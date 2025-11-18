Nueva explosión sacude Cali: esta vez el blanco fue el CAI de la Policía en el barrio Charco Azul

Dos sujetos en motocicleta lanzaron un dispositivo contra el CAI de Charco Azul, sin dejar víctimas humanas, mientras autoridades intensifican operativos e investigaciones para identificar a los responsables del atentado - crédito X

La reciente serie de ataques con explosivos en Cali generó preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, luego de que un artefacto de baja potencia fuera arrojado contra el CAI de la Policía en el barrio Charco Azul, al oriente de la ciudad.

Aunque el incidente no dejó víctimas entre uniformados ni civiles, un perro que se encontraba en las inmediaciones resultó herido y fue atendido por la Policía Ambiental. El hecho se suma a otros dos atentados ocurridos en menos de 24 horas, lo que evidencia un deterioro en la seguridad local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con testimonios de residentes, el dispositivo explosivo fue lanzado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. La detonación, registrada en la tarde del lunes 17 de noviembre, provocó daños menores en la estructura del CAI, sin que se reportaran personas lesionadas.

Dos hombres en motocicleta lanzaron un explosivo de baja letalidad, dejando un perro herido y sin víctimas humanas - crédito X

Tras la explosión, unidades del Ejército y de la Policía aseguraron la zona y comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los autores ni han determinado las motivaciones detrás del ataque.

La Personería Distrital de Santiago de Cali manifestó su rechazo a través de un comunicado, en el que calificó el atentado como “una grave amenaza a la seguridad ciudadana y una violación a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que exige el respeto a la vida, la integridad y la protección de la población civil y de quienes no participan en las hostilidades”.

Además, la entidad instó a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia militar y policial a avanzar con rapidez en las investigaciones, judicializar a los responsables y reforzar las acciones de protección para los habitantes de la ciudad.

El barrio Charco Azul de Cali fue escenario de un ataque con artefacto explosivo contra el CAI de la Policía local - crédito X

La Alcaldía de Cali recordó que se mantiene vigente una recompensa de hasta $400 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los autores de actos que afecten la vida, seguridad y tranquilidad de los caleños.

Autoridades investigan serie de atentados en Cali

Es preciso mencionar que, este atentado en Charco Azul representa el tercer ataque consecutivo registrado en la ciudad durante el fin de semana. La noche del domingo 16 de noviembre, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de RCN Radio, ubicada en la Carrera 8 con Calle 30.

Horas antes, la Estación de Policía Los Mangos, también en el oriente de Cali, fue blanco de una explosión que dejó al menos tres personas heridas. En ese caso, el artefacto fue arrojado desde un vehículo en movimiento.

Las autoridades no descartan que estos incidentes estén relacionados y que puedan corresponder a retaliaciones atribuidas a las disidencias del grupo Jaime Martínez. Esta hipótesis cobra fuerza tras la reciente muerte de alias Veneno, señalado como cabecilla de dicha estructura.

La Personería Distrital de Santiago de Cali condenó el atentado y alertó sobre la amenaza a la seguridad ciudadana - crédito @personeriacali / X

Cabe acotar que, El ataque al CAI de Charco Azul no es un hecho aislado en la historia reciente del sector. En agosto de 2023, la misma instalación policial fue objeto de un atentado con explosivos, aunque en esa ocasión no se registraron lesionados.

La Personería Distrital de Santiago de Cali reiteró su compromiso “con la defensa de los derechos humanos, el respeto por el DIH, la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades afectadas por estos hechos de violencia”, expresaron desde la entidad.

Mientras las autoridades continúan con el plan candado en la zona y la recolección de pistas y testimonios, la comunidad permanece a la espera de avances en las investigaciones que permitan esclarecer la ola de violencia que afecta a la capital del Valle del Cauca.