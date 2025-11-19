Beéle sería el artista principal para el Carnaval de Barranquilla tras invitación del alcalde Alejandro Char: “Dónde firmo”

Carnaval de Barranquilla 2026: Beéle es invitado por el alcalde Char en pleno éxito de su gira - crédito @beele / Instagram - Colprensa

El cantante barranquillero Beéle atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras agotar seis presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá.

En el marco de estos conciertos, un encuentro con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, marcó un hito para el artista y encendió las expectativas en su ciudad natal: Beéle recibió una invitación formal para presentarse en el Carnaval de Barranquilla 2026, uno de los eventos culturales más importantes del país y declarado por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La noche del 14 de noviembre, durante la primera fecha de su serie de conciertos en Bogotá, Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, recibió en su camerino a Alejandro Char en un encuentro que fue compartido en redes sociales y se volvió viral.

“Voy con el número uno”, afirmó el alcalde, refiriéndose al artista. Beéle no dudó en responder: “Y yo con el número uno de Barranquilla también”. En medio de la conversación, Char lanzó la invitación: “Papi, tienes que ir al Carnaval. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde firmo?”. A lo que el cantante respondió con entusiasmo: “Vamos; avísale a la gente ya mismo, y lo hacemos. Alright, alright”.

El cantante costeño compartió con el alcalde de Barranquilla en uno de sus shows en Bogotá y este le extendió la invitación para estar dentro de la nómina de artistas para el carnaval del 2026 - crédito @el.yepez26/ Instagram

Aunque no existe aún un anuncio oficial por parte de la Alcaldía ni del propio Beéle, la disposición pública de ambos sugiere que la participación del artista está encaminada a concretarse. La noticia circuló rápidamente en Barranquilla y en redes sociales, donde seguidores y fanáticos comentaron: “Te esperamos en el Carnaval 2026”, “El que no vea a Beéle en Barranquilla, que se ponga gafas”.

Esta invitación llega en el punto más alto de la carrera del artista, quien, a sus 23 años, ha conseguido agotar el Movistar Arena en seis ocasiones consecutivas y reunir más de 14 mil personas en la apertura de su tour Frente al Mar. Beéle agradeció el apoyo del público bogotano y recordó la importancia de la capital en su trayectoria: “Es un placer para mí estar en Bogotá, en la ciudad que me abrió las puertas; de Barranquilla me vine directo a Bogotá a cumplir mi sueño”, expresó sobre el escenario.

En redes sociales esperan que Beéle sea confirmado como acto para el Carnaval de Barranquilla 2026 - crédito Colprensa

Su más reciente disco, Borondo, compila 26 temas y ha sido fundamental en la consolidación de su popularidad, con varios sencillos ocupando los primeros lugares en las plataformas de streaming. Además, el artista ha protagonizado momentos virales, como la aparición sorpresa del puertorriqueño Ozuna durante uno de sus conciertos en Bogotá.

La posible presentación de Beéle en el Carnaval 2026 representa el encuentro del éxito nacional con las raíces locales del intérprete, un escenario en el que el sabor caribeño y los ritmos urbanos volverán a mezclarse ante el público de su ciudad natal. La expectativa por su show ya es palpable y el propio cantante no ha ocultado su entusiasmo por regresar a Barranquilla en el marco de la fiesta patrimonial.

Beéle anunció nuevos proyectos para su música

Durante la primera noche de Beéle en Bogotá, el propio artista confirmó varias novedades sobre sus próximos proyectos. En primer lugar, anunció la creación de un álbum colaborativo junto al puertorriqueño Ozuna, noticia que despertó ovaciones en el recinto.

Además, sorprendió a los asistentes al estrenar una canción inédita en dúo con Ozuna y adelantó fragmentos de Uff, el tema principal de su próximo trabajo en solitario, álbum que llevara el mismo título. Estos anuncios, realizados en vivo, incrementaron la expectativa entre los seguidores y posicionan a Beéle como uno de los líderes del pop urbano en la región.

Beéle reveló nuevos proyectos en medio de sus conciertos en el Movistar Arena - crédito @beele / Instagram

El espectáculo durante los primeros días contó con interpretaciones destacadas de éxitos como Top Diesel y la aparición especial de Nanpa Básico para Hasta Aquí Llegué, tema que Beéle introdujo reflexionando sobre la paz mental. La producción del concierto sumó más de veinte bailarines, recursos visuales y coreografías que mantuvieron a la audiencia grabando y compartiendo cada momento.

Además de estos duetos, Beéle ofreció momentos íntimos recorriendo el Movistar Arena para cantar Mi Refe, Si Te Pillara y Quédate, involucrando al público en el espectáculo.