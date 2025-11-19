Colombia

Day Vásquez revelará nuevos detalles a la Fiscalía sobre las actividades de Nicolás Petro, su abogado y otros implicados en el caso

La testigo clave en el proceso judicial contra el exdiputado del Atlántico habría declarado que él recibió fondos de origen ilícito provenientes de Samuel Santander Lopesierra

Day Vásquez revelará nuevos detalles a la Fiscalía sobre las actividades de Nicolás Petro - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

La disputa judicial que involucra a Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos, y al abogado Alejandro Carranza sumó un nuevo capítulo con la decisión de Vásquez de presentarse el 20 de noviembre de 2025 ante un fiscal seccional en Barranquilla. Esto para ampliar su denuncia contra Carranza, que representa al hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y fue señalado en el contexto del escándalo de los llamados ‘Narcopagos’.

Durante esta diligencia, Vásquez fundamentará su solicitud para que se investigue a Carranza por presuntos delitos de hostigamiento, injuria y calumnia. Fuentes cercanas al proceso indicaron a La FM que Vásquez planea aportar nuevas declaraciones que no solo apuntan a Nicolás Petro Burgos, sino también a otras personas, como parte de su compromiso de colaborar de manera eficaz con la justicia. Esta actitud refuerza su papel como testigo clave en el proceso judicial.

El conflicto entre la defensa de Nicolás Petro y Day Vásquez se intensificó tras los señalamientos públicos de Carranza en sus redes sociales. El abogado acusó a Vásquez de incumplir sus compromisos con la justicia y de mentir a las autoridades. Nicolás Petro Burgos enfrenta actualmente un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, proceso que se originó a partir de las denuncias presentadas por Vásquez.

La testigo clave en el proceso judicial en contra del exdiputado del Atlántico habría declarado que recibió fondos de origen ilícito provenientes de Samuel Santander Lopesierra o el Hombre Marlboro - crédito @nicolaspetrob/@dayvasquezcdd/Instagram/captura de video @HombreJurista/X

En el marco de este proceso, Day Vásquez firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, lo que le permitió convertirse en testigo central en el caso contra Petro Burgos. Vásquez habría declarado que Nicolás recibió fondos de origen ilícito provenientes de figuras como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro.

Estos recursos, que supuestamente estaban destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, habrían sido desviados para el enriquecimiento personal de Nicolás Petro Burgos. Estas denuncias constituyeron el punto de partida del proceso judicial que hoy enfrenta el hijo del gobernante de los colombianos.

La defensa de Petro Burgos, por su parte, cuestionó de manera reiterada la validez de las pruebas recolectadas por la Fiscalía y la credibilidad de testigos como Vásquez. Según el medio citado, Vásquez aseguró haber informado directamente al presidente Gustavo Petro sobre estos hechos durante una reunión celebrada en febrero de 2023.

El cruce de palabras entre Gustavo Petro y Day Vásquez en redes

A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro compartió la columna contra Day Vásquez - crédito @petrogustavo/X

La tensión entre el presidente Gustavo Petro y Daysuris Vásquez se trasladó recientemente a la red social X, donde ambos intercambiaron mensajes que pusieron de manifiesto las profundas divisiones generadas por las investigaciones en torno a Nicolás Petro Burgos. El presidente publicó un mensaje en el que denunció presuntas presiones externas y señaló: “El entramado del ‘clan Char’ usado por la junta del narcotráfico infiltrada en la Fiscalía y deseosa de no perder su poder. Aprovechar el dolor del amor que se acaba. Usar los odios que genera una separación para fines políticos (sic)”.

El mandatario acompañó su publicación con un artículo del medio digital La Nueva Prensa, escrito por Francisco Lizcano y titulado “Los emprendimientos de Day”. En uno de sus fragmentos, el texto resaltaba la creciente notoriedad de Vásquez: “Day crece en seguidores y trending topics: más vistas, más entrevistas, más influencia. Ya se volvió una marca. Ya no es solo ‘la ex de Nicolás’, sino una especie de gurú del despecho judicial”.

Con este mensaje en X, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, le salió al paso a lo dicho por el presidente Gustavo Petro - crédito @Daysvasquezc/X

La reacción de Day Vásquez no se hizo esperar. En respuesta, recordó la reunión que mantuvo con Petro a principios de 2023: “Presidente, yo he sido muy prudente y respetuosa contigo, pero recuerda que en febrero de 2023 nos reunimos porque así lo quisiste, y en ese encuentro te conté todo lo que había sucedido durante la campaña presidencial, te conté que Nicolás le había recibido dinero a Santander Lopesierra, entre otros…Y muchas cosas más…”.

