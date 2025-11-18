Colombia

Nueva explosión sacude Cali: esta vez el blanco fue el CAI de la Policía en el barrio Charco Azul

Un artefacto de baja potencia fue arrojado contra la estación policial del oriente de la ciudad, dejando un perro herido y reavivando la preocupación por la seguridad en la capital del Valle del Cauca

Guardar
Dos sujetos en motocicleta lanzaron un dispositivo contra el CAI de Charco Azul, sin dejar víctimas humanas, mientras autoridades intensifican operativos e investigaciones para identificar a los responsables del atentado - crédito X

La reciente serie de ataques con explosivos en Cali generó preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, luego de que un artefacto de baja potencia fuera arrojado contra el CAI de la Policía en el barrio Charco Azul, al oriente de la ciudad.

Aunque el incidente no dejó víctimas entre uniformados ni civiles, un perro que se encontraba en las inmediaciones resultó herido y fue atendido por la Policía Ambiental. El hecho se suma a otros dos atentados ocurridos en menos de 24 horas, lo que evidencia un deterioro en la seguridad local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con testimonios de residentes, el dispositivo explosivo fue lanzado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. La detonación, registrada en la tarde del lunes 17 de noviembre, provocó daños menores en la estructura del CAI, sin que se reportaran personas lesionadas.

Dos hombres en motocicleta lanzaron
Dos hombres en motocicleta lanzaron un explosivo de baja letalidad, dejando un perro herido y sin víctimas humanas - crédito X

Tras la explosión, unidades del Ejército y de la Policía aseguraron la zona y comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los autores ni han determinado las motivaciones detrás del ataque.

La Personería Distrital de Santiago de Cali manifestó su rechazo a través de un comunicado, en el que calificó el atentado como “una grave amenaza a la seguridad ciudadana y una violación a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que exige el respeto a la vida, la integridad y la protección de la población civil y de quienes no participan en las hostilidades”.

Además, la entidad instó a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia militar y policial a avanzar con rapidez en las investigaciones, judicializar a los responsables y reforzar las acciones de protección para los habitantes de la ciudad.

El barrio Charco Azul de
El barrio Charco Azul de Cali fue escenario de un ataque con artefacto explosivo contra el CAI de la Policía local - crédito X

La Alcaldía de Cali recordó que se mantiene vigente una recompensa de hasta $400 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los autores de actos que afecten la vida, seguridad y tranquilidad de los caleños.

Autoridades investigan serie de atentados en Cali

Es preciso mencionar que, este atentado en Charco Azul representa el tercer ataque consecutivo registrado en la ciudad durante el fin de semana. La noche del domingo 16 de noviembre, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de RCN Radio, ubicada en la Carrera 8 con Calle 30.

Horas antes, la Estación de Policía Los Mangos, también en el oriente de Cali, fue blanco de una explosión que dejó al menos tres personas heridas. En ese caso, el artefacto fue arrojado desde un vehículo en movimiento.

Las autoridades no descartan que estos incidentes estén relacionados y que puedan corresponder a retaliaciones atribuidas a las disidencias del grupo Jaime Martínez. Esta hipótesis cobra fuerza tras la reciente muerte de alias Veneno, señalado como cabecilla de dicha estructura.

La Personería Distrital de Santiago
La Personería Distrital de Santiago de Cali condenó el atentado y alertó sobre la amenaza a la seguridad ciudadana - crédito @personeriacali / X

Cabe acotar que, El ataque al CAI de Charco Azul no es un hecho aislado en la historia reciente del sector. En agosto de 2023, la misma instalación policial fue objeto de un atentado con explosivos, aunque en esa ocasión no se registraron lesionados.

La Personería Distrital de Santiago de Cali reiteró su compromiso “con la defensa de los derechos humanos, el respeto por el DIH, la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades afectadas por estos hechos de violencia”, expresaron desde la entidad.

Mientras las autoridades continúan con el plan candado en la zona y la recolección de pistas y testimonios, la comunidad permanece a la espera de avances en las investigaciones que permitan esclarecer la ola de violencia que afecta a la capital del Valle del Cauca.

Temas Relacionados

Explosión en CaliCharco AzulCAI de la PolicíaAtentado en CaliPolicía de CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Se conocieron imágenes de los cinco soldados del Ejército que fueron liberados en Arauca

Videos y fotografías muestran el emotivo reencuentro de los uniformados con sus compañeros, tras ser liberados por una comisión humanitaria

Se conocieron imágenes de los

Cuánto cuesta y cómo solicitar el pasaporte venezolano Saime desde Colombia: así puede realizar el trámite

Residentes fuera de Venezuela pueden gestionar su documento de viaje mediante el sistema digital del Saime, siguiendo pasos específicos y cumpliendo requisitos consulares

Cuánto cuesta y cómo solicitar

Petro estalló contra Fico Gutiérrez y lo responsabilizó del repunte de homicidios en Medellín: anunció la expansión de un programa

Según el presidente, las políticas de seguridad implementadas por el alcalde de la capital antioqueña no fueron suficientes para frenar la violencia, lo que resultó en un incremento significativo de crímenes en 2025

Petro estalló contra Fico Gutiérrez

Banco de la República desmiente a Gustavo Petro y aclara lo que pasa con el pago de intereses de la deuda de Colombia

La presión sobre el presupuesto limita la capacidad estatal de financiar sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura

Banco de la República desmiente

Day Vásquez reveló que sostuvo una reunión con Gustavo Petro antes de exponer ante los medios a su hijo, Nicolás: “No lo desconocías”

La exesposa del joven político, que afronta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y fue imputado de al menos seis punibles más, se desahogó en redes sociales y le respondió a su exsuegro, el presidente de la República, que replicó una columna de opinión en la que se le involucra

Day Vásquez reveló que sostuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Juliana inspiró a miles de

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

En vivo|Llega la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Lina Tejeiro dejó en visto a Bad Bunny: La actriz mostró los mensajes y reveló por qué no respondió

‘Reggaetón: una revolución latina’ tendrá su espacio en uno de los festivales más importantes de México en 2025: “Simplemente traté de entender un movimiento”

Deportes

Gianni Infantino colocó a la

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe