Colombia

Alertan por nueva modalidad de estafa: le pueden vacíar sus cuentas bancarias en cajeros sin usar tarjeta

El uso de software malicioso y comunicación inalámbrica facilita el acceso no autorizado a cuentas bancarias, exponiendo a clientes a pérdidas económicas sin dejar rastros físicos en los dispositivos

Guardar
La nueva modalidad de estafa
La nueva modalidad de estafa bancaria utiliza tecnología NFC y malware para vaciar cuentas sin tarjeta física - crédito Europa Press

El avance de la tecnología en los sistemas bancarios ha dado lugar a una nueva modalidad de estafa que permite a los ciberdelincuentes despojar cuentas bancarias a través de los cajeros automáticos, sin requerir la tarjeta física del usuario.

Esta táctica, que se apoya en la explotación de la tecnología NFC y el uso de malware, representa una amenaza silenciosa y sofisticada que ya ha comenzado a expandirse en distintos países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante los últimos años, el temor a ser víctima de fraudes en cajeros automáticos ha crecido de manera considerable.

Ante este miedo, los delincuentes también se han dado a la tarea de perfeccionar sus métodos, adaptándose a los avances tecnológicos y desarrollando estrategias cada vez más difíciles de detectar.

Los ciberdelincuentes explotan cajeros automáticos
Los ciberdelincuentes explotan cajeros automáticos contactless para robar datos y fondos de usuarios desprevenidos - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

Tradicionalmente, los ataques más frecuentes incluían el skimming, una técnica en la que se colocan dispositivos falsos sobre la ranura de la tarjeta para copiar la información de la banda magnética.

Estos aparatos, de tamaño reducido y difícil detección, suelen estar acompañados de cámaras o teclados falsos que facilitan la clonación de tarjetas y el retiro de fondos desde otros cajeros.

A esta modalidad se sumó el shimming, una variante más avanzada dirigida a tarjetas con chip.

En este caso, los delincuentes insertan láminas electrónicas extremadamente delgadas dentro del lector del cajero, lo que les permite interceptar los datos de la transacción sin que la víctima lo advierta.

Ambas técnicas han demostrado ser altamente efectivas y han puesto en jaque la seguridad de los usuarios, que pueden perder tanto sus datos personales como el dinero depositado en sus cuentas.

La comunicación inalámbrica entre móviles
La comunicación inalámbrica entre móviles y cajeros automáticos facilita el robo de claves de acceso mediante ataques NFC - crédito Infobae Argentina

No obstante, la evolución de la ciberdelincuencia ha dado paso a un método aún más discreto y peligroso: el ataque a través de la tecnología NFC, que elimina la necesidad de manipular físicamente el cajero o la tarjeta.

Según las autoridades, la amenaza se origina en un malware distribuido por los delincuentes mediante correos electrónicos o mensajes que contienen enlaces fraudulentos. Basta con que el usuario haga clic en uno de estos enlaces para que el software malicioso se instale en su dispositivo móvil.

La proliferación de cajeros automáticos con opción contactless, que permite operar con la tarjeta desde el teléfono móvil —ya sea Android o iOS—, ha facilitado la labor de los atacantes. Los ciberdelincuentes aprovechan la comunicación inalámbrica entre el móvil y el cajero para interceptar las claves de acceso y tomar el control de la cuenta bancaria.

“Los delincuentes invadieron redes sociales, plataformas digitales, plataformas bancarias y cada día avanzan en las diferentes modalidades que utilizan para acceder a pagos o cuentas bancarias y tarjetas débito y crédito”, expresó un investigador del C4, de delitos informáticos de la Policía Judicial, Dijín.

El malware actúa interviniendo la comunicación NFC y transmitiendo la información al atacante en tiempo real, lo que posibilita el robo sin necesidad de instalar dispositivos físicos ni alterar el funcionamiento del cajero.

