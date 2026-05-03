Colombia

Presión delictiva en Colombia alcanza su nivel más alto en cinco gobiernos durante la gestión de Petro, según estudio

El análisis de Camilo Solano identifica incrementos en delitos como extorsión (13.577 casos), secuestro extorsivo (377), terrorismo (1.285) y hurto a personas (300.558 casos) durante el tercer año del actual gobierno, además de 46.987 hurtos de vehículos en el mismo periodo

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Primer plano de Gustavo Petro con traje y gafas, cubriendo su boca con la mano, sobre una imagen borrosa de una persona apuntando una pistola y manos intercambiando billetes.
El estudio reporta en el tercer año del gobierno Petro 13.577 casos de extorsión, 377 de secuestro extorsivo, 1.285 de terrorismo, 300.558 hurtos a personas y 46.987 hurtos de vehículos. - crédito Colprensa y Reuters

Un estudio del docente e investigador Camilo Solano, construido a partir de cifras del Ministerio de Defensa, analizó el comportamiento de la criminalidad en el país mediante un Índice Compuesto de Presión Delictiva, integrado por diez variables, las cuales son homicidio intencional, lesiones personales, secuestro extorsivo, secuestro simple, terrorismo, asesinatos de la Fuerza Pública, heridos de la Fuerza Pública, extorsión, hurto a personas y hurto de vehículos.

De acuerdo con el análisis, el índice registró una variación progresiva durante los tres primeros años del actual gobierno. Pasó de 48,3 en el primer año, a 51,3 en el segundo, y alcanzó 61,9 en el tercer año de la administración de Gustavo Petro, cifra que el estudio ubica como la más alta dentro del periodo comparado de cinco gobiernos.

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En su publicación en redes sociales, Solano señaló: “Lo que podemos ver es que el sentimiento de inseguridad recogida por diversas encuestas en nuestra sociedad no es una percepción solamente y se hace visible en que este gobierno sí nos tiene bajo un índice de presión delictiva superior al de gobiernos anteriores”.

Comparación histórica con cinco gobiernos

El estudio incluye una revisión comparativa con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos (dos periodos), Iván Duque y Gustavo Petro, evidenciando comportamientos distintos en el índice.

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  • Álvaro Uribe Vélez (2006–2010): descenso de 32 a 19,9.
  • Juan Manuel Santos I (2010–2014): incremento de 38,6 a 46.
  • Juan Manuel Santos II (2014–2018): variación de 30,5 a 33,6.
  • Iván Duque (2018–2022): descenso de 38,6 a 33,6.
  • Gustavo Petro (2022–2026, año 3): aumento hasta 61,9.

El documento señala que la cifra del tercer año del actual gobierno se encuentra por encima de los valores registrados en los cinco periodos analizados.

El índice de presión delictiva alcanzó 61,9 en el tercer año de Petro, frente a valores más bajos en otros gobiernos como Duque (33,6), Santos II (33,6), Santos I (46) y Uribe II (19,9 en su punto más bajo). - crédito @Akustronique/X
El índice de presión delictiva alcanzó 61,9 en el tercer año de Petro, frente a valores más bajos en otros gobiernos como Duque (33,6), Santos II (33,6), Santos I (46) y Uribe II (19,9 en su punto más bajo). - crédito @Akustronique/X

Homicidios y lesiones personales: niveles intermedios en la serie histórica

En el componente de homicidio intencional, el gobierno Petro registra 13.813 casos en el tercer año, mientras que en el gobierno Duque se reportaron 12.987, y en Santos II 11.994.

En periodos anteriores, los valores oscilaron entre 15.242 y 15.762 en Santos I, y entre 15.093 y 15.509 en Uribe II.

En cuanto a lesiones personales, el informe señala una reducción progresiva dentro del actual gobierno, pasando de 99.146 a 89.237 casos, aunque en comparación con gobiernos anteriores, los rangos han variado entre 47.363 y 130.391 casos dependiendo del periodo.

