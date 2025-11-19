Colombia

Gustavo Petro “sacó pecho” por el crecimiento de 3,6% en el PIB en el tercer trimestre de 2025: “Está es la economía real”

El presidente colombiano calificó los datos publicados por el Dane como un “excelente balance económico, para el último año”

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció este martes 18 de noviembre de 2025 que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 3,6% en el tercer trimestre del año frente al mismo periodo de 2024.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los datos publicados por el Dane en su cuenta de X.

El mandatario colombiano reconoció al crecimiento de la economía, especialmente en temas de agricultura e industria, asegurando que esa es la “economía real” en Colombia.

“La economía sigue creciendo jalonada por el crecimiento en agricultura e industria ambos con 4,1% anual, está es la economía real y es intensiva en puestos de trabajo”, indicó Gustavo Petro.

En su publicación, el jefe de Estado cuestionó las altas tasas de interés por parte del Baco de la República.

Gustavo Petro reconoció el crecimiento de 3,6% en el PIB en el tercer trimestre de 2025 a comparación de 2025, calificando la información del Dane como un “excelente balance económico”.

“Decrece extracción fósil, y la construcción decrece por la alta tasa de interés del Banco de la República. Ya vamos en 3,6% en promedio. Excelente balance económico, para el último año", señaló el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre los datos
Gustavo Petro sobre los datos económicos del Dane - crédito @petrogustavo/X

Recientemente, el presidente Gustavo Petro sugirió cambios en la estrategia monetaria nacional, debido a la caída del dólar en Colombia.

Esta revaluación del peso que ya coloca el dólar al nivel como lo recibí de Duque, es el producto de la tasa de interés del Banco de la república y de por qué la economía es pura dialéctica. Todo crea su contrario”, escribió Petro en sus redes sociales.

El presidente advirtió que el mantenimiento de una tasa de interés real alta por parte del ente emisor tiene efectos contraproducentes.

Gustavo Petro advirtió que el
Gustavo Petro advirtió que el mantenimiento de una tasa de interés real alta por parte del ente emisor tiene efectos contraproducentes - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

“La revaluación provoca una reducción de la deuda externa frente a la economía colombiana, y mejora el déficit fiscal, pero mantener la tasa de interés real muy alta por parte del banco, hace ascender el endeudamiento interno creando enormes utilidades especulativas, que incluye la inflación por utilidades, es decir subir precios solo para subir utilidades especulativas, se ve claro en el gas, el agua y la energía eléctrica, y las utilidades bancarias”, explicó.

Cifras del Dane

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía colombiana presentó un crecimiento interanual de 3,6%, según cifras difundidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este desempeño superó tanto las previsiones del mercado, que situaban la expansión cerca del 3%, como los resultados registrados en trimestres previos y el mismo periodo de 2024, cuando la economía avanzó 2%.

El Producto Interno Bruto (PIB)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró su mayor avance trimestral del año, impulsado por el dinamismo de los servicios y el comercio - crédito Dane

La variación del Producto Interno Bruto (PIB) en este lapso representa el mayor crecimiento trimestral del año. Entre enero y marzo, el PIB subió 2,6%, y entre abril y junio, 2,1%. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, la economía registró una expansión de 2,8% frente al mismo periodo del año anterior.

Por sectores, la Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; Educación y servicios de salud lideraron el crecimiento, con una expansión de 8,0% y una contribución de 1,3 puntos porcentuales al resultado anual.

Las actividades de comercio, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida aumentaron 5,6% y aportaron 1,2 puntos porcentuales. Las industrias manufactureras crecieron 4,1% y sumaron 0,5 puntos porcentuales al total.

Al contrario, la explotación de minas y canteras tuvo una disminución de 5,7% y la construcción descendió 1,5%, siendo los únicos sectores con resultados negativos en el periodo.

Respecto al trimestre anterior, el PIB ajustado por efectos estacionales mostró un avance de 1,2%. Las actividades de administración pública, defensa, educación y salud crecieron 3,4%, seguidas por el sector financiero (2,3%) y las manufacturas (1,5%).

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró un aumento de 4,03% en septiembre en comparación interanual. Entre enero y septiembre, la variación fue de 2,82%. Las actividades primarias, secundarias y terciarias también reportaron incrementos.

