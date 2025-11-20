Colombia

Como “insoportable” ha sido calificada la estancia de John Poulos en la cárcel La Tramacúa de Valledupar: condenado por el feminicidio de la Dj Valentina Trespalacios

El norteamericano, detenido en Panamá cuando intentaba escapar a Turquía, habría pedido que lo comunicaran con la embajada de EE. UU. en Colombia para que le indicaran los motivos de su traslado

El caso provocó repudio a nivel nacional, por cuenta de los macabros detalles que se conocieron luego de la recolección de pruebas que las autoridades presentaron en el juicio que concluyó con su condena por el delito de feminicidio - crédito Inpec | Dijín e Interpol / Policía Nacional | Lina Gasca / Colprensa

Uno de los nuevos reclusos de la Carcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Valledupar (Cpams), más conocida como La Tramacúa, es el ciudadano estadounidense John Poulos, condenado a 42 años y ochos meses de prisión por el feminicidio de la DJ colombiana Valentina Trespalacios.

La polémica que ha generado la llegada del norteamericano al penal, uno de los más famosos en el país (ubicado en el departamento del Cesar) porque allí han estado y se albergan algunos de los criminales más repudiados en la historia del país: por homicidios, violaciones a mujeres y menores, entre otros delitos.

El procesado llegó el sábado 15 de noviembre de 2025, según lo que informaron medios regionales de la costa Caribe colombiana, desde Bogotá (donde estaba recluido en la cárcel La Picota).

Debido a lo anterior, y como reafirmó el diario El Heraldo de Barranquilla el 19 de noviembre, se pudo establecer con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que por el momento Poulos no se encuentra aún asignado a una celda, motivo por el cual permanece en la Unidad de Sanidad del centro reclusorio.

Sin embargo, el mismo medio regional confirmó que la conducta del ciudadano estadounidense ha sido considerada como “inapropiada”, frente a los protocolos estrictos que se manejan en esta clase de caso por parte del Inpec.

John Poulos fue capturado el 24 de enero de 2023 en Panamá cuando intentaba huir a Turquía, y en medio del juicio se señaló que ejercía violencia sobre su pareja (la DJ colombiana) a través de las conversaciones que sostenían cuando estaban en países distintos, debido a que él mantenía una segunda relación en su país de origen - crédito Colprensa

Asimismo, el medio RTA Noticias precisó que fuentes internas han señalado que han sido varios los episodios que ha protagonizado el procesado, a tal punto que se llegó a calificar su comportamiento como “insoportable”, a raíz de las discusiones que se habrían generado con los guardias, e incluso (agregó el mismo portal informativo), con otros privados de la libertad.

Mientras que en su edición del martes 18 de noviembre un informe de CNC Noticias señaló que John Poulos llegó junto a varios reclusos más desde Bogotá, y de inmediato solicitó hablar con su abogado (y hasta con la embajada norteamericana) para pedir que lo devolvieran a Bogotá, donde no tendrá las comodidades, ni las mismas condiciones climáticas, en la que es considerada uno de los penales más complejos de Colombia por sus inclementes temperaturas, que pueden llegar hasta los 45 grados centígrados.

La razón por la que habría pedido comunicarse con la embajada de EE. UU. en Colombia es que desconocería los motivos para que los trasladaran de centro carcelario, además de buscar un presunto amparo bajo sus derechos como ciudadano norteamericano, situación que de nada le ha servido para buscar algún beneficio allí.

También se indicó que, aparte de la barrera del idioma (Poulos no habla español, y fue uno de los argumentos que siempre utilizó a lo largo de su proceso judicial en Bogotá) el procesado habría expresado supuestas condiciones médicas como alergia a insectos (en específico de abejas) para rechazar la medida del traslado a La Tramacúa.

En medio del proceso judicial que se inició luego de que se cometió el feminicidio el 22 de enero de 2023, se realizaron varios plantones y velatones para recordar a la Dj bogotana Valentina Trespalacios y pedir justicia luego de la captura de Poulos en Panamá - crédito Lina Gasca / Colprensa

Los mismos usuarios en redes sociales se han expresado con comentarios en las publicaciones de los portales regionales, señalando que “insoportable el calor que va aguantar” allí, dijo uno de los usuarios que dejó su mensaje.

Otro le recordó a Poulos: “Te esperan temperaturas de 45°. Celda con vista al infierno". Mientras que otro de los internautas aseguró que “el calor de febrero lo aquieta”.

Este caso que retumbó en los medios de todo el país en su momento, captó la atención de la ciudadanía en general luego de que se conocieron los pormenores de cómo terminó la relación que sostenían Trespalacios y Poulos, que según lo que se detalló en una de las audiencias que conllevaron a su condena, asesinó a la Dj bogotana en un apartamento en el norte de Bogotá, y luego “envolvió el cuerpo, lo ocultó en una maleta azul y lo abandonó en un contenedor de basura” en la localidad de Fontibón (occidente de la capital). Los informes judiciales y de Medicina Legal fueron contundentes y demostraron la sevicia con la que actuó el norteamericano.

