La presentadora Claudia Lozano reapareció tras sufrir percance de salud que la llevó a UCI y habló de su recuperación: “Días difíciles”

La presentadora Claudia Lozano, uno de los rostros más reconocidos y queridos del programa Show Caracol, de Noticias Caracol, reapareció en las últimas horas y habló por primera vez sobre el difícil estado de salud que la mantuvo alejada de las pantallas y de sus redes sociales.

Lozano, de 43 años y con una amplia trayectoria en la televisión colombiana, atravesó en junio un episodio médico que generó gran preocupación entre sus seguidores y colegas.

Ese mes, la presentadora fue diagnosticada con trombosis venosa y debió someterse a una cirugía de alto riesgo para extraer los coágulos, pero durante su recuperación surgieron nuevas complicaciones que obligaron a su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos. Allí permaneció varios días bajo la supervisión de especialistas y el monitoreo constante de su evolución.

Este delicado proceso médico la mantuvo lejos de sus labores en el canal y de la interacción habitual con sus seguidores. De acuerdo con información de Mayo Clinic, la trombosis venosa profunda puede causar dolor, inflamación y graves complicaciones cuando los coágulos migran a otros órganos.

Aunque la intervención resultó exitosa, surgieron nuevos quebrantos que forzaron su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo estricta observación médica durante varios días. “Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”, informó en su momento el presentador Ariel Osorio.

Tras salir del hospital, Claudia inició un proceso de recuperación en casa y se mantuvo alejada de su actividad habitual en redes sociales, cuya última publicación databa del 5 de agosto. El silencio se rompió recientemente cuando sorprendió a sus más de 200 mil seguidores con un video en el que abordó, con honestidad, los retos que vivió y agradeció el respaldo recibido.

“Quiero contarles que ya estoy de regreso, fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos, pero con toda esa cantidad de mensajes lindos de bendiciones, le llegaron a Dios hasta el cielo”, relató la presentadora.

Claudia Lozano no ocultó la felicidad por regresar al noticiero y a su vida pública, al tiempo que expresó su gratitud a la familia, los amigos, el equipo médico y los seguidores que estuvieron pendientes de su evolución.

“Estoy muy bien, salí de esos días difíciles, estoy de regreso a Show Caracol. Gracias a toda mi familia que estuvo ahí pendiente, gracias a todos mis amigos, a mi familia de Noticias Caracol que estuvieron pendientes, a los médicos, gracias porque hicieron conmigo una labor muy bonita, gracias por sus bendiciones, por tanto amor, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos”, destacó Lozano en su mensaje, que rápidamente se viralizó.

La presentadora también reconoció que la recuperación no fue sencilla, ya que implicó momentos de mucho esfuerzo y emociones intensas.

“Fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos”, repitió, dejando claro el impacto emocional y físico que supuso este proceso. A pesar de ello, subrayó que la experiencia le permitió valorar aún más la salud y la importancia del acompañamiento y el cariño del entorno personal y profesional.

Claudia Lozano retoma su trabajo frente a las cámaras y agradece haber superado una etapa que describe como “días duros”, marcada por incertidumbre, pero también por una profunda gratitud hacia quienes la acompañaron.

Con el regreso de la presentadora, cientos de internautas, incluidas celebridades, celebraron el estado de salud de la antioqueña.

“Que maravillosa noticiaaaaa!!! ¡Eres una guerrera de la vida, fuerte y valiente!! ¡Infinitas bendiciones Clau!”, escribió la también conductora Cristina Hurtado, “Eres luz para todos los que te rodeamos”, comentó el periodista Pablo Arango, “Gracias a Dios!!!!! Un abrazo belleza !!!”, añadió la bailarina Elianis Garrido. “¡Reina hermosa! Deseo muchas cosas buenas en tu vida, eres una dulzura”, comentó Queen Juandy, “Amándote cada día más 😍“, escribió la periodista Diva Jessurum.