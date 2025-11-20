Lotería de Manizales: resultados de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)

La Lotería de Manizales dio a conocer los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 19 de noviembre de 2025.

Sorteo: 4930.

Premio mayor de 2.600 millones:

3018 Serie 218

Premio gana siempre de $1.500.000:

0550

Secos de $300 millones:

1084 Serie 277

1762 Serie 067

Seco de $200 millones:

6826 Serie 003

2378 Serie 287

5060 Serie 043

Seco de $100 millones:

5371 Serie 009

3924 serie 293

9611 Serie 186

2688 Serie 294

3655 Serie 266

Seco de $10 millones:

6066 Serie 043

1475 serie 033

6814 serie 036

5407 Serie 334

5524 Serie 067

8653 Serie 310

1030 Serie 250

8707 Serie 255

6613 Serie 149

0460 Serie 323

Seco de $60 millones:

6018 Serie 037

2709 Serie 316

2484 Serie 070

7159 Serie 221

3578 Serie 240

4165 Serie 029

4122 Serie 134

1167 Serie 117

8936 Serie 132

2998 Serie 062

Seco de $50 millones:

6257 Serie 327

6043 Serie 010

1194 Serie 098

6321 Serie 103

5214 Serie 240

9053 serie 062

0125 Serie 167

2270 Serie 220

5714 Serie 200

5071 Serie 192

Seco de $40 millones:

7884 Serie 195

7725 Serie 014

4589 Serie 000

9798 Serie 076

8565 Serie 259

2950 Serie 328

8157 Serie 317

8692 Serie 274

3274 Serie 338

8008 Serie 250

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales solo lleva a cabo un juego a la semana, todos los miércoles a las 10:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizalesnecesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.