Fuerza Pública: asesinatos y heridos

El análisis incluye cifras relacionadas con la Fuerza Pública. En el gobierno actual se registran 143 asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, mientras que en administraciones anteriores los datos incluyen 126 en Duque, 96 en Santos II y hasta 505 en Santos I.

En el caso de heridos de la Fuerza Pública, el estudio reporta 654 casos en el gobierno Petro, frente a 938 en Duque, 1.147 en Santos II y 2.546 en Santos I.

Solano, en su hilo explicativo, señaló: “Menos miembros de la fuerza pública han resultado asesinados o heridos y la violencia letal (homicidios y lesiones personales) se encuentran en niveles intermedios de gravedad con respecto a gobiernos anteriores”.

En el gobierno Petro se registran 143 asesinatos y 654 heridos de miembros de la Fuerza Pública, frente a 126 asesinados en Duque, 96 en Santos II y hasta 2.546 heridos en Santos I. - crédito @Akustronique/X
En el gobierno Petro se registran 143 asesinatos y 654 heridos de miembros de la Fuerza Pública, frente a 126 asesinados en Duque, 96 en Santos II y hasta 2.546 heridos en Santos I. - crédito @Akustronique/X

Secuestro: variaciones en la tendencia histórica

El informe destaca cambios en la dinámica del secuestro. En el caso del secuestro simple, el gobierno Petro registra 162 casos en el tercer año, frente a 70 en Duque y 92 en Santos II.

En el secuestro extorsivo, el análisis señala 377 casos en el actual gobierno, mientras que en administraciones anteriores los registros fueron de 91 en Duque, 108 en Santos II, 168 en Santos I y 176 en Uribe II.

El investigador indicó: “Durante el gobierno de Uribe fue rápidamente llevado hasta niveles bajos que se consolidaron en los gobiernos de Santos y Duque. Con Petro se mantuvieron en esos niveles, pero la tendencia ha mostrado una notable reversión”.

Extorsión y terrorismo: componentes con mayores incrementos

El estudio identifica a la extorsión y el terrorismo como dos de los delitos con mayor incremento dentro del índice.

En extorsión, el gobierno Petro registra 13.577 casos, frente a 8.278 en Duque, 5.270 en Santos II, 3.768 en Santos I y 1.147 en Uribe II.

En terrorismo, el informe señala 1.285 casos en el tercer año del actual gobierno, comparados con 548 en Duque, 751 en Santos II y 328 en Uribe II.

Solano afirmó: “En cuanto a actos de extorsión y terrorismo, también nos hallamos con una tendencia preocupantemente ascendente buscando máximos históricos”.

Hurtos: cifras sostenidas en niveles elevados

En el indicador de hurto a personas, el estudio reporta 300.558 casos en el tercer año del gobierno Petro, tras un pico de 374.620.

En gobiernos anteriores, las cifras fueron 250.842 en Duque, 183.565 en Santos II y 63.346 en Uribe II.

Respecto al hurto de vehículos, el análisis registra 46.987 casos en el actual gobierno, frente a 41.159 en Duque y 20.764 en Uribe II.

El investigador señaló que estos delitos, aunque pueden presentar variaciones en la denuncia, se mantienen en niveles altos dentro del periodo analizado.

La erradicación manual de coca pasó de 40.561 hectáreas a 8.614 en el gobierno Petro, mientras en Duque se reportaron 115.338 hectáreas erradicadas. - crédito @Akustronique/X
La erradicación manual de coca pasó de 40.561 hectáreas a 8.614 en el gobierno Petro, mientras en Duque se reportaron 115.338 hectáreas erradicadas. - crédito @Akustronique/X

Narcotráfico y erradicación de cultivos ilícitos

El estudio también incluye cifras sobre erradicación manual de cultivos ilícitos. Según el informe, el gobierno Petro pasó de 40.561 hectáreas a 8.614, mientras que en el gobierno Duque se registraron 115.338 hectáreas erradicadas.

En administraciones anteriores, los datos fueron 37.685 en Santos II y 25.606 en Santos I.

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