Giovanny Ayala respondió a comentarios de famosa emisora que cuestionó la veracidad por el secuestro de su hijo: “Una falta de respeto”

La controversia en torno al secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, ha escalado más allá del drama familiar y policial, instalándose en el centro del debate público tras la reacción de algunos locutores de radio que pusieron en duda la veracidad del hecho.

La indignación del artista y de su entorno se hizo sentir con fuerza, luego de que un comentario emitido en el programa Los impresentables, de la emisora Los 40 Colombia, desatara una ola de críticas y solidaridad en redes sociales.

El episodio se desencadenó cuando, tras la noticia del secuestro de Miguel Ayala y el representante del cantante, un fragmento del programa radial comenzó a circular en plataformas digitales.

En ese clip, Pipe Flórez, uno de los presentadores, expresó abiertamente sus dudas sobre la autenticidad del secuestro, recordando antecedentes en los que el artista habría simulado una pelea para promocionar una canción.

“No les creo nada. Yo a Giovanny Ayala no le creo nada desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la violencia, que se había prendido a puños con yo no sé quién para lanzar una canción. Hasta que las autoridades, la Policía Nacional, no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo al señor Giovanny, gran cantante, respeto su trayectoria, qué pena, no le creo nada desde que fue capaz de usar la violencia como método de publicidad”, dijo Pipe Flórez en Los 40 Colombia en un video que ya fue eliminado de las redes sociales.

La reacción de la audiencia y de la familia Ayala no se hizo esperar. Aunque otro de los locutores intervino para aclarar que las autoridades ya habían confirmado el secuestro, el comentario inicial de Flórez quedó registrado y se viralizó antes de que el video fuera eliminado.

El propio Giovanny Ayala respondió con contundencia en los comentarios del video, exigiendo respeto a los comunicadores: “Me parece una falta de respeto que ustedes, con el profesionalismo que tienen, se burlen del dolor ajeno”. Este mensaje generó una ola de apoyo hacia el cantante y críticas adicionales hacia los locutores involucrados.

La indignación creció en redes sociales, donde seguidores del artista y usuarios en general criticaron la actitud de los presentadores.

La situación personal de Giovanny Ayala era ya de por sí delicada. Según las primeras versiones, hombres armados interceptaron a Miguel Ayala y al mánager del cantante cuando se desplazaban en un vehículo y una motocicleta, obligándolos a descender y llevándoselos a la fuerza. El conductor del vehículo logró escapar y alertó a las autoridades, lo que permitió que la familia recibiera la información de inmediato.

En medio de la angustia, la familia Ayala tuvo que enfrentar no solo la incertidumbre por el paradero de Miguel, sino también la exposición mediática y las especulaciones.

La hija del cantante, Valentina Ayala, utilizó sus redes sociales para pedir respeto y prudencia: “En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, escribió en sus historias de Instagram.

La presión social llevó a que Pipe Flórez rectificara públicamente su postura en el mismo programa, dirigiéndose al cantante: “Lo siento mucho por don Giovanny Ayala, siempre le he creído a usted. Esperamos que su hijo aparezca pronto con vida y con salud”, expresó el locutor. Para la familia y muchos seguidores, el daño ya estaba hecho.

Miguel Ayala, el joven afectado, es uno de los seis hijos del intérprete. Su trayectoria en la música comenzó desde temprana edad, y su participación en el programa de imitación Yo me llamo lo hizo conocido cuando, con solo dieciocho años, imitó a su propio padre en una audición que se volvió viral.