Pipe Bueno lanza nuevo festival de música en Rancho MX para el 2025 junto a Marbelle, Nico Hernández y el Cholo Valderrama

Pipe Bueno revoluciona la sabana de Bogotá con el MX Fest 2025: música, gastronomía y experiencias en 360° - crédito @pipebueno/IG

Rancho MX, en la sabana de Bogotá, será el epicentro de una propuesta sin precedentes en el país: el MX Fest 2025, un festival que mezcla lo mejor de la música popular, el joropo, la gastronomía premium y experiencias en 360° diseñadas para públicos de todas las edades.

La apuesta llega de la mano de Pipe Bueno, quien lidera esta iniciativa que reunirá a grandes nombres de la escena nacional como Marbelle, Nico Hernández y El Cholo Valderrama, junto a más de una veintena de artistas que darán vida a una jornada maratónica el 22 de noviembre.

Con esta propuesta, Pipe Bueno consolida a Rancho MX no solo como un restaurante de alta demanda, sino como un escenario capaz de albergar festivales del más alto nivel, que es uno de sus objetivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El artista de música popular, quien ha impulsado diferentes proyectos en la casa mexicana que administra junto a Luisa Fernanda W, ahora le apuesta a un evento que combina diversidad musical, innovación en producción y experiencias inmersivas.

Marbelle, El Cholo Valderrama y Nico Hernández encabezan el cartel estelar del MX Fest 2025 en Rancho MX - crédito cortesía

Tres escenarios y un montaje de 360°: la apuesta técnica de Pipe Bueno en el ‘MX Fest 2025′

El MX Fest 2025 promete un montaje completamente envolvente. De acuerdo con los organizadores, se trata de un escenario en 360° nunca antes visto en Colombia, diseñado para que el público pueda vivir la música “desde todos los ángulos”.

Desde las 11:00 a. m. abrirán dos tarimas simultáneas que marcan el inicio de un recorrido musical que irá desde lo más tradicional hasta lo más contemporáneo, según confirmó el equipo de prensa.

En el Stage Monterrey se presentarán:

Walter Silva

Fondo Blanco

Pablo Ocampo

Jorge Vélez “Panda”

Mariachi Evolución

Homenaje a Vicente Fernández

Oriana Zaa

Sneyder Nova

Paola Orduz

Rancho MX se transforma en el epicentro de los festivales con la apuesta de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W - crédito cortesía

De manera paralela, el Stage Palenque reunirá una selección de artistas con fuerte influencia del joropo y la música regional:

Andrés Franco

El Cholo Valderrama

Los Carlos Julios

Antonio Aguilar

José Alfredo Jiménez

Esta diversidad busca atraer a públicos distintos, desde quienes aman la música llanera hasta quienes prefieren la fusión popular y los sonidos más modernos del género.

Transición a la fiesta nocturna: mayores de edad y una cartelera estelar

A partir de las 7:00 p. m., el festival cambia de tono, ya que se cierra el acceso familiar y comienza la jornada nocturna exclusiva para mayores de edad. El plato fuerte llegará a las 8:00 p. m., con un concierto que se extenderá hasta las 3:00 a. m. y que reúne a algunos de los nombres más influyentes de la música popular actual.

El cartel del cierre está compuesto por:

Pipe Bueno

Marbelle

Nico Hernández

Pasabordo

Banda La MB

Sebastián Hoyos

Dareska

Nico Hernández en el 'MX Fest 2025', el festival de música popular en Bogotá organizado por Pipe Bueno - crédito cortesía

Una mezcla pensada para mantener la energía al máximo durante casi siete horas continuas, con un show que promete efectos, visuales y una producción de gran formato, según confirmaron los organizadores.

Uno de los elementos más llamativos del MX Fest es que no será solo un evento musical, ya que en el comunicado de prensa indicaron que el Rancho MX habilitará zonas de experiencia, espacios gastronómicos premium y áreas diseñadas para que los asistentes vivan el festival durante el día en familia y en la noche como una celebración inolvidable.

Las entradas ya están disponibles en la página oficial del restaurante, www.ranchomx.shop, y desde la organización advierten que los cupos son limitados debido al montaje especial que requiere este formato circular.

Con el MX Fest 2025, Pipe Bueno busca posicionarse como uno de los artistas con mayor capacidad de producción en el país, apostándole a un festival que combina tradición, modernidad y entretenimiento de alto nivel. Una cita imperdible para los amantes de la música popular y los festivales experienciales.