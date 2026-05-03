Golpe al reclutamiento en Quindío: 21 capturados y 12 menores rescatados en operación contra red de ‘Iván Mordisco’

En La Tebaida, Quindío, fueron capturadas 21 personas señaladas de pertenecer a una estructura criminal vinculada a actividades ilícitas. - crédito @PedroSanchezCol/X

En una acción coordinada en el municipio de La Tebaida, Quindío, la Policía Nacional ejecutó la captura de 21 personas y el rescate de 12 menores de edad, quienes eran víctimas de reclutamiento ilegal atribuido a estructuras de las disidencias de las Farc encabezadas por alias ‘Iván Mordisco’. El operativo, realizado en los últimos días, fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales.

El resultado de la intervención se centra en la desarticulación de una red criminal dedicada al reclutamiento y traslado de menores desde el departamento del Cauca hacia Granada, Meta, para fortalecer las actividades de extorsión, narcotráfico y violencia, según informaron las autoridades.

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Los menores rescatados fueron puestos de inmediato bajo protección, con el objetivo de restablecer sus derechos y evitar su vinculación con acciones delictivas.

El ministro Sánchez señaló: “Hoy protegimos la vida y el futuro de nuestros jóvenes. En La Tebaida (Quindío), nuestra Policía capturó a 21 personas y logró la aprehensión y restablecimiento de derechos de 12 menores, víctimas de reclutamiento ilícito. Este resultado frena un crimen de guerra: reclutamiento de niños y adolescentes para la violencia”.

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El MinDefensa confirmó una operación en La Tebaida, Quindío, donde fueron capturadas 21 personas y rescatados 12 menores presuntamente víctimas de reclutamiento ilegal. - crédito @PedroSanchezCol/X

Las autoridades confirmaron que los capturados deberán responder ante la justicia por delitos relacionados con el reclutamiento ilícito y otros cargos asociados a la estructura delictiva de las disidencias Farc. El procedimiento representa un avance en la estrategia de protección a la población infantil y juvenil del país.

Impacto en la estructura de alias Iván Mordisco

La operación golpea de manera directa las redes de reclutamiento de la organización comandada por Iván Mordisco, quien ha sido identificado como uno de los principales dinamizadores de la violencia en el suroccidente del país. Los investigados movilizaban menores con el fin de utilizarlos en homicidios, actividades extorsivas y acciones de alto riesgo, exponiéndolos a situaciones que atentaban contra su vida e integridad.

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“No vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó el ministro Sánchez, en referencia al compromiso institucional por frenar el reclutamiento forzado en las zonas más vulnerables. El operativo en La Tebaida se suma a otras acciones recientes que buscan debilitar las capacidades operativas y financieras de las disidencias.

Según la investigación, los capturados estarían involucrados en extorsión, apoyo logístico y en el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en distintas zonas del país. - crédito captura de video

Captura de alias Patascuy y ofensiva reciente

En el marco de la ofensiva contra el crimen organizado, la Policía informó el pasado 30 de abril sobre la captura de Santiago Adolfo Agudelo Reyes, conocido como alias Patascuy o “Santiago”, señalado cabecilla financiero del Frente 57 Yair Bermúdez bajo el mando de Iván Mordisco. La detención se realizó en la zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, como parte de la estrategia denominada Operación Dignidad.

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Durante el operativo, las autoridades hallaron una granada de fragmentación IM26, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y dos teléfonos móviles, elementos que serán piezas clave en la investigación y judicialización de la red. La trayectoria criminal de Patascuy supera los ocho años, con participación en secuestros, extorsiones, incendios de vehículos y acciones violentas en el Valle del Cauca.

Entre los hechos atribuidos destaca el secuestro de una médica y sus dos hijos menores ocurrido en agosto de 2025 en Sevilla, por cuya liberación se exigió una suma entre 500 y 2.500 millones de pesos. Además, se le responsabiliza por la incineración de camiones, busetas y maquinaria, así como el hurto de una camioneta de una empresa energética, acciones que alteraron la movilidad y la economía de la región.

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El criminal tendrá que responder por la serie de atentados en contra de la población civil y la fuerza pública que se registraron entre el 24 y 28 de abril de 2026 - créditos Policía Nacional de Colombia

Estrategia integral y próximo accionar

La captura de alias Patascuy se suma a la reciente detención de alias Mi Pez, cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, consolidando el cerco de las autoridades sobre los principales responsables de actos violentos y de intimidación en la región. Las operaciones han contado con la colaboración de las Fuerzas Militares, autoridades judiciales y administraciones locales.

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el general al mando de la Policía aseguraron que se mantendrán los operativos para debilitar las redes criminales que operan en el corredor de narcotráfico de la región pacífica y el Eje Cafetero. El seguimiento a estas estructuras continuará como parte de la estrategia nacional de seguridad, con especial énfasis en la protección de menores y comunidades vulnerables.

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