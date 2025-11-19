Juan Guillermo Zuluaga renunció a La Fuerza de las Regiones: elección del candidato de la coalición se redujo a solo dos nombres

Juan Guillermo Zuluaga no seguirá como aspirante presidencial, con miras a la contienda del 2026 - crédito suministrada a Infobae Colombia

En lo que podría catalogarse una sorpresiva decisión, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga renunció el miércoles 19 de noviembre a la coalición de La Fuerza de las Regiones, integrada justamente por exmandatarios regiones, y que pretendía elegir a un candidato único para la presidencia de la República, con miras al periodo 2026-2030. Una determinación que sacudió la jornada en la que se movieron las respectivas aspiraciones al primer cargo del país.

Aunque aún no se conocen de manera oficial los motivos que lo llevaron a esta determinación, esta desvinculación supone un duro golpe al grupo de exalcaldes y exgobernadores que juntaron fuerzas para llevar una propuesta apegada a las necesidades -según ellos- de los territorios. Y todo porque, además de Zuluaga, ya había dado un paso al costado el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, por diferencias en la escogencia y tiempos del proceso de elección.

En consecuencia, solo dos nombres sobreviven: el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, que en la víspera habló con Infobae Colombia y había dado un parte de tranquilidad frente a la manera en cómo avanzaba el proceso en cuestión. Pero pese a sus afirmaciones, tal parece que la crisis del proyecto político que se presentó como una opción distinta en el panorama electoral sigue resquebrajándose.

Versiones extraoficiales indican que, si bien no existían diferencias irreconciliables con Gaviria y Cárdenas, Zuluaga optó por desistir de aspiración, que podría tener como una de sus causas una serie de ofrecimientos de colectividades de derecha para que encabece la lista al Senado de la República: una posibilidad más concreta en el panorama electoral, en el que se registra un número importante de precandidatos manejando sus opciones, pero sin avances significativos.

Juan Guillermo Zuluaga ‘despedazó’ la política de Paz Total de Gustavo Petro

En su entrevista con Infobae Colombia, Zuluaga había sido duro con la estrategia del actual Gobierno frente a las negociaciones con los grupos armados ilegales, conocida como la Paz Total. “La primera acción de mi Gobierno es acabar todos los actos administrativos que le dieron vida jurídica al esperpento de la Paz Total. Porque lo único que ha hecho es crecer el crimen y que las organizaciones criminales estén como ‘Pedro por su casa’“, dijo entonces.

En desarrollo...