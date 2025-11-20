Colombia

Ofrecen 500 millones de pesos por información del agresor de niña de 7 años que recibió golpiza y fue abusada en Antioquia

Fiscalía y las autoridades locales avanzan en la búsqueda del atacante y en el proceso de atención integral a la víctima, que fue hallada golpeada en plena vía

Guardar
La Alcaldía de La Unión,
La Alcaldía de La Unión, Antioquia, confirmó la recompensa de 500 millones de pesos - crédito Google Maps

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de quinientos millones de pesos por información que permita ubicar al responsable del presunto abuso y golpiza a una niña de 7 años en el municipio de La Unión.

El hecho ocurrió mientras la menor jugaba cerca de su casa, y provocó la indignación de los habitantes del municipio, y las autoridades mantienen activa una investigación para esclarecer lo ocurrido, informó Telemedellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información publicada por el medio, la Alcaldía de La Unión y organismos estatales mantienen activa una recompensa de quinientos millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al señalado agresor.

El reprobable hecho ocurrió, al parecer, el 18 de noviembre de 2025, en la vereda El Guarango, ubicada aproximadamente a una hora y media de la cabecera municipal.

Fue la propia comunidad la que alertó a la madre de la niña luego de encontrarla golpeada en la vía pública.

La millonaria recompensa fue confirmada
La millonaria recompensa fue confirmada por la Alcaldía de la Unión - crédito @SeguridadAnt/X

La menor fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en La Unión y luego remitida a la ciudad de Rionegro, donde se encuentra bajo observación médica.

Según declaraciones recogidas por Telemedellín, Carlos Andrés Rojas, comisario de familia del municipio, aseguró que “toda la institucionalidad hemos brindado acompañamiento para la atención y el restablecimiento de la salud de la niña, y así como asesorando y acompañando a la Fiscalía General de la Nación que han necesitado información y que nosotros para esclarecer estos hechos”.

Mientras tanto, las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para determinar si existen signos de abuso sexual. La Fiscalía General de la Nación ha dispuesto una burbuja investigativa para apoyar la indagación, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y con organismos locales.

Según precisó Rojas en entrevista con el medio, “desde la Gobernación de Antioquia se ha dispuesto una recompensa hasta de 500 millones de pesos por información clara, contundente, que pueda dar con el paradero del responsable de estos hechos”.

La menor fue hallada a
La menor fue hallada a una distancia considerable de la cabecera municipal de La Unión, Antioquia - crédito Google Maps

Las autoridades dieron aplicación al Código Fucsia, dispositivo institucional destinado a la atención de casos de violencia sexual. El protocolo contempla asistencia médica, soporte legal, psicológico y social tanto para la menor como para su familia.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, expresó: “Rechazo rotundo todo hecho de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro municipio y en todo el mundo”.

El caso se encuentra en fase de investigación y la recompensa permanece vigente mientras avanza la búsqueda del presunto responsable.

Seis menores de edad habrían abusado a otra menor

El internamiento preventivo de seis menores de edad en un centro especializado fue la respuesta judicial tras un grave caso de abuso sexual ocurrido en Mutatá, Antioquia.

Según informó El Heraldo, los adolescentes fueron señalados como presuntos responsables de agredir a una niña de trece años, de nacionalidad venezolana, a quien habrían intimidado con un arma blanca antes de perpetrar el ataque.

La menor de trece años
La menor de trece años fue abusada por un grupo de seis menores de edad - crédito archivo Sofía Toscano / Colprensa

La víctima fue interceptada cuando se encontraba sola en la vía pública, de acuerdo con declaraciones de Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de Mutatá.

El funcionario detalló que los agresores la amenazaron y la condujeron fuera del casco urbano, específicamente hacia la carretera que conecta con Medellín, en las inmediaciones del sector conocido como El Peaje. Orozco precisó que, según las primeras indagaciones, dos de los seis menores habrían participado directamente en el abuso sexual.

Tras el ataque, la niña fue trasladada de inmediato al hospital La Anunciación de Mutatá, donde se activaron los protocolos de atención para víctimas de violencia sexual infantil, conocidos como código fucsia.

El secretario de Gobierno explicó que la intervención se realizó en coordinación con la comisaría local: “Desde la Secretaría de Gobierno junto con la comisaría atendimos el caso”, afirmó Orozco al medio.

Por disposición de un juez de control de garantías, los presuntos responsables permanecen bajo internamiento preventivo en un centro especializado para menores de edad, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos.

Temas Relacionados

Menor de 7 años golpeadaLa Unión AntioquiaGolpizaRecompensa500 millonesColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería del Chontico día de hoy, jueves 20 de noviembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados de la Lotería del

Esta es la fecha donde se conocerá la condena que deberá pagar el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

La Corte Suprema leerá la sentencia contra el exdirector de la Policía Nacional, declarado responsable de intervenir ilegalmente en un proceso penal para favorecer a un empresario

Esta es la fecha donde

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

La creadora de contenido no se quedó callada y lanzó varias indirectas sobre el enfrentamiento musical, provocando una avalancha de comentarios y reacciones

Juliana Calderón mostró su apoyo

El operativo en medio del sepelio de ‘Chom’, el ‘fletero de fleteros’ en Medellín: capturas y ocho motos inmovilizadas que fueron usadas en hurtos

Como se dice en Colombia, los hoy detenidos dieron “papaya” cuando acudieron a darle el último adiós a Jefferson Alexis Cano Gómez, conocido como alias Botija

El operativo en medio del

Así es el carro más barato de Tesla en Colombia: así llega el Model 3 y este es su precio oficial

Tesla confirmó que su modelo de entrada costará $109.990.000 COP en el país; el sedán eléctrico aterriza con buena autonomía, carga rápida y el reto de competir contra marcas

Así es el carro más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así fue el crimen del

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón mostró su apoyo

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

Modelo trans se pronunció en sus redes sociales tras ser involucrada con Blessd en la tiradera de Pirlo: “Mucho drama”

Sara Uribe dio reveló cuáles son las 5 cosas no sexuales que le excitan de un hombre: “Ah no, hazme tuya”

Filtran el nombre de la próxima eliminada en ‘MasterChef Celebrity’ y sorprende a los seguidores por ser una de las favoritas para la final

Yeferson Cossio pidió disculpas por insultar a tiktoker que no entró a su discoteca y así reaccionó ella: “Ese que me humilló, me pisoteó y me ultrajó en sus redes sociales”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

El Pibe Valderrama pidió convocar a figura de la selección Colombia para el Mundial 2026: de quién se trata

Así quedarían los grupos del Mundial: Colombia enfrentaría a campeón del mundo, según la Inteligencia Artificial

Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Reapareció Achraf Hakimi, lesionado en fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando