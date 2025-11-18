Los lujosos gastos de Gustavo Petro que aparecen en el informe de la Uiaf: hay polémica por posible registro en el Ménage Strip Club

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Iván Valencia/AP

Los informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) exhibieron los altos gastos y transacciones del presidente Gustavo Petro entre 2023 y 2025.

Así las cosas, las cuentas personales de Petro presentaron ingresos, egresos y operaciones relevantes en entidades como BBVA, Scotiabank, Banco Agrario, Confiar y Sudameris.

El flujo principal se presentó en dos bancos, particularmente en una cuenta usada para atender obligaciones hipotecarias en Hacienda Fontanar, en Chía, con productos AFC.

Informe de la Uiaf de los gastos del presidente Gustavo Petro - crédito Uiaf

En cuanto a los gastos, la Uiaf identificó consumos en marcas de lujo y compras en el extranjero, como adquisiciones en Gucci (Portugal), Prada, Ralph Lauren, El Corte Inglés, Casa dei Tessuti y La Rinascente (Florencia).

También se reportaron pagos de entradas para espectáculos internacionales como Circo del Sol y compras en librerías y droguerías. A estos gastos se sumaron salidas periódicas por servicios domiciliados, cuotas de la hipoteca, administración de vivienda y cuotas médicas privadas.

El informe documentó 41 transferencias que sumaron más de 321 millones de pesos y egresos totales que alcanzaron los 496 millones de pesos entre 2023 y 2025. Solo en la cuenta del BBVA se evidenciaron entradas por 1.313 millones y salidas por 1.444 millones de pesos.

Otros pagos recurrentes implicaron desembolsos relacionados con el entorno familiar del presidente: aportes al Liceo Francés, destinación de recursos para la administración de la residencia familiar y transferencias mensuales a Verónica Alcocer y a Ingrid Carolina Plata Navas.

Ménage Strip Club

Sin embargo, la publicación del informe ha generado revuelo en redes sociales, debido a que en el informe aparece el club Ménage Strip Club, sitió que al parecer es un lugar para adultos o ‘striptease’ en Portugal

Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, cuestionó al jefe de Estado, por los supuestos excesos nocturnos de Gustavo Petro.

“Señor Petro Gustavo ¿estamos pagando sus excesos nocturnos con nuestros impuestos? Este es el reporte de la UIAF y se encuentra un pago en el MENAGE STRIP CLUB en mayo del 2023 cuando se encontraba en Lisboa, Portugal. ¿Estamos los colombianos obligados a pagar su degeneramiento?“, señaló Enrique Gómez.

Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, cuestionó al jefe de Estado, por los supuestos excesos nocturnos de Gustavo Petro - crédito X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño se preguntó en su cuenta de X: “¿Qué es el Menage Strip Club y por qué está en tendencia?”.

El concejal de Bogotá Papo Amín también cuestionó el gasto del presidente Gustavo Petro al club Ménage Strip Club, registrado en en el informe de la Uiaf.

“Estos son algunos de los movimientos financieros de Gustavo Petro entre 2023 y 2025. Llama la atención uno muy particular: “MENAGE STRIP CLUB” ¿En qué andaría un Presidente en un sitio cómo ese?“, indicó Papo Amín.

El escritor y creador de contenido Daniel Samper Ospina también cuestionó la posible asistencia del presidente Gustavo Petro en el club para adultos, ubicado en Portugal.

Infobae Colombia pudo confirmar con fuentes que el lugar Ménage Strip Club si existe en Portugal, cercana a la calle “pink”; sin embargo, no pudo confirmar si el presidente Gustavo Petro asistió al lugar.

Posible página oficial del Ménage Strip Club - crédito Pagina web

El hecho, ha generado múltiples reacciones en redes sociales. La usuaria Claudia Bustamante precisó: “Ustedes que son tan acuciosos, recuerdan si en mayo del 2021, estábamos buscando a Petro? Sucedió una de sus tantas desapariciones cuidando los nietos? Pues en mayo de 2021, andaba en el Strip Club Ménage en Portugal”.

Claudia Bustamante - crédito X

El concejal de Cali Juan Martín Bravo a cuenta de la publicación, indicó lo siguiente: “Para quienes aún se preguntan por qué Petro llega tarde a tantos eventos, ahí tienen la explicación desde su viaje a Portugal: andaba andaba metido en un puteadero (MENAGE STRIP CLUB).Petristas, después no salgan a llorar. Él es el presidente, y todo lo que hace —dentro y fuera del cargo— termina afectando a un país entero".

A la fecha, el presidente Gustavo Petro ni ningún funcionario de Presidencia ha confirmado la presencia del mandatario colombiano el club para adultos en Portugal.