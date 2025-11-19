Colombia

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala en Cauca: “Una situación extremadamente difícil”

El cantante colombiano pidió respeto y prudencia ante la información sobre el paradero de su hijo y agradeció a sus seguidores por los mensajes de solidaridad

El hijo del cantante colombiano
El hijo del cantante colombiano fue secuestrado junto con su manager en la mañana del 19 de noviembre en el sur occidente colombiano - crédito Captura de Pantalla Redes de Miguel Ayala y Giovanny Ayala

El artista colombiano Giovanny Ayala se refirió al secuestro de su hijo Miguel Ayala y del mánager Nicolás Pantoja en una vía del departamento del Cauca.

En sus redes sociales, el cantante de música popular afirmó que la situación es extremadamente difícil para él y su familia, por lo que pidió respeto y prudencia frente a la información que se difunda sobre el paradero de su hijo.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El cantante insistió en que
El cantante insistió en que haya consideración ante la desaparición de su hijo en Cauca - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

Del mismo modo, el compositor oriundo del municipio de Granada, en el departamento de Meta, expresó su agradecimiento con colegas y seguidores que han manifestado su solidaridad ante esta eventualidad.

Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, puntualizó.

Noticia en desarrollo...

