Colombia

La presentadora Claudia Lozano reapareció tras sufrir percance de salud que la llevó a UCI y habló de su recuperación: “Días difíciles”

Luego de semanas de ausencia, la comunicadora describió como ‘duros y dolorosos’ los días en que enfrentó complicaciones de salud que la alejaron del noticiero, y destacó la importancia del respaldo recibido durante ese proceso

Guardar
“Fueron días completamente duros”: Claudia
“Fueron días completamente duros”: Claudia Lozano vuelve a la pantalla de Noticias Caracol tras quebranto de salud - crédito @claudialozanooficial/ Instagram

La presentadora Claudia Lozano, uno de los rostros más reconocidos y queridos del programa Show Caracol, de Noticias Caracol, reapareció en las últimas horas y habló por primera vez sobre el difícil estado de salud que la mantuvo alejada de las pantallas y de sus redes sociales.

Lozano, de 43 años y con una amplia trayectoria en la televisión colombiana, atravesó en junio un episodio médico que generó gran preocupación entre sus seguidores y colegas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese mes, la presentadora fue diagnosticada con trombosis venosa y debió someterse a una cirugía de alto riesgo para extraer los coágulos, pero durante su recuperación surgieron nuevas complicaciones que obligaron a su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos. Allí permaneció varios días bajo la supervisión de especialistas y el monitoreo constante de su evolución.

Este delicado proceso médico la mantuvo lejos de sus labores en el canal y de la interacción habitual con sus seguidores. De acuerdo con información de Mayo Clinic, la trombosis venosa profunda puede causar dolor, inflamación y graves complicaciones cuando los coágulos migran a otros órganos.

Claudia Lozano enfrentó una trombosis
Claudia Lozano enfrentó una trombosis venosa que requirió cirugía de alto riesgo y varios días en la UCI bajo observación médica - crédito @claudialozanooficial/ Instagram

Aunque la intervención resultó exitosa, surgieron nuevos quebrantos que forzaron su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo estricta observación médica durante varios días. “Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”, informó en su momento el presentador Ariel Osorio.

Tras salir del hospital, Claudia inició un proceso de recuperación en casa y se mantuvo alejada de su actividad habitual en redes sociales, cuya última publicación databa del 5 de agosto. El silencio se rompió recientemente cuando sorprendió a sus más de 200 mil seguidores con un video en el que abordó, con honestidad, los retos que vivió y agradeció el respaldo recibido.

“Quiero contarles que ya estoy de regreso, fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos, pero con toda esa cantidad de mensajes lindos de bendiciones, le llegaron a Dios hasta el cielo”, relató la presentadora.

La presentadora colombiana reapareció en redes sociales y compartió detalles de su recuperación tras una intervención de alto riesgo y varios días en UCI - crédito @claudialozanooficial/ Instagram

Claudia Lozano no ocultó la felicidad por regresar al noticiero y a su vida pública, al tiempo que expresó su gratitud a la familia, los amigos, el equipo médico y los seguidores que estuvieron pendientes de su evolución.

“Estoy muy bien, salí de esos días difíciles, estoy de regreso a Show Caracol. Gracias a toda mi familia que estuvo ahí pendiente, gracias a todos mis amigos, a mi familia de Noticias Caracol que estuvieron pendientes, a los médicos, gracias porque hicieron conmigo una labor muy bonita, gracias por sus bendiciones, por tanto amor, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos”, destacó Lozano en su mensaje, que rápidamente se viralizó.

La presentadora también reconoció que la recuperación no fue sencilla, ya que implicó momentos de mucho esfuerzo y emociones intensas.

Tras semanas alejada de las
Tras semanas alejada de las cámaras, Claudia compartió que su recuperación estuvo marcada por “días completamente duros, difíciles y dolorosos”- crédito Claudia Lozano / Instagram

“Fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos”, repitió, dejando claro el impacto emocional y físico que supuso este proceso. A pesar de ello, subrayó que la experiencia le permitió valorar aún más la salud y la importancia del acompañamiento y el cariño del entorno personal y profesional.

