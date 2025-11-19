Colombia

Karina García reveló si cree que la amistad entre Yina Calderón y La Piry en ‘La mansión de Luinny’ es real: “Esto es un reality”

La modelo paisa se sinceró en una entrevista sobre la autenticidad del vínculo entre Yina Calderón y La Piry, dejando claro que, más allá de todo, juntas logran divertir a la audiencia del programa

La modelo paisa respondió a sus compañeros cómo ha sido su permanencia en la casa - crédito @elchismosocol/IG

Las recientes declaraciones de Karina García sobre la relación entre Yina Calderón y La Piry han generado interés en el entorno de las creadoras de contenido que participan en el reality dominicano.

Durante su participación en el programa de radio La mansión de Luinny en República Dominicana, la modelo paisa abordó diversos aspectos de su experiencia en el formato de convivencia, así como su percepción sobre la autenticidad de los vínculos entre sus compañeras.

Karina García es la segunda
Karina García es la segunda participante colombiana convocada para 'La mansión de Luinny' en República Dominicana - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Consultada sobre su adaptación al reality, Karina García describió el proceso como desafiante, especialmente por la intensidad del carácter de los participantes dominicanos.

Según relató a las cámaras del programa, “Es muy fuerte lidiar con el carácter de los dominicanos, que los amo y los adoro, pero Dios mío bendito ustedes, salga corriendo mi amor”.

Esta afirmación, que fue resaltada en la conversación de la paisa con el creador del programa de convivencia de influencers, refleja el impacto que ha tenido en ella compartir 24/7 con personas de diferentes culturas y temperamentos.

A pesar de las dificultades iniciales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 aseguró que ha comenzado a adaptarse al ritmo y las costumbres del programa, que tiene una duración estimada de un mes.

Karina García intenta poner paz
Karina García intenta poner paz tras el caos entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en el reality - crédito @lamansiondeluinny/IG

En sus palabras, ha aprendido a disfrutar de las expresiones propias de República Dominicana y encuentra diversión en la dinámica diaria, aunque admitió que los conflictos aún le generan temor.

Uno de los episodios más complejos para Karina García dentro de La mansión de Luinny fue su enfrentamiento con La Moyeta.

Al respecto, confesó: “No es mi esencia y mi personalidad. Yo era como un caballito fino, pero por dentro quería salir corriendo porque realmente me dio susto”, una declaración que evidencia el nivel de tensión que puede alcanzarse en este tipo de formatos televisivos.

La modelo también relató otro momento de alta tensión cuando presenció el incidente en el que Yina Calderón arrojó a La Piry a la piscina, asegurando que “casi le da un infarto” ante la inesperada situación. Este episodio se sumó a la lista de experiencias que han marcado su paso por el reality.

Este fue el atuendo que
Este fue el atuendo que eligió Karina García para su ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaoficiall/IG

En cuanto a la relación entre Yina Calderón y La Piry, Karina García fue consultada sobre la autenticidad de su amistad.

Su respuesta fue directa: “Me parece chévere, o sea, esto es un reality y no sé si es verdad, tampoco me interesa si es genuino, tampoco me interesa si es falso, si fue actuado, no sé, pero ellas dos en lo personal son muy divertidas juntas”, concluyó la modelo en La mansión de Luinny.

Así respondió a los que le preguntan por Altafulla

El ambiente en el set cambió de inmediato tras la pregunta. García, sorprendida, evidenció en su rostro el cansancio que le genera un tema que consideraba superado.

Sin optar por evasivas, confirmó con franqueza su posición y mostró respeto hacia su expareja y quienes la acompañan en este nuevo capítulo de su vida. “Agradezco a todos quienes se preocupan por mí, pero la relación terminó hace aproximadamente tres meses”, aclaró la influenciadora.

La paisa habló sobre su ex después de varias semanas de evadir el tema - crédito @clips_core25/ TikTok

El segmento tuvo un amplio eco en redes, ya que fue la primera vez en semanas que Karina García se pronunció directamente sobre el final de su relación. La historia entre ambos había surgido frente a las cámaras en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde compartieron pruebas, desafíos y escenas emotivas que los llevaron a ser una de las parejas más recordadas por la audiencia.

Tras concluir su ciclo en el reality, decidieron continuar juntos, mostrando su vínculo en redes, compartiendo viajes y avances profesionales, incluso en etapas marcadas por la distancia y las obligaciones laborales.

