Revelan millonarios gastos de Petro en viaje a Nueva York, donde pidió al Ejército desobedecer a Trump: “Avergonzó a Colombia”

El presidente Gustavo Petro gastó $656.941.070 en su viaje a Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal reveló los millonarios gastos que tuvo el presidente de Gustavo Petro en un viaje que hizo a Nueva York (Estados Unidos), entre el 21 y el 27 de septiembre de 2025. La congresista expuso los detalles financieros y políticos del desplazamiento, cuestionando la coherencia del Gobierno frente al gasto del erario.

De acuerdo con la legisladora, el viaje del primer mandatario a la ciudad implicó un gasto de USD176.497, equivalentes a $656.941.070, según la tasa representativa del mercado vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Todo a cuenta de los colombianos que tenemos que soportar a un personaje que no suma nada y vive de delirio en delirio internacional”, señaló la congresista en su cuenta de X.

Además, Cabal expuso el valor invertido en otros aspectos relativos al viaje del presidente:

Alojamiento: USD14.075

Alimentación: USD1.366

Transporte: USD161.056

El total del gasto fue de USD176.497, monto que fue pagado con recursos públicos.

La precandidata María Fernanda Cabal expuso gastos de alojamiento, transporte y alimentación del viaje de Gustavo Petro a Nueva York - crédito @MariaFdaCabal/X

El análisis de Cabal incluyó una comparación con los gastos de la comitiva ministerial que acompañó al mandatario al viaje:

El ministro de Energía gastó $9.633.814

El ministro de Justicia gastó $10.898.864

El ministro de Igualdad gastó $47.178.982

La ministra de Relaciones Exteriores gastó $18.483.843

La ministra de Ambiente gastó $9.607.752

El total de los gastos de los integrantes del gabinete fue de $95.803.255.

La precandidata María Fernanda Cabal mostró los gastos de gabinete ministerial de Gustavo Petro en Nueva York - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal cuestionó la asignación del dinero, señalando que mientras el Gobierno advierte sobre una presunta falta de recursos para atender las necesidades de la población en materia de salud, seguridad, educación o vivienda, se están destinando millones de pesos para financiar sus viajes. Aseguró que el dinero también está utilizando para respaldar comitivas y gastar en “lujos” para el primer mandatario, sus ministros y ministras y su familia, que lo acompaña en algunos de sus traslados.

El llamado a la insubordinación de Petro desde Times Square

Además, la precandidata de la oposición mostró la magnitud del desembolso, comparándolo con un hecho que protagonizó el presidente en Nueva York y que fue noticia a nivel nacional e internacional. El presidente se inmiscuyó en una marcha en favor de Palestina que se estaba realizando en Times Square e instó al Ejército norteamericano a no obedecer las órdenes impartidas por su mandatario, Donald Trump.

“Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, aseveró el presidente Petro, con megáfono en mano y rodeado de escoltas y de la multitud manifestante.

El presidente Petro instó al Ejército de Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump - crédito red social X

Cabal calificó las acciones del jefe de Estado como una vergüenza, que no justificaría el millonario gasto que se hizo para que Gustavo Petro viajara a Estados Unidos, país al que ya no puede entrar porque le fue revocada la visa, tras el episodio en el que incitó a la insubordinación de las tropas.

Pese a que lo ocurrido en Times Square tuvo un impacto negativo para el jefe de Estado, este aseguró que no le resulta problemático no tener la visa que le permite la estrada al país norteamericano:

“Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, indicó Petro en X.

En su cuenta oficial, Petro afirmó que no necesita visa para entrar a Estados Unidos y se declaró “una persona libre en el mundo” - crédito Gustavo Petro/X

En ese sentido, María Fernanda Cabal denunció: “No solo se gastó Petro más de $650 millones de pesos entre el 21 y 27 de septiembre de 2025, sino que avergonzó a Colombia llamando a la insubordinación a las FF. AA de los Estados Unidos”.

Añadió la congresista, citada en un comunicado: “Colombia no puede seguir pagando los delirios de Petro mientras la gente espera respuestas reales”.