Claudia Lozano retoma su trabajo frente a las cámaras y agradece haber superado una etapa que describe como “días duros”, marcada por incertidumbre, pero también por una profunda gratitud hacia quienes la acompañaron.

Con el regreso de la presentadora, cientos de internautas, incluidas celebridades, celebraron el estado de salud de la antioqueña.

Personalidades de la televisión y
Personalidades de la televisión y cientos de internautas celebraron el regreso de Claudia Lozano a Show Caracol y el restablecimiento de su salud - crédito / Instagram

“Que maravillosa noticiaaaaa!!! ¡Eres una guerrera de la vida, fuerte y valiente!! ¡Infinitas bendiciones Clau!”, escribió la también conductora Cristina Hurtado, “Eres luz para todos los que te rodeamos”, comentó el periodista Pablo Arango, “Gracias a Dios!!!!! Un abrazo belleza !!!”, añadió la bailarina Elianis Garrido. “¡Reina hermosa! Deseo muchas cosas buenas en tu vida, eres una dulzura”, comentó Queen Juandy, “Amándote cada día más 😍“, escribió la periodista Diva Jessurum.

Temas Relacionados

Claudia LozanoPresentadora Claudia LozanoNoticias CaracolShow CaracolClaudia Lozano estado de saludClaudia Lozano UCIColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Procuraduría exigió al comandante de la FAC explicaciones por bombardeo en Guaviare en la que resultaron muertos 15 menores

El ente de control solicitó al general Luis Carlos Córdoba responder por la operación militar en la vereda Nueva York, donde se reportaron muertes de adolescentes reclutados por disidencias armadas ilegales

Procuraduría exigió al comandante de

Gustavo Petro habría autorizado reunión entre alto funcionario de la Uiaf y ‘Papá Pitufo’: el encuentro pudo generar la salida del asesor

Según Isaac Beltrán, ahora exasesor de la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero, el “presidente autorizó la misión” para el encuentro con Diego Marín Buitrago en Europa

Gustavo Petro habría autorizado reunión

Juan Fernando Cristo oficializó su candidatura presidencial para el 2026 y descartó ser candidato del ‘petrosantismo’: “Eso no existe”

El exministro del Interior lanzó oficialmente su aspiración presidencial tras la restitución de la personería de su partido En Marcha, y subrayó que su liderazgo será moderado y basado en consensos

Juan Fernando Cristo oficializó su

Humberto “Papo” Amin, quien cuestiona constantemente los trinos de Petro fue elegido como nuevo presidente del Concejo de Bogotá: Esto dijeron varios políticos

EL concejal obtuvo el respaldo mayoritario del cabildo con 33 sufragios, y se comprometió a presidir la corporación privilegiando la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones

Humberto “Papo” Amin, quien cuestiona

Fiscalía acusó a ‘el Costeño’ por homicidio de un extranjero en Medellín: también es investigado por el crimen de Miguel Uribe Turbay

Los dos acusados enfrentarán un proceso judicial por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos en modalidad agravada

Fiscalía acusó a ‘el Costeño’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En la misma zona donde

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

ENTRETENIMIENTO

Nació el hijo de Gregorio

Nació el hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez: la pareja mostró su rostro y mencionó curioso detalle

Karina García confesó lo que realmente piensa sobre la amistad entre Yina Calderón y La Piry en el ‘La mansión de Luinny’

Juliana Velásquez cantó en el metro de Nueva York junto a acordeonero colombiano al que le patearon sus instrumentos

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Aida Victoria Merlano respondió a comentarios sobre su figura después del embarazo: “Aquí no tenemos lipo, mi reina hermosa”

Deportes

Néstor Lorenzo explicó el duro

Néstor Lorenzo explicó el duro enojo con integrantes del cuerpo técnico de la selección de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”

James Rodríguez tuvo emotivo gesto con Daniel Muñoz, ausente en el partido ante Australia por un problema familiar

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”

Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones