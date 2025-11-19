Colombia

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Las autoridades confirmaron que se mantienen en el terreno, adelantando un operativo de búsqueda tras el secuestro del mánager del cantante, quien fue raptado junto al hijo del reconocido artista de música popular en Colombia

Guardar
Los casos se presentaron en
Los casos se presentaron en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca - crédito @temistoclesorteganarvaez/IG | @miguelayala_oficial/IG

Luego de que varios medios regionales del Cauca y las autoridades locales confirmaran, la mañana del 19 de noviembre, el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, ocurrido el martes 18 de noviembre en la vía Panamericana, se conocieron nuevos detalles del hecho.

De acuerdo con reportes preliminares, inicialmente se indicó que dos vehículos y una motocicleta interceptaron la caravana en la que se trasladaba Ayala, en la vía Popayán – Aeropuerto de Palmira, a la altura de La Venta (Cajibío, departamento del Cauca), según señaló la Red de Apoyo Popayán, y lo desviaron hacia la zona del lago El Bolsón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, La FM destacó que el joven cantante de 23 años había llegado al departamento para cumplir con varios compromisos de su agenda de presentaciones.

Sin embargo, al momento de emprender el regreso hacia Palmira para tomar un vuelo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali), se precisó que el vehículo en el que viajaba junto a su mánager fue detenido y ambos fueron obligados a descender en una zona cercana al vecino municipio de Piendamó.

Miguel Ayala se presentó en
Miguel Ayala se presentó en tres ocasiones en el famoso programa 'Yo Me Llamo', pero en ninguna tuvo el visto bueno de los tres jurados, incluida Amparo Grisales - crédito @miguelayala_oficial/IG

Lo que mantiene en alerta a las tropas del Ejército y la Policía Nacional en la zona —donde también opera Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc— es que por esta misma vía pasó la caravana en la que se trasladaba el senador Temístocles Ortega, víctima de un atentado del cual salió ileso: el sector de El Túnel, ubicado también en Cajibío.

El vehículo en el que viajaba Ortega recibió seis impactos de bala durante una persecución de 15 minutos, pero tanto él como su conductor y el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) resultaron ilesos.

El incidente provocó una fuerte reacción política y social en el país, en medio de las crecientes alarmas por la seguridad en el departamento del Cauca. Ahora se suma la reaparición de alias Iván Mordisco, quien anunció un “juicio revolucionario” debido a los bombardeos ordenados por el Gobierno Petro contra sus brazos armados, en los cuales se ha reportado la muerte de menores reclutados, según versiones oficiales.

El congresista Temístocles Ortega denunció
El congresista Temístocles Ortega denunció que está "muy difícil" la situación en el Cauca tras atentado en su contra - crédito @temisortega/X

El secuestro de Miguel Ayala y la relación con el atentado a senador Temístocles Ortega en Cauca

El atentado se registró en el sector conocido como El Túnel, cerca de Popayán, cuando dos vehículos flanquearon el automóvil oficial de Ortega, disparando con armas largas y cortas.

El senador relató que la intervención y el manejo del conductor y del escolta de la Policía Nacional fueron determinantes para evitar consecuencias fatales. Además, remarcó que había solicitado a la UNP con antelación un refuerzo en su esquema de seguridad, pero no obtuvo respuesta.

La noticia generó una ola de solidaridad entre figuras del ámbito político y defensores de derechos humanos, como Leonardo González Perafán, quien afirmó que el ataque evidencia el deterioro de la seguridad en el Cauca y responsabilizó a estructuras armadas como el Bloque Occidental. González Perafán agregó: “El Cauca necesita presencia integral del Estado, respeto por la vida y garantías reales de seguridad”.

El senador compartió en su
El senador compartió en su cuenta de Instagram cómo quedó el vehículo en el que se movilizaba - crédito @temistoclesorteganarvaez/IG

Asimismo, recordó la activación de la Alerta Temprana de Inminencia 004-2025 de la Defensoría del Pueblo, que advierte del grave riesgo para autoridades y comunidades en la región.

La Procuraduría General de la Nación condenó el ataque e instó a la revisión urgente del esquema de seguridad de Ortega: “Urge atender la solicitud para revisar su esquema de seguridad y poner freno a los violentos. No podemos permitir que bandidos vuelvan a sumir a Colombia en el temor y la zozobra”, señaló el procurador general, Gregorio Eljach.

El propio Ortega expresó incertidumbre sobre la motivación del atentado y advirtió sobre la compleja situación de seguridad que enfrenta la región del Cauca tras este episodio. Señaló, además, que el hecho se complicó por obras en la vía a Popayán, lo que dificultó la huida y la protección a bordo del vehículo oficial.

Temas Relacionados

Miguel AyalaSecuestro hijo Giovanny AyalaGiovanny AyalaVía PanamericanaTemístocles OrtegaCajibío CaucaIván MordiscoColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Terminal de Transporte de Bogotá alerta por fraudes en venta de tiquetes y refuerza seguridad de cara a fin de año

La entidad advierte sobre delincuentes que suplantan la identidad institucional y comercializan pasajes falsos

Terminal de Transporte de Bogotá

La JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez

La Sala precisó que, pese a los esfuerzos de los solicitantes por establecer un nexo entre sus conductas y el contexto del conflicto, la revisión de los hechos y las sentencias previas no permitió identificar tal conexión

La JEP rechazó la solicitud

Caso Jaime Esteban Moreno: siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, involucrado en la muerte del estudiante de Los Andes

La audiencia de apelación celebrada este miércoles 19 de noviembre podría cambiar la situación legal de González, unos de los acusados del crimen, junto con Juan Carlos Suárez

Caso Jaime Esteban Moreno: siga

Vicky Dávila se pronunció tras video de ‘Iván Mordisco’ sobre elecciones: “En el próximo Gobierno será extraditado exprés a Estados Unidos”

La reacción de la precandidata presidencial se dio tras la reaparición del líder insurgente, quien advirtió sobre su “posición en defensa de los territorios” y cuestionó la gestión del Gobierno frente a recientes muertes de menores

Vicky Dávila se pronunció tras

Wilson Arias y Angélica Lozano discutieron por la encuesta del CNC: “¿Y a la candidata Claudia López la sumo con la derecha?”

Senadores protagonizaron un intercambio en redes sociales tras la publicación de un sondeo que posiciona al senador Iván Cepeda como favorito, generando debate sobre alianzas y tensiones políticas de cara a las presidenciales

Wilson Arias y Angélica Lozano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Informes revelan que menores reclutados

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

ENTRETENIMIENTO

La inesperada confesión de Giovanny

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Aida Victoria Merlano respondió a comentarios sobre su figura después del embarazo: “Aquí no tenemos lipo, mi reina hermosa”

Adriana Lucía reclamó a Gustavo Petro y al ministro de Defensa por bombardeo en el que fallecieron menores: “Jamás debieron morir”

Miss Universo 2025: así puede ver desde Colombia la gala preliminar y la final del concurso donde participa Vanessa Pulgarín

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Deportes

Así reaccionó la prensa internacional

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”

Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo