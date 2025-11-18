Una de las panaderías latinas más importantes de Estados Unidos será cerrada por las redadas contra migrantes

Betancur indicó que su establecimiento se ha vuelto un punto para capturar a latinos en Charlotte - crédito Manolo’s Bakery/AFP

En el centro de Charlotte, en Estados Unidos, la panadería Manolo’s Bakery se ha convertido en uno de los sitios más populares, principalmente entre la población latina en Norteamérica.

Este establecimiento es administrado por Manolo Betancur, un colombiano que se radicó allí en los 90 y actualmente cuenta con la ciudadanía americana; sin embargo, no es ajeno a la situación que viven los latinos en ese país, en el que a diario se registran redadas para capturar a indocumentados.

“La panadería es un centro de esperanza para la comunidad inmigrante, pero también nos hemos convertido en un punto de rebelión para los que no gustan de los inmigrantes, para los racistas”, explicó Betancur en una entrevista con CNN, en la que expuso que está a punto de cerrar la panadería para no afectar indirectamente a los indocumentados.

Manolo es miembro del partido demócrata, ha viajado a la frontera con México para visitar centros de detención y es un defensor de que “Estados Unidos tiene muchas cosas bonitas”.

Manolo Betancur destacó los puntos que le parecen incorrectos de las redadas contra migrantes - crédito Manolo’s Bakery

Sobre su panadería, Betancur informó que ha tomado la decisión de cerrar de manera momentánea sus puertas para evitar que más latinos sean capturados arbitrariamente tras salir o antes de ingresar al establecimiento.

El colombiano indicó que es consciente de que su panadería es un punto de concentración de latinos y no quiere ser parte de manera indirecta de la crudeza de la lucha contra la migración ilegal.

“Estaba caminando al frente de mi panadería y, en cuestión de tres o cuatro minutos, aparecieron tres carros encubiertos, o sea, salieron agentes, personas vestidas con uniforme militar y tiraron al piso las personas que estaban caminando en la acera. En cuestión de minutos se los llevaron, desaparecieron”, narró Betancur sobre el momento en el que entendió que debía hacer algo al respecto.

Betancur es llamado el "héroe del pan" en Charlotte - crédito Manolo’s Bakery

El panadero colombiano indicó que pensó qué pasaría si él es protagonista de una historia similar en la que podría ser capturado solo por ser latino.

“Primero me van a tirar al piso, me van a lastimar. Y después iba a tener yo la oportunidad de decir que yo soy ciudadano americano. No es correcto cómo se están haciendo las cosas”, declaró el panadero.

Además de su postura en contra de las redadas contra migrantes, Betancur también ha sido un líder que rechaza la guerra en Ucrania, lo que lo ha llevado a viajar hasta en tres ocasiones a ese país para reconstruir panaderías destrozadas tras los bombardeos.

El colombiano llegó en los 90 a Estados Unidos con menos de mil dólares - crédito Manolo’s Bakery

Manolo Betancur recordó al medio citado que llegó a Estados Unidos con 900 dólares, por lo que se considera a sí mismo un testimonio de que el “sueño americano” sí existe, es por ello que se niega a ser “instrumento del sistema” actual, que, en su opinión, solo se centra en separar familias.

“No quiero ser yo cómplice, partícipe de la separación de padres y madres de sus hijos por parte de este sistema. No quiero arriesgar a mis clientes”. Insistió en la inhumanidad de la situación, señalando que los procesos de separación de familias son “inhumanos e inaceptables”.

Betancur afirmó que solo con el paso de los días decidirá cuando será el momento indicado para volver a abril la panadería, ya que asegura que en Estados Unidos hay una tendencia contra los latinos sin importar que se trate de trabajadores o no.

“No persiguen a criminales. Persiguen a panaderos como yo”, argumentó el colombiano, que ha recibido mensajes en redes sociales para que no cierre su negocio, pero aseguró que se trata de una decisión tomada o de lo contrario no podría seguir siendo llamado el “héroe del pan”, reconocimiento que recibió hace dos años en Charlotte.