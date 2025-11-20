Colombia

Resultados de la Lotería del Valle miércoles 19 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)

La Lotería del Valle publicó los resultados de su último sorteo realizado este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 19 de noviembre de 2025.

Número de sorteo: 4823

Número ganador: 6130.

Serie: 303.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

Esta lotería únicamente celebra un sorteo semanal, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué impuestos tienes que pagar si ganaste la Lotería del Valle?

Los premios de la Lotería del Valle están sujetos principalmente a dos impuestos al momento del pago:

Una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional, que aplica sobre el valor total del premio, según lo establece la legislación tributaria colombiana y como lo indica la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Este impuesto reduce el monto neto que recibe el ganador.

El impuesto al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), que afecta las transacciones financieras al momento de consignar o retirar el dinero del premio. Aunque no es descontado directamente del premio, reduce el monto disponible cuando se mueve el dinero.

Por ejemplo, para un premio mayor de 9.000 millones de pesos, después de aplicar estos impuestos, el valor neto que recibe el ganador es significativamente menor, alrededor del 60-65% del total bruto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen para cumplir con la normativa fiscal vigente en Colombia.

¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

Para poder ganar a la Lotería del Vallenecesita al menos 6 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es elegirsu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.

