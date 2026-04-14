Colombia

Pobreza multidimensional en Bogotá cayó un 60% y fue la reducción más importante en Colombia: esto dice el Dane

En la capital del país se registró en 2025 la mayor reducción de pobreza multidimensional del país, con un total de 252.000 personas que salieron de esta condición

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El mandatario capitalino destacó la labor de su administración en la contribución de ese logro - crédito @CarlosFGalan/X

Bogotá registró en 2025 la mayor reducción de pobreza multidimensional del país, con una caída del 60% según los datos publicados en el más reciente Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el 14 de abril de 2026.

La capital pasó de un 5,4% a 2,2% en este indicador, que se traduce en 252.000 capitalinos que superaron condiciones de pobreza multidimensional en un solo año, de acuerdo con la explicación que ofreció al respecto, el alcalde de Carlos Fernando Galán.

El mandatario destacó que Bogotá no solo alcanzó la tasa más baja entre todos los departamentos y regiones de Colombia, sino que también lideró las mayores mejoras en empleo, equidad de género y condiciones de vida. “Mientras que a nivel nacional la pobreza multidimensional cayó un 14%, en Bogotá la reducción fue mucho mayor”, puntualizó el jefe del Distrito Capital.

Secretario de Salud afirmó que los avances sanitarios en la ciudad han contribuido a las mejoras del Índice de Pobreza Multidimensional - crédito @Gerson_bermont/X
Secretario de Salud afirmó que los avances sanitarios en la ciudad han contribuido a las mejoras del Índice de Pobreza Multidimensional - crédito @Gerson_bermont/X

Desde la Secretaría de Salud atribuyeron estos resultados a políticas integrales en salud y educación. Explicaron que en el Distrito, en coordinación con Capital Salud e Integración Social, priorizaron la entrega oportuna de medicamentos y la reducción de tiempos para acceder a citas con especialistas y exámenes diagnósticos.

Bogotá mejora sustancialmente y trabajamos de forma intersectorial en la Atención Primaria Social en cabeza del alcalde @CarlosFGalan. Salud, con sus dos dimensiones (aseguramiento y barreras), es la dimensión que más aportó al mejoramiento del indicador. Seguimos trabajando para saber antes, llegar a tiempo y resolver mejor. Por eso le apostamos desde todo el sector, vinculando lo público y privado, a llevar resolutividad a nuestra gente”, dijo el secretario de Salud, Gerson Bermont, en sus redes sociales.

Además, confirmaron la ampliación del sistema de servicios resolutivos SER, con el objetivo de garantizar un acceso más oportuno a la salud pública.

En materia educativa, también asociaron los resultados a la disminución del rezago escolar, como una de las claves en el avance del IPM. Las estrategias para proteger el tiempo escolar de los niños y asegurar el acceso a la educación según la edad contribuyeron a la mejora de los indicadores.

El informe también señaló que el empleo es la principal dimensión que incide en la pobreza multidimensional en la ciudad, con un 32,8%. Por su parte, la brecha entre hogares con jefatura femenina y masculina se redujo, pasando de 4,1 puntos porcentuales en 2024 a 1,8 en 2025.

El índice de intensidad de la pobreza indica la gravedad de las carencias materiales - crédito Colprensa
Bogotá logró buenos resultados en la nivelación económica de sus habitantes más vulnerables - crédito Colprensa

793.000 colombianos salieron de la pobreza multidimensional en 2025, pero persisten brechas

Los datos del Dane también ofrecieron una perspectiva más amplia del fenómeno en todo el país. En 2025, cerca de 793.000 personas dejaron de estar en condición de pobreza multidimensional en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El índice nacional bajó de 11,5% en 2024 a 9,9% en 2025, una reducción de 1,6 puntos porcentuales. El informe mostró avances en todos los dominios analizados, aunque persisten diferencias marcadas entre zonas urbanas y rurales, así como por características de los hogares.

La reducción fue generalizada en el país. En las cabeceras municipales, el indicador pasó de 7,8% a 6,3%. En los centros poblados y áreas rurales dispersas, la incidencia descendió de 24,3% a 22,4%. No obstante, la pobreza multidimensional en zonas rurales sigue siendo 3,6 veces mayor que en las áreas urbanas.

Pobreza - Colombia
El Dane reportó que la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 9,9% en 2025, con una reducción frente al año anterior - crédito Colprensa

Por regiones, Bogotá presentó la mayor reducción, que pasó de 5,4% en 2024 a 2,2% en 2025. En la región Pacífica y en Amazonía-Orinoquía, la disminución fue de 2,1 puntos porcentuales, mientras que en la región Oriental bajó 1,4 puntos porcentuales. Bogotá también mantiene la incidencia más baja a nivel nacional.

El análisis por indicadores destacó avances en educación: el rezago escolar cayó 2,3 puntos porcentuales y se ubicó en 19,7%, y el bajo logro educativo descendió 1,5 puntos.

En contraste, se registraron leves incrementos en trabajo infantil (de 1,1% a 1,2%), inadecuada eliminación de excretas y uso de materiales inadecuados en paredes, aunque estos cambios no fueron estadísticamente significativos.

En las zonas rurales, bajó el porcentaje de hogares sin acceso a agua mejorada, de 33,7% a 30,7%. Sin embargo, aumentaron las barreras de acceso a servicios de salud, que pasaron de 2,8% a 3,4%.

El enfoque diferencial del informe señala que los hogares con jefatura femenina presentan una incidencia de pobreza multidimensional del 10,9%, frente a 9,0% en los encabezados por hombres. Las brechas se acentúan en regiones como la Caribe, donde la incidencia en hogares liderados por mujeres es de 19,5%.

Entre la población indígena, la pobreza multidimensional llega al 37,9%, mientras que en población afrodescendiente es del 17,4%.

En departamentos, Vichada reportó la mayor incidencia con 55,2%, aunque también la mayor reducción (15 puntos porcentuales). El promedio de privaciones entre personas pobres multidimensionales se mantuvo estable, con 40,4 % de los indicadores afectados.

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