Carlos Giménez se despachó contra Petro y lo calificó de “patético antisemita”: “Drogadicto que se sienta en la Casa de Nariño colabora con narcoterroristas”

El congresista Carlos Giménez volvió arremeter contra Gustavo Petro por medio de su cuenta en X- crédito Presidencia y AFP

El representante estadounidense Carlos Giménez lanzó una serie de críticas directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un mensaje compartido en sus redes sociales, donde lo calificó como “un patético antisemita” y afirmó que su permanencia en Estados Unidos no tiene justificación.

Esta declaración de Giménez, representante por el estado de Florida en la Cámara de Representantes estadounidense, se suma a un clima de creciente tensión política entre sectores de Estados Unidos y la administración de Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Giménez escribió: “No me cabe ni la menor duda que Gustavo Petro sea un patético antisemita”. Además, en su mensaje añadió: “Este drogadicto que se sienta en la Casa de Nariño colabora con narcoterroristas y ha desprestigiado a Colombia a nivel mundial”.

El legislador insistió en que “por eso y muchas cosas más, no tiene cabida en USA”.

Las palabras del congresista generaron reacciones inmediatas en redes sociales y en la opinión pública colombiana e internacional, dada la contundencia de sus comentarios y el rol institucional que representa en el Congreso de Estados Unidos.

“Gracias @RepCarlos, sabemos que su posición y lucha es por Colombia y los ciudadanos de bien”, comentó un usuario en X, mostrando apoyo a la postura del congresista.