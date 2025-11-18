Cuidado si le rayan el carro: podría estar a punto de ser víctima de un atraco

Delincuentes dejan mensajes con números de contacto tras rayar o golpear autos en centros comerciales de la ciudad - crédito Colprensa

En los últimos días, una nueva modalidad de estafa comenzó a preocupar a los conductores en Bogotá y otras ciudades del país, luego de que un creador de contenido en Instagram difundiera un video alertando sobre el método utilizado por los delincuentes en varios centros comerciales.

El esquema inicia con un daño menor en el vehículo, como un rayón en el capó, un golpe en el parachoques, un retrovisor roto o, incluso, un vidrio estrellado.

Tras provocar el desperfecto, los responsables dejan un papel con un número de contacto y un mensaje que aparenta la intención de “hacerse cargo” del incidente.

La víctima, al encontrar el mensaje, suele comunicarse con el número proporcionado, creyendo que se trata de una persona dispuesta a asumir la responsabilidad.

Quien responde la llamada afirma que el accidente fue accidental y asegura haber contactado a la aseguradora para solucionar el inconveniente.

El fraude se concreta cuando la víctima ingresa información personal o bancaria en enlaces enviados por los estafadores - crédito Freepik

Posteriormente, solicita enviar un enlace para “validar la información del seguro” o “registrar los datos del propietario”.

Es en ese momento cuando se concreta la estafa: al ingresar datos personales o bancarios en el enlace, los delincuentes obtienen acceso a la información y pueden apropiarse de los recursos de la víctima.

El creador de contenido que denunció este método recomienda a los conductores extremar precauciones antes de entregar cualquier dato.

Sugiere exigir tres elementos básicos a la persona que llama: el nombre de la aseguradora, el número de cédula y la placa del vehículo supuestamente involucrado.

Si la información proporcionada no coincide con ninguna aseguradora o si el interlocutor comienza a evadir las preguntas, ofrece excusas o intenta finalizar la conversación de manera abrupta, se trata de una señal inequívoca de estafa.

En estos casos, lo más aconsejable es no abrir enlaces, no suministrar datos personales y, de ser posible, acudir a la administración del centro comercial para solicitar la revisión de cámaras o pedir apoyo. También se recomienda contactar directamente a la propia aseguradora para verificar si existe algún reporte de accidente.

La Policía alerta sobre el aumento de robos bajo la modalidad de llanta pinchada inducida en supermercados y parqueaderos - crédito @EnriquePenalosa/X

Junto a esta modalidad, se ha reportado un aumento en los casos de la llamada “llanta pinchada inducida”. En este esquema, mientras el automóvil permanece estacionado, un delincuente pincha una llanta sin que el conductor lo advierta.

Al reanudar la marcha, el conductor se detiene unos metros más adelante para revisar el daño. En ese momento, aparece un supuesto “ayudante” que, en realidad, actúa en complicidad con otro delincuente.

Mientras uno distrae al conductor, el otro aprovecha para abrir una puerta y sustraer bolsos, computadoras o cualquier objeto de valor. En ocasiones, incluso han intentado arrebatar el teléfono móvil cuando la persona se agacha para inspeccionar la rueda. Este tipo de robos se ha vuelto frecuente en las inmediaciones de supermercados, estaciones de gasolina y parqueaderos.

Ante el incremento de estos delitos, la Policía emitió una serie de recomendaciones: mantener las puertas cerradas y los seguros puestos, evitar descender del vehículo en zonas solitarias, no entregar información ni dinero en la vía, trasladar el automóvil a un lugar seguro antes de revisar cualquier daño y contactar a la aseguradora o a la Policía si alguien insiste en que ocurrió un choque.

Las autoridades subrayan que, en caso de un accidente real, los vehículos deben detenerse de inmediato. Si una persona aparece tiempo después alegando que hubo un golpe, lo más probable es que se trate de una trampa.

En otra modalidad de robo que preocupa a los conductores de Bogotá, delincuentes en bicicleta simulan accidentes menores, como golpes al espejo lateral de los vehículos, para obligar a los ocupantes a bajar el vidrio y así arrebatarles joyas de oro.

Las denuncias ciudadanas y registros de cámaras de seguridad muestran que los asaltantes actúan en grupo y, en ocasiones, portan armas. En un incidente ocurrido en la intersección de la avenida NQS con la avenida 1° de Mayo, en Bogotá, un ciclista golpeó intencionalmente el espejo de un automóvil. Segundos después, dos cómplices se acercaron, uno aparentemente armado, y lograron sustraer un anillo de oro al conductor antes de huir. Durante la fuga, uno de los ladrones, identificado por su chaqueta negra, gorra y tapabocas, fue alcanzado por un tractocamión.

Los afectados reportaron casos similares en sectores como la calle 80, en la que los delincuentes aprovechan la confusión tras el golpe para rodear el vehículo y forzar la entrega de objetos de valor. Carolina Arévalo, víctima de un intento de robo en esa zona, relató a City TV: “Cuando yo bajé el vidrio para arreglar el espejo porque perdí totalmente la visual, llegaron cuatro tipos a la ventana. Yo tenía una cadena de oro. Los tipos empezaron a forcejear conmigo, me la empezaron a jalar, yo empecé a defenderme”.

En el caso de Carolina, la cadena cayó dentro del vehículo durante el forcejeo, evitando el robo, aunque el incidente le generó un gasto adicional. “No me lograron robar la cadena, pero me tocó pagarle a la señora casi un millón de pesos del arreglo. Fue un toque mínimo, pero me costó un millón de pesos”, explicó.

La situación ha generado inquietud entre los conductores, quienes solicitan a la Policía Metropolitana mayor vigilancia en los puntos donde se han reportado estos hechos.