Esta modalidad ha ganado terreno en el país, ya que su efectividad ha quedado demostrada. Sin embargo, la facilidad con la que puede replicarse plantea un riesgo considerable para los usuarios de servicios bancarios en todo el mundo.

La capacidad de los delincuentes para operar sin dejar rastros físicos y la rapidez con la que pueden expandir este tipo de ataques subrayan la importancia de extremar las precauciones al interactuar con enlaces desconocidos y al utilizar la tecnología contactless en los cajeros automáticos.

Expertos recomiendan extremar precauciones al
Expertos recomiendan extremar precauciones al interactuar con enlaces desconocidos y usar tecnología contactless en cajeros - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“La amenaza proviene de un malware, un software malicioso que los delincuentes distribuyen mediante correos electrónicos o mensajes que incluyen enlaces fraudulentos. Con solo hacer clic, el usuario puede abrir la puerta a los atacantes”, advirtió el portal especializado Computer Hoy.

Además, se hace énfasis en que “el malware interviene en la comunicación NFC y envía la información al atacante en tiempo real”, lo que facilita el delito y deja a los usuarios expuestos sin que los responsables sean detectados.

La sofisticación de estas técnicas y su capacidad para pasar inadvertidas refuerzan la necesidad de mantenerse alerta ante cualquier intento de engaño digital, ya que la expansión de este tipo de fraudes podría dejar a miles de víctimas en distintos países.

Temas Relacionados

Robo de dinero en cajeros automáticosEstafa bancariaMalwareNFCCiberdelincuenciaCajero automáticoSkimmingShimmingColombia-noticias

Más Noticias

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo verdolaga y los Diablos Rojos, de Cali, pero esta vez en el Atanasio Girardot, de Medellín

Nacional vs. América de Cali

Hay siete tipos de bosques con opción de acampar en dos municipios de Cundinamarca: este es el parque natural cerca de Bogotá

La proximidad a la capital facilita una escapada para quienes buscan descanso y aventura sin alejarse demasiado y sin pagar peajes

Hay siete tipos de bosques

Cuánto vale un Tesla en Estados Unidos vs. Colombia y por qué los precios en el país resultan sorprendentemente más bajos que en el mercado estadounidense

La llegada de Tesla al país destapó una sorpresa inesperada: todos los modelos disponibles son más baratos en Colombia que en Estados Unidos, incluso usando precios reales con impuestos

Cuánto vale un Tesla en

Controversia por millonario pago de la Cancillería a ministra (e) Irene Vélez tras haberse anulado su cargo diplomático en Londres

La ministra encargada de Ambiente recibió cerca de setenta millones de pesos de la Cancillería, pese a que su designación como cónsul en Londres fue anulada por decisión judicial

Controversia por millonario pago de

Abren investigación disciplinaria contra Miguel Ángel del Río por su actuación en caso Garcés Carabalí, acusado de violencia intrafamiliar

La Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra el abogado, defensor del exembajador en Ghana Daniel Garcés Carabalí, acusado de violencia intrafamiliar

Abren investigación disciplinaria contra Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Policía atribuyó el secuestro del

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

ENTRETENIMIENTO

La emotiva despedida de Claudia

La emotiva despedida de Claudia Bahamón a Pichingo tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Eres alegría pura”

De La Ghetto confiesa lo que piensa del acento colombiano, la ciudad que lo conquistó y por qué tiene a Karol G en la mira

Yaya Muñoz enfrentó críticas por su piel durante su paso como Miss Tolima: así lucía la presentadora

Andrés Cepeda debió modificar una de sus fechas en Barranquilla por protestas: qué fue lo que pasó

Westcol explicó video viral en el que se ve quejándose de la música de Feid: “Estoy ofendido”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Reapareció Achraf Hakimi, lesionado en fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

Presidente Petro felicitó a Saeta, la marca deportiva colombiana que vestirá a la selección de Haití en el Mundial de 2026: “Ayudar es la clave”

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios