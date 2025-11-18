Sebastián Villalobos reveló cómo descubrió que su madre es lesbiana: “A los 11 años le pregunté”

El creador de contenido detalló como se dio cuenta de la orientación sexual de su madre cuando tenía solo 11 años - crédito @angeologa/ Instagram

El creador de contenido colombiano Sebastián Villalobos compartió recientemente una experiencia personal durante su intervención en el pódcast Los nombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba.

En el episodio, Villalobos relató públicamente por primera vez el momento en que descubrió la orientación sexual de su madre, un acontecimiento que definió su infancia.

Durante la conversación, el influencer explicó que a los 11 años de edad le preguntó directamente a su madre si le atraían las mujeres, marcando así un punto de inflexión en la relación con su familia. Este testimonio figura como el núcleo del episodio difundido por la plataforma, según refirió el propio Villalobos en el diálogo con Raba.

Nacido en Bucaramanga, Villalobos se ha consolidado como una figura influyente en redes sociales, con una audiencia que supera los millones de seguidores en plataformas como YouTtube, Instagram y Tiktok.

Su alcance le ha permitido abordar temas personales y sociales que impactan a distintas generaciones, bajo una óptica honesta frente a sus seguidores.

El influencer habló sobre cómo notó que su madre tenía una atracción por las mujeres - crédito @loshombres.si.lloran/ Instagram

En el pódcast relató: “Yo sentía que para mí había muchas cosas que eran normales, que para el resto de personas de mi edad eran como sorprendentes. Por ejemplo, a los 11 años yo le pregunté a mi mamá si a le gustaban las mujeres. Y yo nunca vi a mi mamá besarse con ninguna mujer, sino que yo decía: Mi mamá tan guapa, yo nunca le he conocido un novio, como que ¿qué onda?”

Durante la entrevista, Sebastián Villalobos narró que la sospecha surgió en su niñez, cuando observaba que su madre no tenía pareja masculina y recibía preguntas entre familiares sobre esa situación. Según relató, tras consultar con una tía en Bucaramanga, esperó a regresar a Bogotá y, en cuanto pudo, encaró el tema con su madre.

El creador de contenido describió ese instante como una conversación sincera que generó un cambio en la confianza entre ambos. “Cuando yo le pregunto esto a mi mamá, siento que nuestra confianza llegó como a un nivel que nosotros no nos esperábamos”, contó en el pódcast producido por Juan Pablo Raba.

Sebastián confesó que decidió abordar a su madre a los 11 años y cuestionarla sobre su soltería después del divorcio con su padre - crédito @angeologa/ Instagram

Villalobos también recordó el contexto familiar complejo que estaba viviendo, dado que su padre se había ausentado de su vida desde que él tenía seis años. El comunicador enfatizó: “Mi papá y mi mamá se separaron cuando era muy chiquito, yo tenía dos, tres años [...]. Un día antes de mi cumpleaños número seis, mi papá desapareció. [...] En verdad nunca necesité a mi papá”. Esta situación influyó para que la relación con su madre se hiciera aún más estrecha tras la revelación.

En el mismo espacio, el creador describió cómo su madre le confesó que quería tener otro hijo con su pareja de entonces, una mujer con quien Villalobos y su familia compartían el hogar.

Señaló que, para él a los once años, la noticia resultó impactante, pues desconocía los procedimientos médicos vinculados a la maternidad en parejas lesbianas. “Mi mamá al mes me dice que quiere tener otro hijo con su pareja actual, con la que estábamos viviendo, que además yo creía que eran primas y fue como que: No, no es mi prima, es mi pareja [...] Yo muy ignorante, ¿no? Y ella: No, es que hay un proceso. Inseminación in vitro...”, detalló Villalobos durante el episodio de Los nombres sí lloran.

Sebastián Villalobos destacó que mantiene actualmente una buena relación con su madre, la esposa de ella y la expareja que es madre de sus hermanos, destacando la evolución familiar y su experiencia como hijo y hermano mayor - crédito @angeologa/ Instagram

Actualmente, Sebastián Villalobos mantiene buenas relaciones con su madre, la actual esposa de ella y la expareja que fue madre de sus hermanos. El influenciador destacó la apertura familiar y la evolución de su propio rol como hijo y hermano mayor. “Con todos tengo yo buena relación. Con mi mamá, con la mamá de mis hermanos. Con la esposa de mi mamá, sí, yo soy...”, explicó en el encuentro conducido por Juan Pablo Raba.

A lo largo del diálogo, Villalobos reflexionó sobre cómo su propia paternidad reciente lo lleva a comprender mejor las experiencias de su madre y los desafíos que enfrentó al criar a su familia en circunstancias poco convencionales para el entorno colombiano de entonces.