para matarme”

Andrés Cabas abre su corazón y revela cómo superó su etapa más oscura para volver a la música - crédito @cabasmusica/IG

Andrés Cabas reveló que atravesó una etapa de profunda oscuridad tras perder los derechos de su música, lo que lo llevó a la quiebra y a una espiral de adicciones y pensamientos suicidas.

El cantante colombiano indicó en entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para el pódcast Sinceramente Cris que se encuentra en un proceso de reconstrucción personal y profesional, impulsado por la recuperación de su libertad artística y el apoyo de su entorno más cercano.

“Hace poco tiempo estuve en un momento donde no tenía los derechos de mis canciones, donde había perdido todo económicamente, todo lo había perdido. Estaba, mejor dicho, en la inmunda, como se puede decir”, confesó Cabas al recordar el inicio de su crisis.

Durante la conversación, el artista describió cómo, durante siete años, vivió bajo el yugo de mánagers y discográficas que lo despojaron de sus regalías y lo sumieron en una sensación de esclavitud profesional.

El emotivo renacer de Andrés Cabas: de la quiebra y las adicciones a un nuevo comienzo musical - crédito cortesía

“Yo cantaba para un mánager ladrón que se llevaba todo lo que yo tenía, que me estaba engañando, por unos lados, y para unas situaciones con las industrias discográficas, donde mis regalías no entraban para mí. Entonces yo llevaba una vida de esclavo, realmente llevaba una vida... Y, además, ayudándome con el tema de la culpa y con el tema de las adicciones”, confesó el cantante.

El impacto personal de esta situación fue devastador, según recordó, ya que dio los detalles con crudeza de cómo la falta de control sobre su obra y su vida lo llevó a autodestruirse.

“La violencia la tomé hacia mí. Entonces caí en la oscuridad y caí en muchos temas de adicciones y de autosabotearme. Y yo no quería que esa época fuera tan larga, digamos, porque siempre fue larga, y en esa época hice muchas cosas valiosas y eso, pero no podía ser plenamente yo... Siempre que llegaba un punto donde tenía que dar más de mí, recaía porque no era dueño de mi música, no era dueño de mis canciones, era, repito, un esclavo”, reveló Cabas.

Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando el artista habló sobre el daño que quiso hacerse, ya que llegó a contemplar el suicidio en varias ocasiones.

La inspiradora confesión de Andrés Cabas sobre su hijo, la fe y el poder del perdón en su regreso a los escenarios - crédito @cabasmusica/IG

“La luz la encontré en el momento que había hecho tantos intentos para matarme que Dios me dio cuenta que era imposible, que yo tenía que seguir vivo. Entonces ahí... Y tantos intentos hice para que mi hijo no me respetara, no me quisiera, para que mis fans me abandonaran. Tantos intentos hice por destruirme y ellos no me lo permitieron. Entonces ahí es que uno ve la luz, porque hay muchas personas que no han tenido esa fortuna de autodestruirse y tener un entorno que le diga: ‘No, tienes que seguir’”, contó el cantante.

En ese proceso de caída y resurgimiento, el entorno de Cabas resultó fundamental, pero el cantante destacó el papel de su hijo Simón, a quien considera su guía y maestro.

“Dios me ha dado esta oportunidad de poder ser guiado por un ser tan maravilloso, porque él es un guía para mí. Él casi que me ha criado a mí. Yo le he podido mostrar unas cosas lindas de lo que puede ser un ser humano con pasión, con entrega, con una adoración por un público, con cierto reconocimiento, con ciertas pasiones y eso. Pero todo el tema de lo claro que debe ser alguien como un ser humano, lo íntegro me lo ha enseñado él. Es un alma muy vieja, él es un alma muy sabia y realmente soy yo el que aprendo de él”, aseguró el artista colombiano.

La madre de su hijo, la actriz Johana Bahamón, también ha sido un pilar en su vida, ya que confesó que le ha brindado apoyo y comprensión en los momentos más difíciles.

“La de la sabiduría en muchos aspectos ha sido Johana, porque ella ha tenido que ser conmigo y por mi vida también muy paciente y muy firme. Pero esa firmeza a veces no la ha podido lograr conmigo, sino que ha tenido que ser muy paciente y muy entendida de lo que es estar con alguien como yo y lo que es que alguien como yo sea padre y parte de esa familia. Ha habido momentos duros donde yo he fallado en muchas cosas en las que debí haber estado y debí haber hecho de mejor manera. Y ella ha sido muy sabia y siempre me ha apoyado”, contó Cabas.

El duro testimonio de Cabas sobre su lucha contra la oscuridad y el apoyo de su hijo y Johana Bahamón - crédito cabasmusica / Instagram

Con la recuperación de sus derechos y su libertad creativa, Cabas se encuentra en una etapa de reconstrucción y nuevos proyectos.

“Ahora que tengo esta libertad, no tengo la menor duda de que sin ese peso encima. Un día a la vez estoy bien y estoy de una manera limpia, enfrentando todo lo que venga, pero ya no tengo esta... he salido de todos estos amarres y estoy como volviendo a empezar. Si me preguntas, aunque suene extraño, esto para mí es un volver a empezar, porque ahora trabajo con la ayuda de Dios para mí y para mis fans y no para terceros que me han estado robando y que me han estado maltratando toda la vida”, puntualizó.