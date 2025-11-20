Sectores feministas le cobaron duro en redes a Gustavo Petro por pago en Ménage Strip Club: “¿Cómo es posible que tengamos un presidente p*tero?”

Gustavo Petro hizo un gasto en el Ménage Strip Club, según un informe de la Uiaf - crédito Pagina web Ménage Strip Club y Matías Campaya/EFE

El presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de un gasto de 209.969 pesos, equivalentes a 49 dólares, en el Ménage Strip Club, un centro nocturno ubicado en el barrio Cais do Sodré, de Lisboa, Portugal.

El desembolso, registrado en el informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), solicitado por el propio mandatario, ha generado una ola de críticas feministas y cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso de igualdad de género del gobierno y las acciones personales del presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Ménage Strip Club, uno de los clubes de estriptis más conocidos de la vida nocturna lisboeta, aparece en la lista de gastos oficiales de la delegación presidencial.

La publicación del informe de la Uiaf provocó reacciones inmediatas en redes sociales y en la opinión pública, donde se ha puesto en duda el uso de recursos y la imagen que proyecta el jefe de Estado en el exterior.

La representante a la cámara cuestionó la compra hecha por el presidente en Lisboa - crédito red social X

Entre las voces críticas, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza expresó en su cuenta oficial en X que “Ojalá nunca normalicemos la demanda por explotación sexual y la cercanía con los proxenetas de parte de quienes dirigen nuestra sociedad”, en referencia directa a la visita de Petro al club de striptease.

Pedraza también manifestó su deseo de que en el futuro Colombia cuente con un Gobierno que realmente proteja los derechos humanos, especialmente los de las mujeres.

Asimismo, la abogada Sara Jaramillo Gómez, reconocida por su trabajo en defensa de mujeres y niñas y galardonada con el premio Mujer Joven del año 2024 por el She Is Global Award, criticó duramente al mandatario, pese a que Petro aseguró que no solicitó servicios sexuales en aquella ocasión.

“¿Cómo es posible que tengamos una crisis de explotación sexual en Colombia y al mismo tiempo un presidente putero y consumidor de prostitución?”, comentó la activista feminista.

Feministas también se despacharon contra el presidente - crédito red social X

Jaramillo advirtió de la contradicción entre el trabajo de las organizaciones que buscan erradicar la prostitución y el comportamiento del mandatario.

“Mientras las organizaciones trabajamos para desmontar la prostitución, el presidente en sus viajes la consume. Nefasto, asqueroso, imperdonable”, concluyó.

En redes sociales, otros usuarios también manifestaron su rechazo.

Comentarios como “No, nada. Salvo el hecho de que utilizás los viajes de Estado para consumir prostitución con nuestros impuestos” y “Encontraron que usted se va a prostíbulos con la plata de los colombianos. ¿No le parece algo para rechazar?” reflejaron el malestar de la ciudadanía ante el uso de fondos públicos en este tipo de establecimientos.

Impacto en la política de igualdad de género

El escándalo ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso y la acción del gobierno en materia de igualdad de género. Danghelly Zúñiga, directora del Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, analizó en un informe de El Colombiano el impacto de este episodio en la agenda feminista del Ejecutivo.

Zúñiga recordó que el gobierno de Petro inició su mandato con una política ambiciosa, destacando la creación del Ministerio de la Igualdad como una transformación institucional significativa.

Sin embargo, advirtió que el discurso presidencial ha generado tensiones con sectores feministas que inicialmente respaldaron la agenda oficial: “El discurso presidencial no ha ayudado por sus declaraciones en los consejos de ministros y en algunos comentarios que ha hecho en los trinos de sus cuentas”, lo que ha provocado un distanciamiento de quienes creyeron en la propuesta feminista del inicio.

La experta señaló que el reciente escándalo ha intensificado las críticas y ha puesto en evidencia lo que algunos sectores interpretan como una “doble moral” en el Gobierno, al no existir una sincronía entre el discurso y las acciones del presidente.

Zúñiga identificó dos posturas entre los críticos: quienes consideran que hay manipulación de los movimientos feministas y quienes perciben un alejamiento de los valores feministas que marcaron el inicio del gobierno, con problemas de coherencia que requieren atención.

En cuanto a los avances institucionales, Zúñiga destacó la formulación del Conpes de Política Nacional de Cuidado y la inclusión de recursos para la equidad en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que en su momento representó un compromiso importante con la agenda de género y la protección de los derechos de las poblaciones Lgbt.

No obstante, reconoció al diario nacional que mantener una política transformadora de este tipo ha resultado complejo, lo que ha generado un “enfriamiento” respecto a los avances iniciales.

Entre los retrocesos recientes, la directora del Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades mencionó los problemas administrativos en el Ministerio de la Igualdad, la reducción de la paridad en los nombramientos de altos cargos y el aumento de la violencia contra las mujeres.