Colombia

Esta es la empresa estadounidense que le negó combustible al avión presidencial, tras la inclusión de Petro en la Lista Clinton

Un documento oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana reveló que la compañía se rehusó a suministrar el carburante al FAC-001 durante una escala en África

Associated Energy Group LLC es
Associated Energy Group LLC es la contratista que abastece de combustible los vuelos presidenciales fuera de Colombia

El Gobierno colombiano ha enfrentado recientemente varias repercusiones derivadas de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista de Narcotraficantes Designados Especialmente, o también llamada Lista Clinton, una medida emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

Documentos oficiales enviados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y revelados por Red+ Noticias, confirmaron que la empresa Associated Energy Group LLC (Aeg Fuels), contratista habitual para el abastecimiento de vuelos presidenciales en el exterior, negó el suministro de combustible al avión FAC-001 durante una parada en Cabo Verde.

El incidente ocurrió en octubre de 2025 durante la gira internacional del jefe de Estado por Medio Oriente y el norte de África, justo después de que la Ofac notificara la inclusión del mandatario en el listado, lo que generó restricciones inmediatas por parte de distintas compañías internacionales para mantener relaciones comerciales.

Sobre Associated Energy Group LLC

El incidente ocurrió en Cabo
El incidente ocurrió en Cabo Verde durante la gira internacional de Gustavo Petro por Medio Oriente y África

Associated Energy Group LLC fue fundada en 1988 y opera bajo la marca Aeg Fuels. Se presenta como un proveedor global de combustible para aeronaves y servicios integrales de apoyo a la aviación. La compañía ofrece abasto de combustible, tarjetas de combustible, apoyo logístico de vuelos, planificación de rutas, distribución para operadores de base fija, combustible al por mayor, gestión de tasas aeroportuarias y suministro de combustibles sostenibles bajo demanda.

Además, cuenta con un centro de despacho de atención permanente y opera una red que supera los 3.000 proveedores y agentes en 197 países, con servicio en más de 3.000 aeropuertos a nivel global. Entre sus clientes figuran aerolíneas de carga y pasajeros, operadores corporativos, vuelos charter, fuerzas armadas de varios países y departamentos de vuelo gubernamentales y de jefes de Estado. La empresa mantiene oficinas en Miami, Houston, Londres, Dubái, Singapur, Shanghái y Brasil.

Según lo que pudo establecer el medio citado, la Fuerza Aeroespacial Colombiana tenía con Aeg Fuels un contrato para la provisión de combustible en los desplazamientos del avión presidencial fuera del país, acuerdo que quedó en revisión tras el incidente en Cabo Verde.

Declaraciones del presidente Gustavo Petro

Petro calificó el episodio como
Petro calificó el episodio como una "humillación" y aseguró que España no estuvo involucrada

Inicialmente, el mandatario descartó que el avión presidencial hubiera enfrentado una negativa de combustible o retrasos durante la gira. En sus redes sociales afirmó: “No hemos tenido un solo segundo de retardo en nuestro viaje, no es cierto que no le hayan puesto gasolina al avión, ni nada por el estilo. Ni ha existido demoras en la tanqueada del aparato.”

Sin embargo, posteriormente confirmó que la negativa sí tuvo lugar, aunque precisó que ocurrió en Cabo Verde y no en España, como se había especulado. El presidente señaló: “Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África“.

Petro también anunció que el Gobierno no continuará utilizando los servicios de la empresa: “Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella.”

El mandatario vinculó los hechos a su reciente inclusión en la lista Clinton y sostuvo que enfrenta una persecución política internacional. En sus declaraciones señaló que las acciones se derivan de lo que describió como presiones externas y desacuerdos sobre temas de política global.

El episodio ocurrió en medio
El episodio ocurrió en medio del quiebre en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos

La llamada Lista Clinton es un instrumento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permite sancionar a individuos o entidades vinculadas con actividades relacionadas con el narcotráfico o el lavado de activos. Su inclusión implica restricciones financieras y comerciales, que llevan a empresas en todo el mundo a suspender relaciones por riesgo de sanciones secundarias.

Tras ser agregado a este listado, el presidente Petro afirmó que la decisión implica presiones externas y afecta directamente las relaciones internacionales de Colombia. Señaló que el país no debe quedar aislado por determinaciones que describió como “unilaterales”.

