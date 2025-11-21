Colombia

Adulta mayor falleció en un concurrido centro comercial de Medellín: se cayó de las escaleras eléctricas

Las autoridades determinaron que la causa de la muerte de María Cristina Andrade Monje, de 76 años, fue accidental

Adulta mayor falleció en concurrido centro comercial de Medellín - crédito Agencia Andina

El fallecimiento de María Cristina Andrade Monje, una mujer de 76 años, tras una caída en las escaleras eléctricas del Parque Comercial El Tesoro en el suroriente de Medellín, Antioquia, puso nuevamente en el centro de la atención pública los riesgos asociados a este tipo de instalaciones en espacios concurridos.

El hecho, ocurrido durante la tarde del 17 de noviembre de 2025, se produjo mientras la víctima recorría el centro comercial acompañada de sus familiares y se desplazaba entre pisos utilizando una de las escaleras eléctricas del lugar.

La caída, que en un primer momento fue considerada una lesión menor, resultó tener consecuencias fatales. Tras el accidente, María Cristina Andrade Monje fue trasladada a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde recibió atención médica inmediata e incluso fue sometida a una intervención quirúrgica.

Los profesionales de la salud, al constatar una aparente recuperación, decidieron darla de alta, permitiendo que regresara a su hogar bajo el cuidado de sus familiares.

Las autoridades determinaron que la causa de la muerte de María Cristina Andrade Monje, de 76 años, fue accidental - crédito Freepik

No obstante, la situación se agravó en la madrugada del miércoles siguiente. De acuerdo con el informe judicial, la mujer solicitó ayuda a su esposo para pasar de la cama a una silla, momento en el que sus molestias físicas se intensificaron. Por el deterioro de su estado, la familia optó por llevarla de nuevo a la clínica. A su llegada al área de urgencias, los médicos intentaron reanimarla, pero confirmaron su fallecimiento como consecuencia directa de las lesiones sufridas en la caída.

La inspección del cuerpo fue realizada por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación en la morgue del centro asistencial. Las autoridades determinaron que la causa de la muerte fue accidental, derivada de la caída en las escaleras eléctricas. Sin embargo, será Medicina Legal la entidad encargada de emitir el dictamen forense definitivo que corrobore esta versión.

Entre las recomendaciones para prevenir accidentes en escaleras eléctricas, los expertos sugieren evitar el uso de elementos de goma o caucho, ya que su textura blanda puede facilitar que queden atrapados entre las piezas móviles - crédito Embarda

Este suceso se suma a otros registrados en escaleras eléctricas de la capital antioqueña. El pasado 15 de octubre de 2025, en la Terminal del Norte de Medellín, un perro sufrió una lesión tras quedar una de sus patas atrapada en el mecanismo, hecho atribuido a una aparente imprudencia de su propietario. Estos episodios evidencian la necesidad de extremar precauciones en el uso de este tipo de dispositivos en espacios públicos.

Entre las recomendaciones para prevenir accidentes en escaleras eléctricas, los expertos sugieren evitar el uso de elementos de goma o caucho, ya que su textura blanda puede facilitar que queden atrapados entre las piezas móviles. Por otra parte, se aconseja sujetar firmemente a los niños durante el trayecto y abstenerse de utilizar las escaleras si se ha consumido alcohol. La atención a estas medidas puede reducir el riesgo de incidentes y proteger la integridad de los usuarios.

Menor de 3 años quedó atrapado en las escaleras eléctricas de un centro comercial de Medellín

En el barrio Colombia de Medellín ocurrió un incidente que llenó de temor y zozobra durante varios minutos a los usuarios del centro comercial Premium Plaza. La razón es que un menor de tan solo 3 años quedó atrapado en una escalera eléctrica.

El niño resultó con una fractura en la extremidad implicada, desde el centro comercial resaltaron que el menor fue trasladado a un centro asistencial.

Un usuario registró el momento en el que atendían a la víctima del accidente en el centro comercial - créditos @jorgezuluagao/X

“Fue atendido por personal capacitado, quienes en una valoración inicial determinaron una posible fractura, posteriormente fue trasladado a un centro médico cercano para su atención”, aseguró el establecimiento.

El accidente, que no pasó a mayores, preocupó a los asistentes al recinto comercial, quienes recomendaron a los padres de familia tener mayor atención cuando los menores utilicen las escaleras eléctricas para evitar este tipo de percances.

